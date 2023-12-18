Astrologlara göre en yalnız 6 burç

Yalnız olmak mutlaka 'yalnız kalmak' anlamına gelmez. Bazı insanlar kendileriyle geçirilen zamanı sever. Tek başlarına tatile çıkarlar ve kendilerine tek kişilik akşam yemeği rezervasyonu yaptırırlar. Ancak diğerleri için kendi hallerine bırakılmak kişisel bir tercih değil, kişiliklerinin hoş karşılanmayan bir sonucudur. Astrologlara göre, biraz yalnızlıktan her zaman tek başınıza olmaya kadar en yalnız altı burç keşfetmek için okumaya devam edin.

ASTROLOGLARA GÖRE EN YALNIZ 6 BURÇ

Ünlü astrolog ve burç yazarı Kyle Thomas, Oğlak burcunun "başarı, zenginlik ve kariyer konularını kişisel yaşamlarından daha ön planda tuttuğunu" söylüyor ve bu da sosyalleşmeye ve ilişkiler kurmaya çok az zaman bırakıyor.

Her ne kadar Thomas bu kararlarından günlük hayatta daha sonra pişmanlık duyabileceklerini söylese de aslında yalnız vakit geçirmeyi umursamıyorlar. Onları bir toplantıya davet ederseniz, son dakikada geri çekilmek için bir neden bulmaları muhtemeldir, böylece evde kalmanın ve pillerini şarj etmenin keyfini çıkarabilirler.

Yay burcunun neşeli mizacı ve yaşama sevgisi onları doğası gereği sosyal insan yapar. Herkesle, hatta tamamen yabancı biriyle bile zahmetsizce sohbet edebilirler. Ancak Nomadrs'ın astrologu Raquel Rodriguez, sürekli bağımsızlığa ve yeni deneyimlere duydukları ihtiyacın kendilerini kopuk hissetmelerine neden olabileceğini belirtiyor.

"Dışarıda eğlenirken veya yeni yerler keşfederken bile, temelde bir yalnızlık duygusu var çünkü özgürlük ihtiyaçlarını gerçekten anlayan çok fazla insan bulamıyorlar" diye açıklıyor.

Bir yerden bir yere atlama zihniyetleri de bağlılık için pek fazla alan bırakmıyor. Ve sonunda yalnızlık onları bırakmıyor.

Kova burcu bir hava burcu olarak birçok farklı sosyal çevrede hareket eder. Ancak mesafeli doğaları başkalarının onları tam olarak anlamasını ve kabul etmesini zorlaştırıyor. Herkes gibi onlar da derin ve kişisel bağlar kurmak isterler ancak kendilerini açmakta zorluk çekerler.

Rodriguez şöyle açıklıyor: "Yüzeysel bağlantıları aşmayı zor buluyorlar ve bu da kendilerini yalnız hissetmelerine neden oluyor, özellikle de daha anlamlı etkileşimler arzuladıklarında ama oraya nasıl gideceklerini bilmediklerinde."

Kovalar aynı zamanda sıra dışı fikirleri ve ne yazık ki herkesin ayak uyduramayacağı benzersiz kişilikleriyle de tanınırlar.

Thomas, Başak burçlarının mükemmeliyetçiler olarak kabul edildiğini, "bu da onların 'mükemmel bir eşleşme' olduğunu düşünmezlerse insanları dışlamalarına yol açtığını" belirtiyor. Diğer taraftan, aşırı eleştirel doğaları, başkalarının ilişkiden uzaklaşmasına neden olabilir. Çünkü her zaman yanlış bir şey arayan birinin yanında olmak zordur.

Ancak Başak burcunun eleştirdiği yalnızca başkaları değildir; kendilerine de çok sert davranırlar. Aradaki fark, etraflarındakilerle aynı desteği hak ettiklerine inanmamalarıdır. Rodriguez, bunun her zaman başkalarının yanında oldukları ancak kendi mücadelelerinde kendilerini yalnız hissettikleri bir döngü yaratabileceğini söylüyor.

Yengeçler son derece duygusal kişiliklerdir ve çoğu zaman hep birileriyle bağlantıda kalmak isterler. Ancak Rodriguez, etrafı insanlarla çevrili olsa bile, eğer bu ilişkilerde duygusal bir derinlik yoksa bir boşluk hissedebileceklerini açıklıyor. "Bu yüzden etraflarındaki insanların sayısını umursamıyorlar; yalnızca niteliğine önem veriyorlar" diye açıklıyor.

Ayrıca Yengeç burcu en huysuz burç olarak kabul edilir. Onların değişken duygularını yabancıların anlaması zor olabilir ve dolayısıyla insanları uzaklaştırabilir. Bu nedenle dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışmak yerine ailelerinin yanında kalmak onlara daha rahat geliyor.

Thomas, "Kendilerini çok düşünen ve nostaljik bir yıldız olan ay tarafından yönetiliyorlar" diyor ve bunun onların "geçmişe, eski sevgililere veya 'kaçan kişiye' takıntılı olmalarına" yol açabileceğini söylüyor.

Thomas, Balık burcunu "tüm burçların en hassas burcu" olarak adlandırıyor çünkü onlar, maneviyatın gezegeni Neptün ve umudun gezegeni Jüpiter tarafından yönetiliyorlar. Ancak çoğu durumda bu hassasiyet, şiddetli bir izolasyon hissine yol açabilir.

Thomas, "Genellikle gerçeklikten kopuklar, kafaları bulutlarda çünkü fantaziyi soğuk ve katı gerçeklere tercih ediyorlar" diyor. "Bu onların yalnız ruhlar olmalarına, her zaman 'o kişiyi' aramalarına veya gerçeklerle yüzleşmek yerine illüzyonları, yanılgıları ve kaçışları üzerinde yoğunlaşmalarına yol açabilir."

Rodriguez, Balık burcunun gerçek benliğini kabul edecek kadar nasıl açılacağını tam olarak bilmediğini ekliyor. "Zengin duygusal ve yaratıcı yaşamlarını başkalarıyla paylaşmayı arzuluyorlar, ancak çoğu zaman benzer düşüncelere sahip bireyleri bulmakta zorlanıyorlar" diyor.