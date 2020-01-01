Burçlar size flört tarzınız hakkında çok şey söyleyebilir. Çünkü her burcun kendine özgü bir flört tarzı vardır. Burcunuz aynı zamanda bir ilişki bittikten sonra da size nasıl hissettiğiniz konusunda da çok şey anlatabilir.

Örneğin; Balık ilişki bittikten sonra çok iyi bir arkadaş olabilecek iken, Akrep kindar bir eski sevgili olabilir.



İşte eski sevgilinizin burcuna göre nasıl eski bir aşık olacağı:

KOÇ: HER ZAMAN ÖZLENİLEN ESKİ SEVGİLİ



Tüm eski sevgilileriniz sizi özlüyor. Çünkü Koç burcunun o vahşi spontan ve özgüvenini başkalarında göremiyorlar. Koçlar ilişkilerinde de dahil olmak üzere doğuştan bir liderdirler. Çünkü muhtemelen ilk adımı siz atmışsınızdır, ilk randevularınızı siz önerip, ilk cinsel ilişki isteği de sizden gelmiştir.



İlişkiniz bittikten sonra ne yaparsınız?: Kendinizden emin olduğunuz için de çok üzgün olmayabilirsiniz. Koç burcu, bir ilişkiyi bitirdikten 24 saat sonra yeni ama hiçte emin olmadıkları bir ilişkiye başlayabilir.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda ne yaparsınız: Muhtemelen onunla arkadaşlarınızda gittiğiniz bir mekanda 'kazara' karşılaşabilirsiniz. Sakinliğinizi de korursunuz. Ama yine de çok etkilenebilirsiniz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özlediği şey: Önceden planlanmış her şeyden daha akılda kalıcı hale gelen muhteşem o son dakika randevuları.

BOĞA: YOKLUĞU ÜŞÜTEN SEVGİLİ

Her şeye süper mantıklı yaklaşırsınız, bu yüzden hayatınızın geri kalanını birlikte geçirmeyeceğinizi anladıktan sonra, artık bu ilişkiyi umursamazsınız. Güvenilir ve istikrarlı yapınız, gerçeklerden sonra genellikle eski sevgililerle arkadaş kaldığınız anlamına gelir. Sonuçta süper sadık bir sevgilisiniz.



Genelde mantıklı yapınız nedeniyle, aynı kişiye ikinci kez bir şans vermezsiniz. Çünkü tekrar tekrar aynı ilişkiyi denemek size mantıklı gelmez.

Bir ayrılık sonrası kendinize yeni meşguliyetler bulmaya ve avunmaya çalışırsınız: Örneğin; gardırobunuzu yenilemek, kendi yemek kitabınızı yazmak, evinizi yeniden dekore etmek gibi.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda ne yaparsınız: Onları, biriyle gördüğünüzde sizi kaybetmemek için yeni sevgililerini arkadaş olarak tanıtabilirler. Çünkü sizi kaybettiklerine üzülürler, ama siz sakin olun.

Eski sevgilinin sizin hakkınızda en çok özlediği şey: Her zaman en iyi restoranları, barları, sanat galerini, filmleri, ikinci el dükkanlarını seçtiniz. Sizin zevk seviyenize sahip birini bulamadıkları için muhtemelen çok özleneceksiniz.

İKİZLER: BİR DARGIN BİR BARIŞIK ESKİ SEVGİLİ

Süper maceraperest ve korkusuzsunuz. Bu yüzden ayrılıklar da sizi çok fazla etkilemeyebilir. İkili doğanız ve karizmanız nedeniyle tekrar tekrar aynı kişiyle barışıp, ilişkinize yeniden başlayabilirsiniz. Bu da ilişkinizde alevli bir fırtına yapabilir.



Ayrılıklar konusunda soğukkanlı olmak her zaman iyidir. Bazen de yeni biriyle bir ilişkiye başlamanız gerektiğini hatırlamanız gerekir. Çünkü onu burcunuzun büyüsüyle şereflendirebilirsiniz. Belki de eski sevgiliniz sizin kişiliğinizin her iki tarafını da idare edemiyor olabilir. Ona tekrar tekrar şans vermek yerine kendinize daha uygun birini aramalısınız.

