Burçlarımızın sahip olduğu güzel özelliklerinin yanı sıra tabii ki, kötü
tarafları da olabilir. Örneğin süper akıllı ve sosyal olan İkizler Burcu,
herkesin arkadaş olmak istediği insanlardır. Ancak çok sinirlendiklerinde, arkadan
bıçaklayanlar olarak da bir üne sahiptirler.
Yine Akrep'in, Boğa'nın ya da bir Koç'un da kötü yönlerini hiç görmek
istemeyebilirsiniz.
Hayatınızı yüksek sesle ve kimseden özür dilemeden yaşıyorsunuz. Öfkenizi asla
içeri atmayıp, tepkinizi gösteriyorsunuz. Agresifsiniz ve insanlara karşı
dürüst davranıyorsunuz. Kendinizi önemsiz görmüyorsunuz ama derinlerde bununla
ilgili kaygılarınız var. Sizi asıl sinirlendiren şey, arkadaşlarınızın sizden
bir şeyleri saklamaları, ya da sizinle paylaşmamaları oluyor. Tabii ki sabah 7:00'de
kalkıp bir kaya tırmanışı turuna gitmek istemeyebilirsiniz ama bunu sizinle
mutlaka paylaşmaları ve sormaları gerekiyor. Aksi takdirde bu sizi çok
öfkelendirir.
Her şeyi çok dikkate alma eğilimdesiniz. Size önemsiz gelen bir konuyu bile çok
hesaplı bir şekilde tüm detayları ile gözden geçiriyorsunuz. Bu nedenle de
birçok kişiden üç adım önde oluyorsunuz. Cahil insanlar için asla vaktiniz yok.
Kızdığınız bir başka şey de insanların Facebook'ta aptalca fikirlerini
paylaşması. Eğer biri sizi çok sinirlendirmişse, muhtemelen hakkındaki tüm kötü
şeyleri yakın arkadaşlarına anlatarak intikam almaktan çekinmezsiniz.
En hassas burç olduğunuz için biri sizi kendinizle ilgili şüphe ettirdiğinde
saldırgan olabilirsiniz. Bir arkadaşınız, sevmediğiniz birini sizinle birlikte
davet ettiğinde gerçekten sinirlenirsiniz. Çünkü kendinizi rahatsız
hissedersiniz ve hassas olduğunuz için bunun kasıtlı olduğunu düşünürsünüz. Ya
diğer ikisi sizin hakkınızda dedikodu yapıyorsa? Bu soru içinizi çok kemirir.
Her ne kadar kendinize çok güveniyor gibi görünseniz de bazen önemsiz olduğunuz
duygusu içinizi kemirebilir. Sizden nefret edenler hassas bir egonuz olduğunu
düşünse de, aslında sizi en çok üzen şey arkadaşlarınızın size olan
sadakatsizliğidir. Çünkü siz sonsuz bir sadakat istersiniz. İyi bir arkadaş ve
sevgili olmak için çok zaman harcıyorsunuz. Ancak arkadaşınız sizi bununla
ilgili test etmeye çalışırsa dünya başınıza yıkılabilir.
Hep en gözde olmak istiyorsunuz ancak birinin sizi fark etmesini beklerken,
umursamaz gibi davranıyorsunuz. Arkadaşlarınıza bu nedenle ödün vermekten geri
kalmıyorsunuz. Ancak biri sizi üzdüğünde ya da önemsemiyorsa içinizi
kemirmekten kendinizi alamıyorsunuz ve büyük olasılıkla kısa mesajla ona şu
cümleyi gönderiyorsunuz: "Sana bir şey mi yaptım ???"
Çok cana yakınsınız ve asla kimsenin incinmesini istemiyorsunuz. Bu yüzden hep
arkadaş grubunun tercihlerini kabul ediyorsunuz. Sinema, konser ya da yeni bir
restoran önerdiğinizde kabul edilmiyorsa aslında inciniyorsunuz ama kırmamak
için onların dediğini yapıyorsunuz. Ancak sizi gruba katmadıklarında, sizden
ayrı bir şeyler yapmaya kalktıklarında da inanılmaz üzülüyorsunuz.
Siz bir manipülasyon kraliçesisiniz ve kimseden özür dilemeden hayatınıza devam ediyorsunuz. Yalana ve saygısızlığa karşı toleransınız çok düşük. Eğer yakın dostunuzun ortak bir arkadaşınıza sizin hakkında kötü bir şey söylediğini duymuşsanız kesinlikle o kişiyi affetmezsiniz. Bu da sizi çok soğuk ve duygusuz gösterir.
Herkes sizin sözlerinizden ve zekanızdan korkuyor. İnanılmaz entelektüel
yapınız ve esprili dünyanız ile yarışmak zorundalar. Bu nedenle de sizden
uzaklaşanlar da var. Eğer biri sosyal medyanızdaki paylaşımınıza akıl almaz bir
yorum bırakırsa, hemen onun açığını çıkarabilirsiniz. Terslenecekleri
endişesiyle insanlar sizden uzak durabilir.
Küçük dramatik sorunlarda bile büyük bir mücadele duygusu ile hareket
edersiniz. Derinlerde bunun önemsiz olduğunu bilseniz bile sonuna kadar
soğukkanlı bir şekilde sorunu çözmeye çalışırsınız. Sizi en çok kızdıran şey
ise birinin yaptığınız planları bozmasıdır. Meşgul bir kadınsınız ve
hayatınızda zamanını boşa harcayan insanlara yer yok. Sizin işinize engel olan
ve bozan herkesi sabote edebilirsiniz.
Çok güçlü bir insansınız ve sizin o sert görünüşünüzle ilgili bir tehdit
algılarsanız buna inanılmaz kızarsınız. Asla duygularınızı gizlememeniz sizin
olumsuz özelliklerinizden biri. En kötü kabusunuz ise fikrinize değer
verilmemesidir. Sizin tarzınızı, giyim şeklinizi eleştirenlere çok kızarsınız.
Özgünlük duygunuzun tehdit altında olduğunu fark ederseniz kendinizi çok kötü
hissedersiniz. Bunları hissettiğinizde, o kişiyi tamamen hayatınızdan çıkarır
ve hatta sosyal medyadan da engelleyebilirsiniz.
Elbette hassassınız ama aptal değilsiniz. Onları kırmamak için çaba harcarken,
sabırlı davranırsınız ama bunu bir yere not alırsınız. Sevdiğiniz kişi sürekli
sosyal medyada ama sizi pas mı geçiyor, o zaman ona anlamlı sözler içeren bazı
postlarla cevap verme ihtiyacı duyarsınız.