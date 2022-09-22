Hangi burç en büyük drama kraliçesi? İşte rol yeteneği en iyi burçlar

Belirli bir burç işaretinin bir tiyatro oynamaya diğerlerinden daha yatkın olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Belki de Yengeç arkadaşınız her zaman kurbanı oynar veya belki de bildiğiniz bir Koç her zaman bir tür dramaya kapılır. Biraz oyunculuktan tam divaya kadar hangi burcun en büyük drama kraliçesi olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin. BestLife'da iki astroloğun yorumları şöyle:

Koç, kişisel olarak drama kraliçeleri veya kralları olmasa da, başkalarının sorunlarına hemen kapılırlar. Emily Newman, bunun "diğer insanların dramalarından en çok zevk alan" işaret olduğunu söylüyor.

Astrolog Valerie Evans, Koç'un son derece tutkulu olarak bilindiğini ekliyor. Bu yüzden dikkatli olun, çünkü "savaştan enerji alırlar" ve "hareketli bir sohbeti" severler.

Yengeçler, sert kabukları ve yumuşak dış görünüşleri ve hiçbir şeyi unutmama yetenekleriyle bilinir. Başkalarıyla köprüleri yıkmak anlamına gelse bile önemsedikleri insanları korurlar.

Evans, Yengeçlerin "ilişkilerine çok değer verdiğini ve sizi desteklemek için bir kasırga yaratmak için aşırılıklara kaçabileceğini" açıklıyor. "Herhangi bir şekilde kapana kısılırsanız, kahraman Yengeç onların bağlılığını göstermek için tüm ipleri çeker, hatta yollarındaki bütün bir krallık paramparça olsa bile" diye ekliyor.

Akrep hem iyi hem de kötü bir sürü heyecana yol açabilecek yıkım ve dönüşümü yöneten gezegen olan Pluto tarafından yönetilir. Newman, "Akrepler tutkulu ve agresif bir burçtur" diyor. "Sonuç olarak, agresif mizaçları bazen dramaya neden olabilir."

İkizler bilindiği üzere iki ayrı yüz taşıyabilirler. Newman, bu ikili kişilik nedeniyle, bu değişken hava burcunun genellikle heyecanla beslendiğini ve hatta bazen "bunun için yaşadığını" açıklıyor. İkizler "anlamsız dramayı sevmez ve kolayca sıkılır."

Evans, "İkizler drama yaratmıyor olabilir ancak herhangi bir konuyu sonsuza kadar canlı tutmak konusunda oldukça yetenekliler" diye açıklıyor. "Drama yaratmak ve yeniden yaşamak istiyorsanız, İkizler çoktan bir sandalyede oturmuş, sizi bekliyor." Bu nedenle, İkizler esasen "vekaleten drama kraliçeleri" olabilir.

Bu nazik su burcu ilk bakışta masum görünebilir, ancak bir yanılsama olabilir. Newman, "Balıklar sevimli ve masum görünseler de, yanılmayın çünkü dramayı benimserler ve ilgi odağı olmaktan zevk alırlar" diyor.

Evans, Z kuşağı Balık'ın drama ihtiyacını yansıttığını söylüyor: "Gen-Z'nin en genç üyeleri, 2003'ten 2010'a kadar Balık'ta Uranüs'ün altında doğdu. Bu, ani duygusal rahatsızlıklara, değişikliklere veya bir gözyaşı seline her an yol açabilir."

Bu burcun duygusal olduğu bilindiği için, özellikle bir süreçten geçiyorsanız ve ağlayacak bir omuza ihtiyacınız varsa onların yanınızda olması iyi bir şeydir. Evans, "Birlikte ağlayacak birini arıyorsanız, bir Balık burcu sadece dramanızı sizinle paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ufukta olduğunu herkesten önce bilecektir" diyor.

Bu listedeki burçların dışında, Aslan en büyük drama kraliçesidir. Newman, "Drama yaratmaktan zevk alıyorlar" diyor. Ona göre aslanlar için her şey güç ve ilgi odağı olmakla ile ilgili.

Evans katılıyor ve "Aslan kraliyeti temsil ettiği için bir drama kraliçesinin Aslan gibi kükremesi çok uygun" diyor.



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