Astrolojide vertex: Vertex nedir? Vertex burçlarda neyi temsil eder?

Evrendeki gezegen ve yıldızların konumları ve birbiri ile girdiği etkileşimler insan yaşamı üzerinde de etkili olan özellikler yansıtır. Doğduğunuz an gökyüzünün bir resmi olarak görülen doğum haritanız üzerinde yapılan çeşitli okumalar ile birlikte yaşamınız üzerine çeşitli konularda bilgi sahibi olmanız mümkün. Bu okumalardan bir tanesi de vertex açıları ile ilgili olanlar. Peki vertex nedir? Vertex burçlarda neyi temsil eder?

Vertex doğum haritanızda matematiksel bir konuma sahip noktadır. Tam karşısında yer alan nokta ise anti vertex noktası denir. Haritanız üzerinde yaptığı bir açı ile gezegenlerin transit geçiş yaşaması sonucunda tetiklenen vertex noktası karma ve kader ilgilenir. Hayatınızda yer alan önemli dönüm noktaları ve karşılaşmalar vertex ile ilgilidir.

5. ve 8. evler arasında yer alan vertex, doğum ve ölüm, ikili ilişkiler ve ortaklıklardaki iletişim yeteneği konusunda etkili bilgilere sahiptir. Hayatınızda kontrol altına alamadığınız ve elinizde olmayan sebeplerden dolayı gelişen olaylar sonucunda hayatınıza müdahale eden insanların bilgisini verir. Doğum haritasında vertex açıları Vx anti vertex açıları Xx ile işaretlenir. Anti vertex, kontrolünüz altında gelişen olaylar ile ilgilidir. Zorlayıcı olmasının yanında hayatınızda size iyi gelecek insanların ve olayların da etkisini vertex ile hissedebilirsiniz. Sosyal yaşantınızda aşmanız gereken konular yine vertex noktasında ortaya çıkar. Bu noktada edinilen tecrübeler ise anti vertex noktası ile karşımıza çıkar. Geçmiş getirilerinin bilgisi anti vertex ile öğrenilir.

VERTEX KOÇ BURCUNDA

Kendi hayatınıza kendiniz yön vermek istersiniz ve başkalarını işinize karıştırmak istemezsiniz. Sosyal çevrelerde ön planda olarak sorumluluk alır ve faaliyetleri yönetme baskısı altında hissedersiniz.

VERTEX BOĞA BURCUNDA

Ekonomik olarak özgürlük elde etmek zorunda olabilirsiniz. Kendi paranızı kazanmak ve harcamalar konusunda kimseye hesap vermeme isteği ön plana çıkar. İnandığınız şeyler uğruna mücadele etmeniz gereken dönemler olabilir.

VERTEX İKİZLER BURCUNDA

Başkalarına bilgi aktarma konusunda zorluklar yaşayabilir ve aile hayatı ile ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı anda iki işle birden ilgilenmek ve farklı işlerde çalışma durumu olabilir. İletişim yeteneklerini kullanarak başarıya gitmek ön planda. Kısa iş seyahatleri olabilir.

VERTEX YENGEÇ BURCUNDA

Aile bireyleri ve çevreniz içinde duygusal konular ile karşılaşabilirsiniz. Bir kadın etkisi altında hayatınıza yön verebilirsiniz. Verteks yengeç burcunda olduğunda empati kurmak ve duygusal ortamlarda öncülük etmek önemlidir.

VERTEX ASLAN BURCUNDA

Yaratıcı kişilik özelliği ön plana çıkar. Sosyal ortamlarda kendinizi ön plana çıkarabilir ve yapılması planlanan faaliyetlere öncülük yapabilirsiniz.

VERTEX BAŞAK BURCUNDA

Yapılan işlerde temiz ve titiz çalışmak önemlidir. Sağlık konusunda dikkatli olmak ve iyi beslenmek gerekir. İş arkadaşlarınız ile sorun yaşayabilir ve aranıza mesafe koyabilirsiniz. Evcil hayvan sahiplenme ya da kaybı olabilir.

VERTEX TERAZİ BURCUNDA

Birden çok grup arasında kalınabilir ve uzlaşmalara önderlik edebilirsiniz. İnsanlara adil bir şekilde yaklaşmalı ve taraf tutmamalısınız. Evlilik konularında huzur yakalanmalıdır. Verteksi terazi burcunda olan kişiler eş seçimi konusunda hata yapmaya meyilli olurlar.

VERTEX AKREP BURCUNDA

İkili ilişkilerde güven problemi yaşayabilirsiniz. Ölüm ve yeniden doğum, ruhani dünya gibi metafizik konuları ile huzur bulabilirsiniz.

VERTEX YAY BURCUNDA

Çeşitli seyahatlerde hayatınızı değiştirecek insanlar ve fikirler ile karşılaşabilirsiniz. Akademik anlamda bir akıl hocasına sahip olabilir ve bu alanda başarılı olabilirsiniz. Yabancı biriyle aşk yaşayabilir ya da ortaklık kurabilirsiniz. Felsefe ve dini konular önemli bir yer tutabilir.

VERTEX OĞLAK BURCUNDA

Yapmak istenilen işler ili ilgi sorumluluk almak ön planda. Sosyal statü konusunda rakipleriniz olabilir. Baba figürü yaşamınızı yönlendirirken önemli bir rol oynayabilir.

VERTEX KOVA BURCUNDA

Başka insanlara karşı önyargılı yaklaşmamak önemlidir. Sosyal gruplar bu süreçte kişi üzerinde etkisi olabilir.

VERTEX BALIK BURCUNDA

Yetenekli olunan konularda başarıya birlikte gidebileceğiniz kişisel ile karşılaşabilirsiniz. Başkalarının duygularına önem vermelisiniz. Depresyon eğilimi olan kişileri yaşantınıza çekebilirsiniz.