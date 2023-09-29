29 Eylül Koç Burcunda Dolunay! Hangi burcu nasıl etkileyecek? Astrolog Dilara Yıldızhan anlatıyor

29 Eylül 2023’te İstanbul saatiyle 12:57’de koç burcunun 6 derecesinde andromedia takım yıldızında dolunay gerçekleşiyor. Dolunay enerjisi tamamlanma, belirsizliklerin sonuçlanması demektir. Uranüs’le 45lik açı yapıyor olacak. Dolunayın yönetici gezegeni Mars ise 14 Ekim tutulmasını tetiklemeye başlayacak.

KOÇ BURCUNDA DOLUNAY VE ETKİLERİ

Su elementinin çok az olmasından dolayı; ilişkilerde, ortaklıklarda egonun yükselmesine sebep olabilir. Anlayışsızlık, karşı tarafı anlayamama sonucu ilişkilerde değişimleri tetikleyebilir.

Kolektif alanda anın yükseleni ise 15 derece yay burcunda olacak. Ras haulge sabit yıldızında etik olmayan davranışları, eğitim, üniversiteler, din adamlarını, felsefeyi gösterir. Ayrıca dolunay etkisiyle; eğitim, ulaşım, ev, aile, yer değişikliği, seyahatler, mahkeme-adalet kavramları, mal-mülk alım satımı ile ilgili konuları gündemimize getirebilir. Bu dönemde Ani beklenmedik kazalar, ufak çaplı depremler, deniz kazaları, sel- yağış gibi durumlar, İş-kariyer hayatında beklenmedik tartışmalar, aşk, çocuk, tatil konularında ani bitiş veya başlangıçları tetikliyor olacak.

Türkiye açısından; devletin yöneticileri, valiler, hükümetle ilgili yeni bir sürecin başlangıcına işaret ediyor olacak. Bu dönemde liderler gergin ve kendini ortaya koyarken zorlanabilirler. Devletin ikincil yöneticilerinde ani değişimler gerçekleşebilir. Tartışmalar, sürtüşmeler artabilir. Ayrıca finansal kaynaklarda dalgalanmalar devam edebilir.

29 EYLÜL KOÇ DOLUNAYI ve BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; bu dönemde fiziksel değişim, ilişki-ortaklıklarda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde baş ağrılarınız artabilir, sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ani beklenmedik harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Sevgili Boğa; hastane, sağlık, psikolojik süreçler ön plana çıkabilir. Bu dönemde ani fevrilikler, konfor alanınızdaki sorunları büyütme ve özgürleşme ihtiyacı tetiklenebilir. Baş bölgesi rahatsızlıklarınız artabilir. Çalışma hayatınızda ise bazı tartışmalar gerçekleşebilir.

Sevgili İkizler; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluklarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde ani fevrilikler, şok olacağınız gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Tartışmalara dikkat. Özellikle de aşk, çocuk, hobi konularında ani sorunlar gündeme gelebilir.

Sevgili yengeç; kariyer, işinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat konuları da gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili ise ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Aile, ev konularında tartışmalar artabilir.

Sevgili Aslan; yurt dışı, eğitim, seyahat, finans, ödemelerle ilgili süreçlerin tamamlanması gerçekleşiyor olacak. Kariyer hayatınızda veya kadersel olarak ani beklenmedik durumlar, harcamalar, aksilikler kendini gösterebilir.

Sevgili Başak; partner, ortaklık, finans, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim veya hukuksal konularda ani sorunlar gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir.

Sevgili Terazi; sağlık, çalışma hayatı, ilişki- ortaklıklarda belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ani harcamalar veya sağlıkla ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Akrep; aşk, çocuk, çalışma hayatı veya sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Partner veya ortaklığınızla ilgili ani olaylar gerçekleşebilir. Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili Yay; aşk, çocuk, tatil, hobi veya ev-aile konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatı veya sosyal çevrenizle ilgili ise ani olaylar gerçekleşebilir.

Sevgili Oğlak; ev, aile, gayrimenkul veya yakın çevre, eğitim, seyahat, yer değişikliği konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. İletişimde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızda veya ilişkinizde beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Kova; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler veya para-kazançlarla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ani seyahat, eğitim, hukuk konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içi sorunlar kendini gösterebilir.

Sevgili Balık; para, maddi kazançlar veya fiziksel değişim konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Baş bölgesi rahatsızları yaşayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişimde beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir ve harcamalarınız artabilir.

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