Bir ayrılıktan sonra bunları yapma olasılığınız çok yüksek: Bunu yakın arkadaşlarınızla terapi şeklinde oturup konuşmak. Onlarla konuşurken, eski sevgilinizden çok daha muhteşem biri olduğunuz konusunda ikna olmak.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda ne yaparsınız: Onunla ayrılık sonrası, yeniden şans tanımak için bir kahve randevusu ayarlayabilirsiniz. Sonra onu ilişki konusunda yoklayarak, acaba dönebilir misiniz diye kendinizi yoklayabilirsiniz.

Eski sevgilinin sizin hakkında en çok özlediği şey: O kadar zeki ve komiksin ki, eski sevgiliniz sizin etrafınızda çok daha iyi olmak için can atıyor olabilir. Ne diyebiliriz, siz bir yıldızsınız!

YENGEÇ: SOSYAL MEDYADA AYRILDIĞI KİŞİYİ ÖNCE SÜREKLİ TAKİP EDİP SONRA ENGELLER

Duygularınızı çok yoğun olarak hissettiğiniz ve içgüdüsel davranış eğiliminiz nedeniyle ayrılıklar da sizi çok sert vurur. Çok sadık ve ilişkinizi destekleyici bir yapıya sahipsiniz. Bu nedenle sevgiliniz sizin bu güveninizi ve bağlılığınızı test ederse çok incinirsiniz. İlişkiyi besleyen tarafsınız ve hem sevgilinize, hem arkadaşlarınıza hem de ailenize çok bağlısınız.

Ayrıldıktan sonra çok sert bir şekilde yazdığınız mesajla onu yaralamak izleyebilirsiniz. Bunu da hıçkırıklar arasında yazabilirsiniz. Ne kadar incindiğinizi kendiniz bile kabul etmek istemeyebilirsiniz.

Bir ayrılıktan sonra bunu yapma olasılığınız çok yüksek: Eski sevgilinizin yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığını görmek için sürekli sosyal medyadaki etiketli fotoğraflarına bakmak. Bunu o kadar çok abartabilirsiniz ki arkadaşlarınız sonunda sizi onu engellemeye ikna eder.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda ne yaparsınız: Asla karşılaşmayabilirsiniz. Çünkü onlarla karşılaşmaktan kaçınmak için sürekli yolunuzu değiştirirsiniz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özlediği şey: Şimdiye kadar yaşadıkları. O sizin duygusal yapınızı, yaptığınız masajları, kucaklamaları özleyecektir.

ASLAN: KÜÇÜMSEYEN SEVGİLİ

Eski sevgiliniz sizi bıraktı diye hiç kızgın değilsiniz belki biraz... Sizin kadar mükemmel olmayan biriyle zamanınızı boşa harcadığınız için aslında kendinize kızgınsınız. O umrunuzda bile değil. Onun mükemmel stilini bulmaya yardımcı olarak zamanınızı harcadınız. İşte tüm bunlar sizin kafanızı kurcalıyor.

Sizin mükemmel bir yıldız olarak parladığınızı görmezden geldi. Bu oldukça incitici. Soğukkanlılığınızı fazlasıyla telafi etmeye ve arkadaş olarak kalmaya çalışabilirsiniz, ancak bir süre sonra da asla gerçekten arkadaş olmadığınızı anlarsınız.

Bir ayrılıktan sonra bunu yapma olasılığınız çok yüksek: İlişkinizin bitmesi duygusu içinde deneyimleriniz hakkında bir kısa film çevirmek.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Onları 20 yıl sonra ulaştığınız büyük bir başarıyla ilgili etkinliğe davet ediyorsunuz. Fazla da umursamadan ona ne duruma geldiğinizi göstermek istersiniz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Birlikte olduğunuzda, gerçekten bir çiftin parçası olduklarını hissettiler. Ama tüm gücün sizden geldiğini de çok az fark ettiler.

BAŞAK: BIRAKMAK İSTEMEYEN ESKİ SEVGİLİ

Çok alıngan olabiliyorsunuz. Her şeyde büyük anlam arıyor ve her hareketini analiz edersiniz. Bazıları onu aşırı düşündüğü söyleyebilir. Ama siz ağlamakla ağlamamak arasında gidip geliyorsunuz. Bazen evrenin sizi bu pis çocuktan kurtardığı için kendinizi şanslı da hissedebiliyor olabilirsiniz. Bunun için kainata teşekkür ediyorsunuz.

Ama yine de kendinizi suçluyorsunuz. Ona niye aşık olduğunuzu, neden onunla bu kadar çok vakit geçirdiğiniz için kendinize kızıyorsunuz. Bir yandan da tam olarak sizden neden ayrıldığını anlamak istiyorsunuz.

Bir ayrılıktan sonra bunu yapma olasılığınız çok yüksek: Yaşadığınız şokun etkisiyle, ileri- geri sallanıp, kendi kendinize konuşuyorsunuz: "Anlamıyorum neden böyle bir şey oldu?" Arkadaşlarınız sizi bir yandan ikna etmeye çalışıyor. Her şeyin iki gün sonra yeniden yoluna gireceğini söylerken siz yine de kendi bildiğiniz gibi hareket ediyor ve acı çekiyorsunuz.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Ona karşı çok iyi ve güçlü olduğunuzu göstermeye çalışıyorsunuz. Çok soğuk davranıyorsunuz. Aynı zamanda çok iyi olduğunuzu sosyal medyadan da paylaşımlarınızla pekiştiriyorsunuz. Durum görüntülerinizde de bunu sürekli göstermeye çalışıyorsunuz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Her zaman her şeyi mükemmel bir şekilde planlıyorsunuz. Bu nedenle de eski sevgilinizin hayatı sizinle birlikteyken çok daha sorunsuz geçiyordu. Bunu da sizden ayrılır ayrılmaz fark edeceklerdir.

TERAZİ: GERÇEK BİR ESKİ DOST

Ayrılık sonucu kendinizi önemsiz hissetme eğiliminde olduğunuzdan işler sizin için genellikle oldukça kötü gider. Bu da her iki taraf için de çok fazla konuşulmamış acıya yol açar. Çünkü siz uyumlu bir insansınız ve bir ilişki içinde kendinizi iyi hissediyorsanız, karşınızdaki kişi de kendisini harika hissediyordur.

Ayrılık sonrası muhtemelen yolunuzdan çekilmesini isteyeceksinizdir. Aynı zamanda da ona asla kin duymayacaksınız. Ama vaktinizi boşa harcadıkları için onları asla affetmeyeceksiniz. Ama merak etmeyin siz bu çekiciliğinizle kolayca yeni bir aşka yelken açabileceksiniz.

Bir ayrılıktan sonra bunu yapma olasılığınız çok yüksek: Gerçekten çok büyük bir aşkın ardından ayrılma yaşadıysanız inanılmaz sarsılmışsınızdır. Bunun sonucunda aylarca kendinizi bir çalışma temposunun içinde bulup, Hukuk Fakültesi'ne bile girebilirsiniz. Biraz sarsıldıysanız, en sevdiğiniz hitlerden oluşan bir liste hazırlayarak yeni bir aşk kapınızı çalana kadar kendinize acıyarak dolanırsınız.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Onları sürekli çevrenizde göreceksiniz. Çünkü onlarla hep dost kalacaksınız. Hem siz arkadaşsınız ve onların kendinizin bir karbon kopyasıyla çıkıyor olmalarını da umursamıyorsunuz. Çünkü sizin gibiyle biriyle çıkmak isteyeceklerdir.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Eski sevgiliniz yeni biriyle ilişkiye başladığında, onun kendisini sizin gibi anlamadığını düşünecektir. Çünkü hiç kimse sizinle aynı mizah anlayışına, ilgi alanlarına ve stil anlayışına sahip değil.

AKREP: TAŞ KALPLİ ESKİ SEVGİLİ

Akrep burcuna nereden başlamak gerektiği imkansızdır. Başlangıç olarak tüm eski sevgilileriniz sizden ve tepkilerinizden korkuyorlar. Bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Yeni birini aramak konusunda da oldukça acelecisiniz. Ona verdiği zararı ödettirmekte de tereddüt etmeyeceksiniz. Sizi incitmişlerse onlara iyi şanslar dilemek gerekiyor. Uyanık olduğunuzda tüm saatlerinizi onlara geri dönmeye adayacaksınız. Eski sevgiliniz gazabınızdan kaçacak kadar şanslıysa, sanki hiçbir şey olmamış gibi onları terk edeceksiniz.

Ayrılıkla iyi başa çıkmışsanız bunu çok yoğun bir şekilde yaşarsınız. Dışarıdan çok sert ve korkusuz görünebilirsiniz ama yine de ayrılığın nedeni konusunda kendinizi hırpalayabilirsiniz.

