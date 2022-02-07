8 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Şubat 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Şubat Salı için günlük burç yorumları...

8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün de parasal konular odak noktanızda olacak. Yöneticiniz Mars ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Kazancınızı arttıracak yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek.

BOĞA BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki hareketine devam ediyor. Hedeflerinizle ilgili olarak harekete geçmek için çok uygun bir dönem. Yöneticiniz Venüs de sizi destekliyor, çabalarınızın parasal dönüşleri de olabilir.

Son zamanlarda modunuz düşük olsa da bugün kendinizi motive edebilirsiniz. Bir terapi ya da hastane sürecindeyseniz rahat bir akışta olabilirsiniz. Kişisel gelişim çalışmaları için de uygun bir dönemdesiniz.

YENGEÇ BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalleşme açısından hareketli bir gün. İşinizle ilgili etkinliklere ya da davetlere katılabilirsiniz. Çalışmıyorsanız arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sürpriz bir şekilde yeni kişilerle de tanışabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz, ancak bazı engellerin çıkması da mümkün. Emin olduğunuz ve iyi çalıştığınız konularda ise rahatlıkla ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konularıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni adımlar atmak, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek için de uygun bir dönem.

TERAZİ BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarından gelen paralar, yatırımlar, borç ve ödemeler gibi konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Girişimlerde bulunmak, cesur adımlar atmak için güzel bir dönem. Yöneticiniz Venüs de sizi destekliyor.

AKREP BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. İlişkiyi ileriye taşıyacak adımlar atabilirsiniz. Bir hayat değişikliği gündeme gelebilir. Ancak yeniliklere ve dönüşüme açık olmanız gerekiyor.

YAY BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin işleriniz ve görevlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bir süredir planladığınız hayat değişiklikleriyle ilgili adımlar atmak için çok uygun bir gün. Kendinize yeni bir günlük düzen oluşturabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Cesaretinizi toplayıp bir adım atmanın tam zamanı. Karşı taraftan da cesur bir adım gelebilir. Ayrıca bir süredir spora başlamayı düşünüp erteliyorsanız uygun bir gün.

KOVA BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Mars arasında pozitif etkileşim var. Ev alım-satım ya da kiralama konularıyla ilgili bir süreçteyseniz adım atmak için uygun bir dönem. Parasal anlamda da kazançlı çıkabilirsiniz.

BALIK BURCU - 8 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sürpriz bir seyahat fırsatı karşınıza çıkabilir. Eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa adım atmak için uygun bir dönemdesiniz, yeni bir başlangıç yaparak hayatınızı değiştirebilirsiniz. Ayrıca yaratıcılığınız da yüksek.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER