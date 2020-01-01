İngiliz astrolog Rose Smith, burçlara göre en doğru kariyerleri sıraladı. Hangi burçların daha iyi ahçı, yazar ya da oyuncu olabileceğini açıklayan Smith, belki de iş hayatında yaşadığınız mutsuzluğun, ya da performans eksikliğinin doğru işi yapmamanızdan kaynaklandığının altını çizdi.





Toprak grubundan olan Boğa, Oğlak ve Başak burçlarının ayakları yere sert basar. Bu nedenle bir çok meslekte başarı gösterebilirler. Ancak doğayla baş başa kalabilecekleri meslekler onlara çok daha uygundur. Özellikle titiz olan Başak burçları işlerinde de mükemmeliyeti arar.

KOÇ BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER

20 MART-19 NİSAN





- Girişimcilik

- Halkla ilişkiler

- Askerlik

- Rekabet içeren sporlar

- Liderlik içeren meslekler

- Yaratıcılığını kullanabileceği meslekler

- İşyerinde her gün farklı şeyler yapabilecekleri meslekler

- Kendi içgüdülerini kullanabilecekleri ve risk alabilecekleri işler





KOÇ BURCU İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Sıkıcı ve tekrar eden işler

- İzole edildikleri yani önemsenmedikleri işler

- Koçlar kendi kurallarını koymayı severler. Onları bir yere kapatıp, fikirlerini almamazlık edemezsiniz.

- Hareketsiz kalmak zorunda kalacakları meslekler

- Mantıklarına uymayan işler. Koçlar kendi bakış açılarının önemsenmesini isterler

BOĞA BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER

19 NİSAN-20 MAYIS





- İnşaat ile ilgili tüm işler Boğa burcuna uygundur. Örneğin mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ya da proje müdürlüğü

- Restoran şefliği

- Müzik, tiyatro ya da oyunculuk endüstrisinde yine liderlik yapabileceği meslekler

- Sanat direktörlüğü, iç mimarlık gibi meslekler

BOĞA İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

- İnsanların ona sık sık ne yapması gerektiğini söylediği meslekler

- Danışmanlık, sosyal sorumluluk projeleri gibi empati gerektiren meslekler

- Tıp alanında hastalarla birebir etkileşim kurduğu meslekler

- Çok sabır gerektiren işler





İKİZLER İÇİN EN İYİ MESLEKLER

21 MAYIS-21 HAZİRAN

- Gazetecilik

- Halkla İlişkiler, yazarlık ya da sosyal medya yazarlığı

- Şarkıcılık ya da DJ'lik gibi eğlence endüstrilerinde yer alacakları meslekler

- Reklamcılık endüstrisi

- Öğretmenlik

- Fikirlerini söyleyebildikleri bazı bilimsel temellere dayanan meslekler

- Seyahat bloggeri ya da diğer seyahat sektöründe çalışabilecekleri işler





İKİZLER İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Kendilerini ifade edemedikleri, yaratıcılıklarını kullanamayacakları işler

- Esnekliğe izin vermeyen, katı kuralları olan meslekler

- Çok tekrarı olan sıkıcı işler

- Sosyal olmayan meslekler. Çünkü İkizler diğer insanlarla iletişime ihtiyaç duyarlar.

YENGEÇLER İÇİN EN İYİ MESLEKLER

21 HAZİRAN-22 TEMMUZ





- Yaşlı ve engelli bakımına ait endüstrilerde yardımcı eleman olarak

- Çeşitli yemek, beslenme üzerine üretim yapan endüstrilerde

- Müşteri hizmetleri endüstrisinde. Yengeçler satış yapmak konusunda ustadırlar

- Müzikal, tiyatro ve oyunculuk endüstrisinde

- Profesyonel tıp uzmanlığı gerektiren işlerde

- Öğretmenlik

- Danışmal, sosyal hizmetler uzmanlığı

- İnternetten hizmet veren satış endüstrisi





YENGEÇ İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Empati ve duygusal tepkimelerin yer alamayacağı askerlik gibi meslekler

- Eğer çoluk çocuk sahibi iseler, esnek olmayan işler evlerini seven Yengeçler için uygun değildir

- Pilotluk gibi duygusal üzeri rasyonel meslekler

- Duygularını gizlemekte zorluk yaşayan Yengeçler, eğer mutlu değillerse 'mutlu bir yüz' ifadesine bürünemezler. Bu da birebir müşterilerle muhatap olabilecekleri bazı meslekler de sorun olabilir.

- Yengeçler, evden çalışmayı çok severler. Kendileri için olumlu bir farklılık yaratmayan bir iş onlar için uygun değildir.