Ancak yaşlandıkça, bunun her zaman birilerinin hatası olmadığını ve bazen insanların birbiriyle eşleşmediğini daha çok anlarsınız.

Bir ayrılıktan sonra bunları yapma olasılığınız çok yüksek: Bir ayrılıktan sonra temelde bir dedektifsiniz. Eski sevgilinizin ne yaptığına bakmak için sürekli sosyal medyadan onu takip etmeniz muhtemeldir. Hatta onun tüm ailesinin, arkadaşlarının sosyal medya hesaplarını inceleyeceksinizdir. Bunu da, dedektiflik becerilerinizi kullanabileceğiniz yeni birini bulana kadar sürdürebilirsiniz.

Hatta bununla da kalmaz, onun en yakın arkadaşlarıyla flört etmeye çalışabilirsiniz.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Ona kendisine yakın biriyle takıldığınızı göstermekten zevk alırsınız. Onu deli gibi kıskandırmaya çalışmak istersiniz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Tabii ki harika bir seks. Bunu siz de biliyorsunuz. Siz hem çok seksi bir insansınız hem de onunla birlikteyken ona mükemmel anlar yaşattınız.

YAY: HER ZAMAN DAHA GİZEMLİ BİR ŞEYLERİN OLMASINA UMUT VEREN ESKİ SEVGİLİ

O kadar komik ve espirilisiniz ki, ayrıldıktan sonra eski sevgilinizle arkadaş olmanız oldukça kolay. Onunla arkadaş olduğun için aldırmayacaksınız. Ama yine de ona sadece "nasıl arkadaş olduğunuz konusunda" bir ton laf söyleyeceksiniz. Yine de başka biriyle ilişki yaşamak isterse, bunu kafanıza takabilirsiniz. Bir aşamadan sonra ise inatçılığınız sona erecektir. Tekrar tekrar aynı kişiyle deneme yapmak ya da onun peşinde koşmayacak kadar da özgür ruhlusunuz.

Açık sözlülüğünüzle tanınıyorsunuz. Fazla ince olmayabilirsiniz. Ayrılmadan önce ona tam olarak neyi yanlış yaptıklarını, en sinir bozucu alışkanlıklarını ve onlarla ilgili en çok neyi az özleyeceğinizi de çekinmeyeceksiniz.

Bir ayrılıktan sonra bunları yapma olasılığınız çok yüksek: Sırf ne kadar "tamamen bittiğini" kanıtlamak için eski sevgilinize bir arkadaşınızı ayarlamaya çalışabilirsiniz. Ancak sonra da büyük bir pişmanlık yaşayabilirsiniz ve nasıl geri döneceği konusunda telaş yaşayabilirsiniz.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Aylardır ondan ayrılmış olsanız da onu biriyle görmek sizi incitebilir. Onu unutmak için belki bazı yeni faaliyetlerle uğraşabilir ya da kurslara katılmayı düşünebilirsiniz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Siz esprilerinizle yaptıklarınızla ve farklılığınızla onu çok eğlendirdiniz. Sizin dışında başka kimse son dakika uçağa yetişmeye, onu cam üflemeye ya da çıplak yüzmeye ikna etmeyecektir.

OĞLAK: ATEŞLİ ESKİ SEVGİLİ

Dürüst olmak gerekirse, tekrar yalnız olduğunuz için çok memnunsunuz. Yeni insanlarla tanışmak ve eski sevgilinizi daha ateşli, akıllı, eğlenceli bir modelle takas etmek için ne büyük bir şans. Elbette, yas tutma döneminiz kısa sürdüğü için arkadaşlarınız bunun biraz acımasız olduğunu düşünebilir. Ama bunu pekte umursamazsınız.

Eski sevgilinizin sıkıcı olduğuna, sizi mutlaka hayal kırıklığına uğratacağını kendinizi ikna edeceksiniz. Muhtemelen sizi taşıyamadığını düşünüyorsunuzdur. Elbette canınız acıyordur ama sizi aşağı çeken birinden kurtulduğunuz için de şansınıza minnettarsınız. Şimdi, sizi gerçekten anlayan biriyle tanışabilirsiniz. Daha iyisini yaşayacağınız için de içten içe memnunsunuz.

