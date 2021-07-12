Haftalık burç yorumları (12 Temmuz-18 Temmuz 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 12 Temmuz 2021- 18 Temmuz 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



12 TEMMUZ -18 TEMMUZ 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Hafta başında gündeminizde aşk var. Fevri olmadığınız, karşı tarafa empatik yaklaşabildiğiniz sürece her şey yolunda. Salı gününden itibaren günlük rutinleriniz, sorumluluklarınız ön plana çıkıyor. İşler üzerinize üzerinize gelebilir. Günlük yaşamınızı yeniden organize etmek üzere yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru evlilik ya da ortaklık konularına odaklanıyorsunuz. Fikir çatışmaları söz konusu olabilir. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmamaya çalışın.

Haftanın ilk günlerinde ikili ilişkileriniz odak noktanızda olacak. Yöneticiniz Venüs, Mars ile kavuşarak size aşkı yakalama, yeni bir ilişkiye adım atma şansı getiriyor. Bir ilişkiniz varsa, bu enerjinin olumlu etkilerinden yararlanabilirsiniz; ancak zıtlaşmalar, gereksiz inatlaşmalar devreye girerse durum tatsızlaşabilir. Hafta sonuna doğru günlük yaşantınızı organize etmek konusunda bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. İş ortamınızda yeni düzenlemeler olabilir.

Hafta başında kısa bir seyahat gündeme gelebilir ve plan yapmaya başlayabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter ile olumlu etkileşimi sizi destekliyor. Planlarınız rahat bir akışla ilerleyebilir, şanslı hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Karar alan ya da fikrine başvurulan kişi olmak durumunda kalabilirsiniz. Gökyüzünün olumlu enerjisi bunda da zorlanmayacağınızı gösteriyor. Hafta sonunu evdeki rutin işlerinize ayırabilirsiniz.

Haftaya maddi konularda bazı kararlar alarak başlayabilirsiniz. Kazancınızı arttıracak şekilde anlaşmalar yapabilir, imza atabilirsiniz. Hafta ortalarında kardeşleriniz, yakın akraba ya da arkadaşlarınızla bazı tatsızlıklar yaşamanız mümkün. Hassasiyetinizden dolayı alınganlık gösterebilir, kırılabilirsiniz. Ancak bazı hisleriniz de sizi yanıltmayabilir. Herkesten önce kendinizi sevmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sezgilerinizi dinleyin.

Pazartesi Ay sizin burcunuzda ilerliyor, Salı’dan itibaren Başak burcuna geçmesiyle birlikte sizin de gündeminiz değişecek. Para konuları gündeminize gelip oturacak. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapıp kazancınızı arttırabilirsiniz, Ay’ın yöneticiniz Güneş’le olumlu etkileşimi sizi destekliyor. Hafta sonuna doğru seyahate çıkmak, eğitim almak gibi konulara odaklanabilirsiniz. Cuma günü hızlı bir karar almayın.

Salı günü Ay sizin burcunuza geçiyor ve yöneticiniz Merkür de sizi destekliyor. Plan ve projelerinizi hayata geçirebilir, hayallerinize doğru sağlam adımlar atabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor. Daha yaratıcı ve üretken olabilirsiniz. Sadece karamsar düşüncelere kapılmamaya ve ani kararlar almamaya dikkat edin. Hafta sonuna doğru parasal konular gündeme geliyor. Bazı kişilerden destek görebilirsiniz.

Haftanın ilk günleri biraz içinize kapanık olduğunuz ya da yalnız kalmak istediğiniz günler olabilir. Ancak yöneticiniz Venüs’ün Mars ile kavuşumu kalbinizi ısıtacak yeni bir aşkın gelebileceğini söylüyor. Bunlar aynı zamanda yaratıcı çalışmalar ya da sanatla ilgilenmek için de güzel günler. Dolayısıyla kabuğunuzdan biraz çıkmaya gayret edin. Hafta sonuna doğru Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle daha pozitif ve kendinize odaklı bir ruh haline geçiş yapabilirsiniz.

Salı gününden itibaren sosyalleşme isteği duyabilir, arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Bu sosyal gruplar içerisinde yeni tanışacağınız biriyle bir ilişkiye başlama olasılığınız olabilir. Ancak bu uzun vadeli bir ilişki olmayabilir, dolayısıyla hızlıca heyecana kapılmamanızda fayda var. Hafta sonu Ay sizin burcunuza geçiyor ve odak noktanızı kendi hayatınıza, plan ve projelerinize getiriyor. Neleri artık değiştirmeniz gerektiğine bakma vaktiniz gelmiş olabilir.

Flört etmeyi seven doğanızla, haftanın ilk günlerinde yeni bir aşka adım atma şansını kaçırmayabilirsiniz. Bir yandan da kariyerinizi ilgilendiren gelişmeler olabilir. Haftanın ilk günleri yeni bir işe başlamak, bir iş teklifine evet demek ve imza atmak için olumlu enerjiler taşıyor. Hafta sonu borç-alacak, kredi ya da kredi kartı ödemeleri gibi konular gündeme gelebilir. Bu konularda sizi rahatlatacak karar almak için Pazar günü uygun.

Haftanın ilk günlerinde yurt dışı seyahati ya da yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Karar alıp harekete geçmek için Salı günü çok uygun. Hafta sonuna doğru kariyerinizi ilgilendiren konular söz konusu olabilir. Ancak yeni bir iş anlaşması ya da iş görüşmesi için sonraki haftayı beklemeniz daha iyi olur. Hafta sonu Cumartesi akşamından itibaren biraz dışarı çıkıp sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz.

Haftanın ilk günleri başkalarıyla ortak kazançlar ya da vergi, sigorta, miras gibi konular gündemde olabilir. Karar almak için Salı günü uygun. Hafta sonuna doğru yurt dışı seyahati planlayabilirsiniz. Ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili bazı anlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak herhangi bir imza atmadan önce biraz daha düşünmeniz iyi olabilir. Bu adımlarınız kariyerinizi etkileyecek durumları getirebilir.

Evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkiniz haftanın ilk günlerinde odak noktanız olabilir. Mars ve Venüs kavuşumu, uyumlu doğanızla birlikte keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayabilir. Çatışmalardan mümkün olduğunca uzak durmaya devam edin. Yöneticiniz Neptün’ün Güneş ile olumlu etkileşimi de eşinizden destek alabileceğinizi söylüyor. Bir ilişkiniz yoksa kalıcı olabilecek bir ilişkiye adım atmanız mümkün. Yeter ki kendinize güvenin ve sevgiyi verdiğiniz kadar almayı da bilin.

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