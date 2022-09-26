26 Eylül Hangi Burç? 26 Eylül Burcu, Özellikleri ve 26 Eylül'de doğan ünlüler
Yeni bir kişiyle tanıştınız ve doğum günü 26 Eylül'de. Peki, 26 Eylül hangi burç oluyor? 26 Eylül'de doğanların burç özellikleri neler? 26 Eylül'de doğan ünlüler kimler? Bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım... İşte 26 Eylül burç özellikleri ve astroloji...
Günlük, aylık, haftalık burç yorumları astrolojiyle ilgilenenlerin en çok merak ettikleri arasında. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burcunuz belli olur. Ancak şunu ekleyelim farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir. Peki, 26 Eylül hangi burç, özellikleri neler? 26 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler? Birlikte bakalım...
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26 EYLÜL: TERAZİ BURCU
Peki, 26 Eylül hangi burç oluyor? 26 Eylül'de doğanların burcu toprak grubu burçlarından Terazi'dir. Terazi burcu 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasını kapsamaktadır.
TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ
23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burcu özellikleri ise şöyledir:
Terazi Burcu Erkeği Özellikleri
- Terazi erkekleri herkesin içindeki en iyiyi görür.
- İnsanların değişebileceklerine inandıkları için her zaman herkese ikinci şansı verirler.
- Saftırlar ve affedilmeyi hak etmemiş insanlara ikinci bir şans verirler.
- Teraziler bir arkadaşlığı veya ilişkiyi ne zaman bitireceğini asla bilemez.
- Bir Terazi'ye güvenmek zordur çünkü nadiren vaatlerini yerine getirirler.
Terazi Burcu Kadını Özellikleri
- Terazi burçları oldukça dışa dönük arkadaş canlısı insanlardır.
- Uyumlu kişilikleriyle bilinir. Aynı zamanda harika dinleyicilerdir.
- Arkadaşları ve aileleri hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek isterler.
- Terazi kadınları kararsızdır. Ne istediklerini tam olarak bilmezler, bu yüzden mevcut her seçeneği incelerler. En basit kararlara bile varmaları sonsuza kadar sürebilir.
- Terazilerin yüksek standartları vardır, bu nedenle hak ettiklerinden daha azıyla yetinmek istemezler.
TERAZİ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?
Terazi Burcu- Yengeç Burcu
Terazi Burcu- Oğlak Burcu
Terazi Burcu-Koç Burcu
26 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER
- Serena Williams (Tenisçi)
- Pelinsu Pir (Oyuncu)
- Yusuf Çim (Oyuncu)
- Engin Öztürk (Oyuncu)
- Berk Atan (Oyuncu)
- Jim Caviezel (Oyuncu)
- Talulah Riley (Oyuncu)
- Linda Hamilton (Şarkıcı)
BURÇLARIN SIRALAMASI
KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan
BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs
İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran
YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz
ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos
BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-23 Eylül
TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim
AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım
YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık
OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak
KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat
BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart
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