Burçlar genelde hep olumlu yanlarını konuşuruz. Peki ya burçların olumsuz özellikleri hakkında ne biliyoruz? Gelin birlikte göz atalım...

Burçlarımızın sahip olduğu güzel özelliklerinin yanı sıra tabii ki, kötü tarafları da olabilir. Örneğin süper akıllı ve sosyal olan İkizler Burcu, herkesin arkadaş olmak istediği insanlardır. Ancak çok sinirlendiklerinde, arkadan bıçaklayanlar olarak da bir üne sahiptirler.



Yine Akrep'in, Boğa'nın ya da bir Koç'un da kötü yönlerini hiç görmek istemeyebilirsiniz.



BURÇLAR VE TERS TARAFLARI

KOÇ (21 MART - 19 NİSAN)

Hayatınızı yüksek sesle ve kimseden özür dilemeden yaşıyorsunuz. Öfkenizi asla içeri atmayıp, tepkinizi gösteriyorsunuz. Agresifsiniz ve insanlara karşı dürüst davranıyorsunuz. Kendinizi önemsiz görmüyorsunuz ama derinlerde bununla ilgili kaygılarınız var. Sizi asıl sinirlendiren şey, arkadaşlarınızın sizden bir şeyleri saklamaları, ya da sizinle paylaşmamaları oluyor. Tabii ki sabah 7:00'de kalkıp bir kaya tırmanışı turuna gitmek istemeyebilirsiniz ama bunu sizinle mutlaka paylaşmaları ve sormaları gerekiyor. Aksi takdirde bu sizi çok öfkelendirir.



BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

İKİZLER (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Akranlarınızdan çok daha olgun olmanızla biliniyorsunuz ama buna rağmen biraz inatçı olduğunuzu da biliyorsunuz. Yine sahipleniciniz bu nedenle de şu anki erkek arkadaşınızın Instagram ya da Facebook'tan eski sevgilisini takip etmesini umursamadığınızı söyleseniz de bu içinizi acıtıyor. En büyük silahınızı ise sessizliğiniz. Kızdığınız kişiyle konuşmayarak intikam alıyorsunuz.

Her şeyi çok dikkate alma eğilimdesiniz. Size önemsiz gelen bir konuyu bile çok hesaplı bir şekilde tüm detayları ile gözden geçiriyorsunuz. Bu nedenle de birçok kişiden üç adım önde oluyorsunuz. Cahil insanlar için asla vaktiniz yok. Kızdığınız bir başka şey de insanların Facebook'ta aptalca fikirlerini paylaşması. Eğer biri sizi çok sinirlendirmişse, muhtemelen hakkındaki tüm kötü şeyleri yakın arkadaşlarına anlatarak intikam almaktan çekinmezsiniz.





YENGEÇ (21 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

En hassas burç olduğunuz için biri sizi kendinizle ilgili şüphe ettirdiğinde saldırgan olabilirsiniz. Bir arkadaşınız, sevmediğiniz birini sizinle birlikte davet ettiğinde gerçekten sinirlenirsiniz. Çünkü kendinizi rahatsız hissedersiniz ve hassas olduğunuz için bunun kasıtlı olduğunu düşünürsünüz. Ya diğer ikisi sizin hakkınızda dedikodu yapıyorsa? Bu soru içinizi çok kemirir.





ASLAN (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

Her ne kadar kendinize çok güveniyor gibi görünseniz de bazen önemsiz olduğunuz duygusu içinizi kemirebilir. Sizden nefret edenler hassas bir egonuz olduğunu düşünse de, aslında sizi en çok üzen şey arkadaşlarınızın size olan sadakatsizliğidir. Çünkü siz sonsuz bir sadakat istersiniz. İyi bir arkadaş ve sevgili olmak için çok zaman harcıyorsunuz. Ancak arkadaşınız sizi bununla ilgili test etmeye çalışırsa dünya başınıza yıkılabilir.





BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Hep en gözde olmak istiyorsunuz ancak birinin sizi fark etmesini beklerken, umursamaz gibi davranıyorsunuz. Arkadaşlarınıza bu nedenle ödün vermekten geri kalmıyorsunuz. Ancak biri sizi üzdüğünde ya da önemsemiyorsa içinizi kemirmekten kendinizi alamıyorsunuz ve büyük olasılıkla kısa mesajla ona şu cümleyi gönderiyorsunuz: "Sana bir şey mi yaptım ???"





TERAZİ (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Çok cana yakınsınız ve asla kimsenin incinmesini istemiyorsunuz. Bu yüzden hep arkadaş grubunun tercihlerini kabul ediyorsunuz. Sinema, konser ya da yeni bir restoran önerdiğinizde kabul edilmiyorsa aslında inciniyorsunuz ama kırmamak için onların dediğini yapıyorsunuz. Ancak sizi gruba katmadıklarında, sizden ayrı bir şeyler yapmaya kalktıklarında da inanılmaz üzülüyorsunuz.





AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Siz bir manipülasyon kraliçesisiniz ve kimseden özür dilemeden hayatınıza devam ediyorsunuz. Yalana ve saygısızlığa karşı toleransınız çok düşük. Eğer yakın dostunuzun ortak bir arkadaşınıza sizin hakkında kötü bir şey söylediğini duymuşsanız kesinlikle o kişiyi affetmezsiniz. Bu da sizi çok soğuk ve duygusuz gösterir.

YAY (22 KASIM - 21 ARALIK)

Herkes sizin sözlerinizden ve zekanızdan korkuyor. İnanılmaz entelektüel yapınız ve esprili dünyanız ile yarışmak zorundalar. Bu nedenle de sizden uzaklaşanlar da var. Eğer biri sosyal medyanızdaki paylaşımınıza akıl almaz bir yorum bırakırsa, hemen onun açığını çıkarabilirsiniz. Terslenecekleri endişesiyle insanlar sizden uzak durabilir.

OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Küçük dramatik sorunlarda bile büyük bir mücadele duygusu ile hareket edersiniz. Derinlerde bunun önemsiz olduğunu bilseniz bile sonuna kadar soğukkanlı bir şekilde sorunu çözmeye çalışırsınız. Sizi en çok kızdıran şey ise birinin yaptığınız planları bozmasıdır. Meşgul bir kadınsınız ve hayatınızda zamanını boşa harcayan insanlara yer yok. Sizin işinize engel olan ve bozan herkesi sabote edebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Çok güçlü bir insansınız ve sizin o sert görünüşünüzle ilgili bir tehdit algılarsanız buna inanılmaz kızarsınız. Asla duygularınızı gizlememeniz sizin olumsuz özelliklerinizden biri. En kötü kabusunuz ise fikrinize değer verilmemesidir. Sizin tarzınızı, giyim şeklinizi eleştirenlere çok kızarsınız. Özgünlük duygunuzun tehdit altında olduğunu fark ederseniz kendinizi çok kötü hissedersiniz. Bunları hissettiğinizde, o kişiyi tamamen hayatınızdan çıkarır ve hatta sosyal medyadan da engelleyebilirsiniz.





BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Elbette hassassınız ama aptal değilsiniz. Onları kırmamak için çaba harcarken, sabırlı davranırsınız ama bunu bir yere not alırsınız. Sevdiğiniz kişi sürekli sosyal medyada ama sizi pas mı geçiyor, o zaman ona anlamlı sözler içeren bazı postlarla cevap verme ihtiyacı duyarsınız.