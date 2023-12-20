Astrologlara göre libidosu en yüksek 5 burç

Bir kişinin cinsel dürtüsü olabildiğince bireyseldir ancak astroloji bize libidomuzun bile yıldızlar tarafından yönlendirilebileceğini gösterir. Tüm burçlar seksten hoşlanırken, yakın bağlantıları ve fiziksel temas ihtiyaçları astrolojik konumlarına göre değişebilir. Bu, bazı burçların doğal olarak cinsellik peşinde koşmasına (merhaba Akrep) yol açarken, diğerlerinin diğer ihtiyaçları karşılandığında cinsellik peşinde koşma olasılıkları daha yüksektir.

ASTROLOGLARA GÖRE LİBİDOSU EN YÜKSEK BURÇLAR

Bir Aslan'ın cinsel dürtüsü tamamen diğer kişiye bağlıdır. Onlara ormanın kralı gibi davranmaya istekli birini bulurlarsa, ateşli Aslan'ın libidosu astronomik olacaktır. Ancak ılımlı görünen veya soğukkanlı görünmeye çalışan biriyle tanıştıklarında, cinsel dürtüleri sizin "uyandınız mı?" diyebileceğinizden daha hızlı bir şekilde kaybolacaktır.

4. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Flörtçü Yay, kaçamak yapmayı sever ve bir ateş burcu olarak çeşitlilikten beslenirler. Diğer burçlardan daha çok, yatak odasının etrafında rahat bir oyun oynamaya hazırlanırlar. Öte yandan bazen biraz bağlanma fobisi de olabiliyor, hayatın her alanında çeşitliliği tercih edebiliyorlar.

Koç, Mars tarafından yönetilir ve Mars cinsel dürtüyü yönetir. Bu yüzden matematiği siz yapın. Koç, baştan çıkarmayı ve sekse giden yolda neredeyse eylemin kendisi kadar keyif almayı sever.

Şehvetli Boğa, fiziksel teması ve her türlü zevki sever. Bu nedenle listemizin en üst sıralarına bu kadar yakın olmaları sürpriz olmamalıdır. Ve eylem bittiğinde, arkasını dönüp asla yatmaz. Sevgi dolu bir sarılmayla gecenin finalini yapmayı seven en istekli olan burçtur.

Seksi Akrepler, macera ve yakınlık ihtiyaçlarından beslenen yüksek cinsel dürtüleriyle ünlüdür. Ancak bu onlar için sadece bir sayı oyunu değil. Akrepler aynı zamanda partnerleri konusunda oldukça seçicidirler ve yüksek standartlara sahiptirler. Bu da onların vahşi taraflarını açığa çıkardıklarını yalnızca VIP kişilerin görebileceği anlamına gelir.