Bir ayrılıktan sonra bunları yapma olasılığınız çok yüksek: Eski sevgilinin tam tersi özelliklere sahip biriyle çıkabilirsiniz. Ona sırf bunun nasıl bir şey olduğunu göstermek istersiniz.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Karşılıklı bir arkadaşınızın partisinde karşılıyorsunuz ve daha sonra eski sevgiliniz size mesaj atana da kadar da bunun farkına bile varamayabilirsiniz. Bundan son derece rahatsız olabilirsiniz.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Her zaman en kaliteli şeyleri tercih ettiniz. Bir restoranda en güzel manzarası olan masaya oturdunuz, oteldeki en iyi odayı seçtiniz ve kendinizi onunla birlikte hep bir numaraya yükselttiniz.

KOVA: ONU GERİ DÖNDÜREMEZSİNİZ

Kova burçları da en az Yay burçları kadar özgürlüklerine düşkündür. Kabul etmeniz gerekir. İlişkiniz bittiğine sevindin. Çünkü uzun bir süredir kendini biraz sıkışmış hissetmeye başlamıştın. Süper bağımsız olan Kova'yı rahat bırakmak önemli. Yoksa sabırsızlanmaya başlıyorlar. Kimseye sormadan üç gün veya bir hafta ortadan kaybolabilmeniz hoşunuza gidiyor. Sadece uygulayın!

Bir ayrılıktan sonra kendinizi biraz kabuğuna kapatabilirsiniz. Sonuçta, esprili konuşma becerileriniz ve karizmanızla tanıştığınız herkesi etkileyebiliyorsunuz. Bu özellikleriniz de insanların size aşık olmalarını kolay hale getiriyor. Ama biri sizi sıkarsa ona kapıyı göstermeniz çok kolaydır.

Bir ayrılıktan sonra bunları yapma olasılığınız çok yüksek: Sonuçta her zaman düşündüğünüz o geziye çıkabilirsiniz. Artık yeterince zamana sahipsiniz.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Dışarıdasınız ve yakınınızdan geçiyor. Bu durumu gerçekten de çok garipseyeceksiniz. Taa ki eski sevgilinizden çok daha ateşli biriyle tanışana kadar.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Dünyayı başka hiç kimsenin görmediği bir şekilde görüyorsunuz. Onun hayatında sen olmayınca bazı işler sonuçta çok sıkıcı.

BALIK: İYİ BİR ESKİ SEVGİLİ

Balıklar çok özverilidir. Çok çalışkan ve nazik olan Balık burçları herkese de çok güvenir. Arkadaşlarınız ondan ayrıldığınız için çok mutlu olabilirler. Çünkü onlara göre, siz bir Kraliçesiniz ve o size bundan daha azı gibi davrandı. Bunu izlemekten bıktılar ve sizin daha iyi birine layık olduğunu düşünüyorlar. Siz çok romantiksiniz ve bu yüzden de bazen bir ilişkinin artık işe yaramadığını fark etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ama bittiyse de bir nedeni vardır.



Çok şefkatli ve kibar olduğunuz için eski sevgilinizle aranızı dostane tutmaya çalışabilirsiniz. Hassas olduğunuz için ayrılıkları da yoğun şekilde hissedersiniz. Belki de birlikte olduğunuz ve ayrıldığınız kişiyi çok fazla sevmediniz bile. Ayrılır ayrılmaz hemen şunları düşünürsünüz: "Acaba o bu gezegende benim ruh eşim miydi ve ona hep özlem duyarak mı geçireceğim? Neyse ki hayır. Şefkatli ve nazik doğanız sayesinde hemen yeni bir aşka yelken açmanız muhtemel.

Bir ayrılıktan sonra bunları yapma olasılığınız çok yüksek: Bir şiir bloğu başlatabilirsiniz.

Eski sevgilinizle tekrar karşılaştığınızda büyük olasılıkla ne yaparsınız: Muhtemelen sizin yaptıklarınızı sürekli takip etmeye başlamışlardır. Bu yüzden de Instagram sayfanızda 38 hafta önce paylaştığınız bir gönderiyi yanlışlıkla beğenebilirler.

Eski sevgilinizin sizin hakkınızda en çok özleyeceği şey: Onlara kimsenin yapmadığı gibi özen gösterdin ve bunu hak etmediler!

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