Terazi Burcu Bebeği Özellikleri... Terazi Burcu Bebeği Nasıl Olur?

Terazi burcu bebeği özelliklerini merak ediyor musunuz? Astrolog Duygu Demir kaleme aldı: İşte Duygu Demir'in Terazi burcu bebeği özelliklerine ilişkin yorumları...

Her çocuk kendine has yetenekleriyle hayata gelen, dünyada harika tatlar bırakma potansiyeli olan biricik bir tohum! Ebeveynlerin belki de en zorlandığı konulardan biri ise, daha küçük yaşlardayken bu tohumun maddi ve manevi kaynaklarını keşfedip, çocuklarını kendi beklentilerinden sıyrılıp, potansiyelleri doğrultusunda yönlendirmek.

Peki anne-babalar çocuklarının becerilerini ve iç dünyasını, kendi önyargıları ve isteklerinden sıyrılarak nasıl keşfedebilir?

Astrolojik doğum haritası çocuğunuzun doğduğu an ve yerden gökyüzüne bakarak, gezegenlerin izafi bir haritasının çıkarılmasıdır. Bu nedenle kişiye özeldir. Çocuğunuzun ilk nefesini aldığı o kıymetli an’da gökyüzünde neler varmış diye baktığımızı düşünün! Ve buradan yola çıkarak, binlerce yıllık gözlem ile oluşturulmuş sembolik bir dil, yani astroloji aracılığıyla çocuğunuzun karakteri hakkında detaylı bir analiz yapabiliyoruz.

Burçlar ise doğum haritasının belkemiğini oluşturuyor. Çocuğunuzun burcunun özelliklerine bakarak sizi neler beklediğini öngörebilirsiniz.

Terazi Burcu Bebeğin Öne Çıkan Özellikleri

Terazi burcu bebekler sosyal kelebeklerdir. İnsanların içinde olmak isterler. İlgi çekmekten hoşlanırlar. Onlarla vakit geçirmek eğlencelidir.

Onlar birer barış elçisidir! Denge, huzur, uyumun peşinde olurlar. Tartışmalı ortamlarda çok huzursuz olurlar. Bu nedenle evin içinde anlaşmazlıklar olsa dahi sonunda barıştığınızı ve herkesin iyi olduğunu Terazi burcu bebeğinize göstermekte fayda var.

Terazi burcu bebekler karşısına çıkan tüm seçenekleri değerlendirmek isterken kararsız kalabilirler. Özellikle yemek ve oyun seçeneklerinde ikiden fazla opsiyonu aynı anda sunmanız onlar için akıl karıştırıcı olabilir.

Terazi Burcu Bebeğin Özellikleri

Elementi: Hava

Gezegeni: Venüs

İyi Yönleri: Dengeli, uyumlu, adil yapıları ile sevgiyi toplar, mantıklı, nazik, hoş, sempatik halleri ile sevilirler

Olumsuz Yönleri: Tembel ve üşengeç olabilir, kararsız yapıları ile zorlayabilirler

Terazi Bebeğinin Karakteri

Uyumlu ve dengeli yapıdaki Terazi bebekler, huzurlu ortamlarda olmak isterler. Gerginlikten hiç hoşlanmazlar.

Her zaman nazik ve mantıklı tavırlar içinde olurlar.

Güzellik ve estetikten çok hoşlanırlar. Bu nedenle daha bebekken bile giydikleri kıyafetlerin güzel olmasını isterler.

Sosyal yapıda oldukları için her girdikleri ortamda dikkatleri üzerine çekerek, herkesle iletişim kurabilirler.

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