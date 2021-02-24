Terazi burcu olan ünlüler
Teraziler denge, uyum, eşitlik ve adalet arar, hayatlarından lüksü eksik etmek istemezler. Bu tanımlar size tanıdık geliyor mu? Belki o çok sevdiğiniz ünlü isimlerin lüks merakı veya sanat aşkı terazi burcu olmalarıyla ilgilidir.
Terazi burcu ünlüleri kimler? Önce terazi burcunun genel özelliklerine ardından terazi burcu ünlüleri listesine bakalım...
TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ
Teraziler, 23 Eylül- 22 Ekim arasında doğanların burcu oluyor. Bu gruba ait kişiler genellikle güzelliğe ve lükse düşkünlükleriyle bilinir. Partinin yıldızı, ortamların en aranan yüzü, romantik, her zaman hatta Zoom toplantılarında bile ortamını şık kılmaya çalışan, sanata aşık teraziler, hayatlarını sevdikleri insanlar ve hayran kaldıkları güzelliklerle çevrelemek ister. Kalpleri sanat ve güzellikle çarpan bu sosyal kelebekler hayatı neşeli, eğlenceli ve daha adil hale getirmek için sürekli bir görevde gibi yaşarlar. Zodyak’ın tasarımcıları sayılan teraziler, dağınıklığı güzelliğe çevirmeye her zaman heveslidir. Dengeyi hayatlarının her anına adapte ettiklerinden adalet ve eşitlik inançları da güçlüdür. Ancak kimi zaman bu adalet ve denge arayışı, “ağzımızın tadı bozulmasın” seviyesinde yüzleşmelerden kaçınmaya sebep olabilir ve bu da gelecekte daha büyük sorunlar yaşamalarıyla sonuçlanır. Hemen nasıl hissettiklerini söylemektense pasif – agresif tavırlarla süreci uzatabilir, gerçekçi olmayan beklentilere girebilirler. Sonuçta hayat ter zaman onların beklediği gibi şen şakrak ya da dengeli olamayabilir ve bu da terazilerin mutsuz olmasına sebep olur. Kararsız veya bağlanmakta zorluk çekiyor gibi görünseler de genellikle uzun süreli partnerleri olur ve oldukça sadık olurlar.
TERAZİ BURCU OLAN ÜNLÜLER
Bella Hadid
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Hadid kardeşlerin küçüğü olan Bella Hadid, modellik kariyerine ablasının izinden giderek başlamış olsa da aslında kendisi fotoğrafçılık eğitimi alıyor. Kamera arkasında da başarılı olmak isteyen modelin güzelliğe düşkünlüğü ve romantikliği de hakkında bilinenler arasında.
Kim Kardashian
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Kardashian ailesini bugünkü konumuna getiren Kim Kardashian, lüks tutkusuyla her zaman ön planda oluyor. Lüks tatiller, lüks arabalar, sürekli partilerle geçen bir hayat eminiz tüm terazilerin hayalini süslüyor. Kardashian da fırsatını bulmuşken her anında hayatın keyfini çıkarıyor.
Hugh Jackman
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Müzikallerde dans edip şarkı söyleyebilen, filmlerde dramadan aksiyona kadar her türde rol alan, sanatın her dalına gerçek bir terazi gibi dahil olan Hugh Jackman, terazi burcunun öne çıkan özelliklerini taşıyor.
Tarkan
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Türkiye’nin en başarılı sanatçılarından biri olan Tarkan, hayatıyla ilgili çok bilgi paylaşmasa da milyonlarca hayranı olan ve her seferinde hayranlarını mutlu etmeyi başaran bir müzisyen.
Kate Winslet
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Titanic filmindeki Rose rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim olan Kate Winslet, kararsız olarak bilinen terazilerden değil. Rose rolünü alabilmek için kararlı bir şekilde çalışan oyuncu, belki de en kararlı terazilerden biri.
Cardi B.
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Kısa zamanda büyük başarılara imza atan Cardi B. terazi olmanın hakkını verircesine lüks içinde yaşıyor. Küçük kızı için de pahalı hediyeler almaktan çekinmeyen ünlü rapçi, gösterişi de çok seviyor.
Tarık Akan
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Türk sinemasının en yakışıklı ve yetenekli isimlerinden birinin terazi burcu olması kimseyi şaşırtmaz değil mi? Tarık Akan hem sanatçı kişiliği hem de görüşleriyle adaleti ve eşitliği önemseyen biri olmasıyla daima çok sevildi.
Hazal Kaya
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Dizi dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hazal Kaya her zaman sadeliği, fikirlerini dile getirişi ve zarafetiyle dikkat çekiyor. Klasik bir terazi burcu olduğundan şüphe etmediğimiz oyuncu, sanatın birçok dalıyla ilgileniyor.
Cansu Dere
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Son dönemde oyunculuğuyla daha çok tanınsa da ekranlardan önce podyumda gördüğümüz Cansu Dere, her daim zarif görüntüsüyle terazi burcu olduğunu gösteriyor.
Nil Karaibrahimgil
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En yaratıcı ve üretken müzisyenlerden biri olan Nil Karaibrahimgil, farklı stiliyle terazi burcunun sanatçı ve radikal özelliklerini en çok taşıyan isimlerden biri.
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