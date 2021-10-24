Haftalık burç yorumları (25 Ekim - 31 Ekim 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Aşk, kariyer, sağlık... Peki, 25 Ekim - 31 Ekim 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım



25 EKİM - 31 EKİM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken aileniz, yakın çevre ya da arkadaşlık ilişkileriniz gündemde olabilir. İlerleyen günlerde ikili ve sosyal ilişkilerle ilgili hayal kırıklıkları, aldatılma ya da yanılgılar söz konusu olabilir, uyanık olun. Sezgilerinize kulak vermeye çalışın. Aynı şekilde aile içi ilişkilerde de gerilim çıkabilir. Perşembe günü aşkta şanslısınız, sosyal ortamlarda da keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda ise sağlık konuları gündeme geliyor. Baş ağrıları ve sindirim sistemi problemlerine karşı dikkatli olun.

Haftaya parasal konularla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında negatif etkileşim var. İlişkilerinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz, insanlar sizi yanıltabilir. Aldatılma ya da yanılmalar söz konusu olabilir, dikkatli olun. Perşembe günü şanslı gününüzdesiniz, gayrimenkul konularında rahat bir akış olabilir. Alım-satımla ilgili işleriniz varsa günü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu aile içi anlaşmazlıklar, çatışmalar çıkabilir. Haftanın son günü ilişkinize zaman ayırabilirsiniz.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Aldığınız yeni kararları uygulamaya koyma zamanı. Yeni başlangıçlar yapmak ve adımlar atmak için kendinizi daha cesur hissedebilirsiniz. İlerleyen günlerde parasal konular gündeme geliyor. Gereksiz ya da abartılı harcamalar yapma konusunda dikkatli olun. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde kandırılma ihtimali söz konusu. Hafta sonu yakın çevre ilişkilerinizde gerginlikler ortaya çıkabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın.

Duygusal iniş-çıkışlar yaşayabileceğiniz gerilimli bir haftadasınız. Salı günü Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye başlayacak. Hayatınızda ilgili kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak duygularınızla birlikte mantığınıza da kulak vermelisiniz. İlişkinizde ise fazla beklentiye girdiğiniz konularla ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kandırılma, aldatılma ihtimalleri yüksek. Hafta sonunu yakın çevrenizle, kardeşlerinizle birlikte geçirebilirsiniz.

Hafta başında sosyal etkinliklere katılabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İlerleyen günlerde ise biraz içinize dönme ve yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bazı konularda karar vermeniz gerekiyor olabilir. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Aldığınız kararları uygulamaya koyma zamanı. Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesur hissedebilirsiniz. Ancak yöneticiniz Güneş ile Satürn arasındaki gerilimli açı bazı blokajlar yaratabilir. Hafta sonu ise parasal konular gündeme geliyor.

Haftaya kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. İş çevrenizdeki bazı kişilerle ilgili olumsuzluklar yaşamanız mümkün. Kandırılma, yalanlar, gizli gündemler söz konusu olabilir, dikkatli olun. Hafta sonuna doğru biraz kendinizle kalmak, gündemden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Haftanın son gününde Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Günü yeni plan ve projeleriniz üzerinde çalışmak için değerlendirebilirsiniz.

Haftanın ilk günü bir seyahat ya da yurt dışı bağlantılı bir iş gündeminize gelebilir. Verimli görüşmeler yapabilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Venüs ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. İlişkilerinizle ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. İş çevrenizde de tatsız durumlar söz konusu olabilir. Perşembe günü ise Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Katılacağınız sosyal etkinliklerden keyif alabilir, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonunu ise kendinize ayırabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde bir seyahat ya da yurt dışı bağlantılı bir iş gündeminize gelebilir. Verimli görüşmeler yapabilirsiniz. Perşembe günü mesleki alanda şans sizden yana. Gelir artışı yaşayabilir, beklemediğiniz bir yerden ödeme alabilirsiniz. Cumartesi günü Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha cesur, girişken ve hırslı hissedebilirsiniz. Mücadele verdiğiniz alanlarda başarı kazanabilirsiniz. Ancak bu enerjiden faydalanabilmek için öfke yönetiminize dikkat etmeniz gerekiyor.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Özellikle Perşembe günü yöneticiniz Jüpiter ile Venüs arasındaki pozitif etkileşim size şans getiriyor. Yeni bir ilişkiye adım atmak için güzel bir zaman dilimi. Bu pozitif etkiden uluslararası işler, hukuk, eğitim konularında da yararlanabilirsiniz. Gelir artışı yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda ise otorite figürleriyle çatışmalar konusunda dikkatli olun. Hedeflerinizle ilgili bloke olmuş hissedebilirsiniz. Bazı planlarınızı iptal etmeniz gerekebilir.

Haftaya sağlıkla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. İş gündeminiz de yoğun. Sorumlulukların baskısı altında kalabilirsiniz. İlerleyen günlerde ilişkinizle ilgili negatif durumlar söz konusu olabilir. Cumartesi günü yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında olumsuz etkileşim var. Hukuksal süreçler, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konularda blokajlar ortaya çıkabilir. Otorite figürleriyle sürtüşmeler söz konusu olabilir. Haftanın son günü ise sürpriz bir seyahatin gündeme gelme olasılığı var.

Haftaya başlarken gündeminizde aşk var. Özellikle Perşembe günü gökyüzündeki olumlu enerji yeni bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Bir ilişkiniz varsa geleceğe taşınabilir, ciddi adımlar atılabilir. Bu hafta ayrıca sağlığınızla da yakından ilgilenmenizde fayda var. Görmezden geldiğiniz bazı konular sorun çıkarabilir. Yediklerinize dikkat edin, ilaç kullanımında da dikkatli olun. Haftanın son günü hukuksal süreçler, miras konuları, başkalarıyla ortak kazançlar gibi konularda blokajlar ortaya çıkabilir.

Haftaya başlarken ev-emlak alım-satım ya da taşınma gibi konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Pazartesiyi değerlendirebilirsiniz. İlerleyen günlerde aşkta hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Sizden gizlenen konular söz konusu olabilir. Bu süreçte duygusal ve iniş-çıkışlı bir ruh halinde olabilirsiniz. İşlerinizle ilgilenerek odağınızı değiştirmeye çalışın. Bu hafta sağlığınızla da ilgilenin. Kronik hastalıklar, kalp, tansiyon sorunları gibi konularda dikkatli olun. Haftanın son günü evlilik ya da ortaklık konuları gündeme geliyor.

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