Haftalık burç yorumları (19 Temmuz-25 Temmuz 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 19 Temmuz 2021- 25 Temmuz 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz...



19 TEMMUZ -25 TEMMUZ 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftanın ilk günlerinde yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Mars olumlu açılarıyla sizi destekliyor. Kariyerinizi de ilgilendiren yeni gelişmeler söz konusu. Cumartesi sabaha karşı gerçekleşecek olan Dolunay ise arkadaşlıklarınızı tekrar gözden geçirmenize neden olabilir. Bazı bitişler yaşanırken, kadersel olarak yeni kişilerle de tanışmanız mümkün.

Başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da miras konuları gündeme gelebilir. Sosyal ortamlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati olasılığı doğabilir, ancak bazı pürüzler çıkması mümkün. Bu hafta yaşanacak olan Dolunay kariyer evinizde gerçekleşiyor. İş yerinde yerinizi sağlamlaştırabilir, kariyerinizle ilgili hayallerinize doğru yürüyebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz.

Bu haftaya evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz, bunlar ilişkinizi sağlamlaştırmanıza yarayabilir. İlerleyen günlerde miras, vergi, sigorta ya da başkalarıyla ortak kazançlar gibi konular gündeme taşınıyor. Cuma günü herhangi bir sözleşmeye imza atmak için uygun değil. Cumartesi sabaha karşı olan Dolunay eğitim, yurt dışı bağlantılı işler gibi konularda bazı sonlanmaları getirebilir.

Haftanın ilk günlerinde rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Günlük yaşamınızı düzenlemek ve yapılandırmak isteyebilirsiniz. İlerleyen günlerde evliliğiniz ya da ilişkiniz gündeme geliyor. İlişkiniz şifalanabilir, tam arzu ettiğiniz gibi şefkat ve sevgi dolu olabilir. Cumartesi gerçekleşecek olan Dolunay’da duygusal olarak yoğun etki altındasınız. Artık bazı şeyleri geçmişte bırakmanız, eskiye tutunmamanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

Hafta başında gündeminizde aşk var. İlişkiler sağlamlaşabilir. Perşembe günü Güneş sizin burcunuza geçiyor. Kendinizi daha güçlü, cesur, öz güvenli hissetmeye başlayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ufak pürüzler çıkabilir, çok fazla yiyip içmemeye dikkat edin. Cumartesi günü evlilik / ortaklık evinizde Dolunay gerçekleşiyor. Her iki konu da teste tabi tutulabilir. İlişkiyi sağlamlaştırmak adına egonuzu bir tarafa bırakıp bazı defterleri kapatmanız gerekebilir.

Bu hafta Venüs sizin burcunuza geçiş yapıyor. İlişkilerde fazla eleştirel olmamaya, ufak detaylara takılmamaya özen gösterin. Sorun yokken sorun yaratmaktan uzak durun. Haftanın ilk günleri ailenizle, ilerleyen günlerde yakın ilişkinizle ilgilenebilirsiniz. Özellikle Cuma günü tartışma yaratabilecek konuları açmamaya çalışın. Dolunay sağlık evinizde gerçekleşiyor. Bazı kronik hastalıklarınız tetiklenebilir. Sindirim problemlerine dikkat.

Haftanın ilk günlerinde yakın çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Sonraki günlerde bazı ailevi meselelerle ilgilenebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs Başak’a geçiyor. İlişkilerde dengenizi korumak için detaylara takılmamaya, gereksiz endişelere kapılmamaya dikkat edin. Cumartesi günü aşk evinizde Dolunay gerçekleşiyor. İlişkinizde sizi zorlayan konular gündeme gelecek ve artık bir karar verip ilerlemeniz gerekecek.

Haftanın ilk günlerinde parasal konular gündeminizde. Yüklü bir harcama yapmanız gerekebilir. Maddi durumunuzu etkileyecek gelişmeler yaşayabilir, kazancınızı arttıracak bir karar alabilirsiniz. Çarşamba günü harekete geçmek için uygun. Hafta sonu gerçekleşecek olan Dolunay ailevi meseleleri odak noktanıza taşıyor. Yöneticiniz Plüton’un Merkür’le olumsuz açısı, iletişiminize dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Öfke patlamaları an meselesi.

Salı günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Plan ve projelerinizle ilgili hızlı ve olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemde alacağınız kararlar sizi ileriye taşıyacak. İlerleyen günlerde parasal konular gündeminizde. Alışverişi biraz abartabilir, özellikle güzellik, bakım gibi konularda yüklü harcamalar yapabilirsiniz. Cumartesi günü gerçekleşecek olan Dolunay yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili farkındalıklar yaşamanızı sağlayabilir.

Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiyor ve odağınızı kendinize çeviriyorsunuz. Yeni hedefler belirleyebilir, yeni plan ve projeler üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Dolunay da buna katkıda bulunacak, çünkü para evinizde gerçekleşiyor. Kaynaklarınızı yeniden değerlendirebilir, uzun vadede size fayda sağlamayacak olanları elinizden çıkarabilirsiniz. Ancak kararlarınızı netleştirmek için sonraki haftayı bekleyin.

Bu hafta gündeminizi sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay belirleyecek. Cumartesi sabaha karşı gerçekleşecek olan bu Dolunay, yaşamınızı yeniden değerlendirmeniz, size artık hizmet etmeyen konuları geride bırakmanız, ilişkiler dahil olmak üzere vadesi dolan her şeyle vedalaşmanız için bir hatırlatma niteliğinde… Neyin kalıcı olduğunu, hangi defterlerin artık kapandığını daha net görebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde gündeminizde kariyeriniz var. İş yerinde yaşanan bazı gelişmeler, alınan kararlar uzun vadede sizin faydanıza olabilir. Cumartesi günü bilinçaltı evinizde gerçekleşecek olan Dolunay’a hazır olun, sizi biraz zorlayacak ve iç dünyanızı karıştıracak. Derinliklere gömdüğünüz, hatta unuttuğunuzu sandığınız konular bir anda su yüzüne çıkabilir. Bunları artık geride bırakma zamanı gelmiş demektir. Bu hafta rüyalarınıza da dikkat edin, bilinçaltınızın size mesajları olabilir.

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