ASLAN BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER

23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS





- Halkla ilişkiler. Bir organizasyonun 'yüzü' olmak, motive edici konuşmalar yapmak tam onlara göredir.

- Oyunculuk, film, TV ya da sosyal medya endüstrisinde çalışmak

- CEO'luk gibi liderlik rolü alabilecekleri meslekler

- Spot ışıklarının onlara doğru çevrildiği işler. Özellikle insanların onları izlemesinden hoşlanırlar.

- Sosyal hizmetler ya da yardım kuruluşlarında da liderlik rolünde olmayı severler ve bu işlerde başarılı olurlar.





ASLANLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Kimsenin kendisini fark edemeyeceği işlerde çalışmayı sevmezler

- Fikirleriyle değişiklik yapamayacakları işler

- Aslanlar kendilerini eşsiz hissetmeyecekleri işlerde çalışmayı sevmezler

- Aslanlar bağımsızlıklarını ellerinden alan işlerde başarılı olamazlar





BAŞAK BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER

23 AĞUSTOS-22 EYLÜL





- Beslenme ve akupunktur uzmanlığı gibi tıbbi meslekler

- Finansman endüstrisindeki meslekler

- Doğada yapabilecekleri meslekler. Örneğin çiftçilik, orman bekçiliği

- Organizasyon yapabilecekleri meslekler.

- İstatistikçi, matematikçi ya da muhasebe uzmanlığı

BAŞAK BURCU İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

- Sanatçılık gibi yaratacılık gerektirecek meslekler

- Su ve sıhhi tesisatçılık

- Programlanmamış ya da sonuç alınmayacak işler

- Kaos içeren düzenli olmayan meslekler

- Mükemmelliği gerektirmeyecek meslekler

TERAZİ İÇİN EN İYİ MESLEKLER

22 EYLÜL-22 EKİM





- Halkla ilişkiler

- Moda ya da güzellik endüstrisi. Örneğin saç tasarımcılığı ve makyaj uzmanlığı

- Meditasyon ya da pazarlama endüstrisi

- Yaşam koçluğu, danışmanlık ve hukukçu

- Dekorasyon işleri, mobilya stilistliği

- Estetik içeren endüstriler

- Halka hitap edebilecekleri meslekler, örneğin politikacı

- Düğün endüstrisi





TERAZİ İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Çok hızlı karar alınması gereken meslekler

- Aşırı stres içeren meslekler

- Hijyenik olmayan ve kirli bir iş ortamı içeren meslekler. Örneğin su tesisatçılığı

- Haksızlık yapan ya da kendilerini sürekli yönlendirmeye çalışan insanlarla iletişim içinde olacakları meslekler

- Cinsiyet ayrımının yapıldığı endüstriler, yani Terazi kadını erkeklerin egemen olduğu bir iş yerinde çalışmak istemeyebilir. Yine cinsiyet yanısıra başka ayrımcılıkların yapıldığı bir sektör onlara uygun değildir.









OĞLAK İÇİN EN İYİ MESLEKLER

21 ARALIK-21 OCAK





- Finansal planlamalar, muhasebe işleri

- Acil müdahaleyi gerektirecek meslekler. Örneğin polis, itfaiyecilik, acil ilkyardım gibi

- Öğretmenlik

- İş dünyasında üst düzey yöneticilik

- Bilim insanlığı

- Büyük bir iş yerinde CEO'luk ya da iş analisti





OĞLAKLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER

- Sorumluluk, özveri içermeyen meslekler

- Kendilerini ön plana çıkarmayan ve tatmin etmeyecek meslekler

- Disiplin sahibi olmayan ve organize olmayan kişilerle birlikte çalıştığı meslekler

- Kuralları olmayan meslekler

- Kişiler arası iletişimin çok olduğu, empatinin çok yapılması gerektiği meslekler





Yengeç, Akrep ve Balık Su grubundadır. Evcil olan Yengeçler, aile hayatlarını da etkilemeyecek meslekler yapmaya ugundurlar. Aynı zamanda da sanata olan yatkınlıkları ile bilinirler. Yine Balıklar da duygusaldırlar ve duygularını açığa çıkaracak işler onlara uygun değildir. Akrep Burçları ise analitik yetenekleri ve kimsenin göremeyeceği detayları görmeye olan yatkınlıkları ile dedektiflik, cinayet masası komiseri ya da adli tıp uzmanlığı gibi mesleklerde inanılmaz başarılı olurlar.





AKREPLER İÇİN EN İYİ MESLEKLER

23 EKİM-22 KASIM





- Özel dedektiflik

- Polis müfettişliği, müzakereci

- Seks terapisti

- Adli tıp uzmanlığı

- Hukukçu

- Hesap kontrolörü

- Kriz konularında devreye girmekte usta olan Ateş grubundan olan Akrepler, risk almayı sevdikleri için üst düzey yönetici konumunda çalışabilirler

- Tıp kariyeri yapabilirler ve bu alanda cerrahlık onlara çok uygundur





AKREPLER İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Bazen tek başına inisiyatif alamayacakları meslekler

- Sabır gerektiren tüm işler. Çünkü Akrepler sabırsızdırlar

- Yaptıkları işler üzerinde kontrol hakkına sahip olmadığı meslekler

- Hem zekalarını hem de çok güçlü olan sezgilerini kullanmaya uygun olmayan meslekler

- Kendilerini yeterli ve etkili görmediklerini sağlayan meslekler





BALIKLAR İÇİN EN İYİ MESLEKLER

19 ŞUBAT-20 MART





- Müzisyen, oyuncu ve yaratıcı sanatları içeren tüm meslekler

- Medyumluk ve astrolog. Ruhani olayları içeren tüm meslekler

- Alternatif ya da alopatik tıp

- Renk terapisti

- Sosyal hizmetler ya da fitness uzmanlığı

- İyi bir dinleyici olan Balıkların bu özelliklerini yansıtan tüm meslekler

- İnsan kaynakları

- Moda, mücevher tasarımcısı ya da mobilya tasarımcısı

- Kar amacı gütmeyen meslekler





BALIKLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Duyarlılıklarını, sezgilerini, empati yeteneklerini kullanamayacakları meslekler

- Doğal iç güdülerinden yararlanamayacakları herhangi bir meslek

- Sürekli analitik çalışmalar gerektiren işler

- Aşırı stres ve fazla mesai içeren meslekler

- Diğer insanlarla etkileşime az ya da hiç geçemedikleri meslekler

- Çok yüksek satış yapmaları gereken ve belirli kotalar konulmuş meslekler

* İkizler, Terazi ve Kova gibi hava burçlarının iletişimi güçlüdür ve insanlarla birebir diyaloğa girecekleri mesleklerde başarılıdırlar. İyi konuşmacıdırlar,ayrıca yazma yetenekleri güçlüdür. Sosyal medya, yazarlık gibi işler onlar için uygundur.





KOVA BURCU İÇİN EN İYİ MESLEKLER

21 OCAK-20 ŞUBAT





- İnsani durumları ilgilendiren geniş kapsamlı işler

- Meteoroloji, iletişim ya da elektronik alanında mühendislik bilimleri

- Yeniliğe öncülük edebilecekleri meslekler

- Teknoloji içeren yenilikçi meslekler

- Statükoya karşı çıkabilecekleri bazı işler. Örneğin sendikacılık

- İnternetle ilgili olan tüm işler

- Her gün farklı şeyler keşfedip, yapabilecekleri meslekler





KOVALAR İÇİN KÖTÜ MESLEKLER





- Çok sıkı kurallar ve prosedürler içeren meslekler

- Çok fazla kendini ifade etmesi gereken meslekler

- Sürekli aynı kişilerin etrafında olması. Hatta insanların etrafında olması. Kovalar yalnız kalmayı severler

- Çok fazla empati ve sempati gerektiren işler

- Her gün aynı şekilde giden meslekler. Kovalar sürekli rutin olarak devam eden işlerden kaçınırlar.

Ateş burçları arasında yer alan Koç, Aslan ve Yay'lar Güneş gibi insanın içini ısıtır ve müthiş bir enerjiye sahiptirler. Koç Burçları, liderlik içeren mesleklerde başarılıdır. Yine iyi bir asker de olabilirler. Yine lider burçlardan olan Aslan da kendini ön planda hissetmek ister. Yaylar ise bilindiği gibi özgürlüklerine düşkündürler ve kısıtlamalar onları huzursuz eder.





YAYLAR İÇİN EN İYİ MESLEKLER

21 KASIM-21 ARALIK





- Yazarlık, radyo programcılığı, canlı yayıncılık

- Pazarlama

- Dış mekanlarda çalışma ya da seyahat

- Özgür duygularını açığa çıkaracak, geniş zamanda yapacakları işler

- İnsan becerileri gerektiren işler

- Liderlik yapabilecekleri işler

- Öğretmenlik





YAYLAR İÇİN EN KÖTÜ MESLEKLER





- Dışarıda nefes almadan 9:00-17:00 çalışmaları gereken meslekler

- Bir Yay burcu için en kötü kabus yönetmeliklerin ve sıkı kuralların olduğu bir iştir

- Çok aşırı sorumluluk ve stres içeren işler Yay'ın mizacına uygun

- Sabır gerektiren işler fazla sabırlı olmayan Yay'a uygun değildir