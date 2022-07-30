Haftalık burç yorumları (1 Ağustos- 7 Ağustos 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 1 Ağustos Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 1 Ağustos- 7 Ağustos 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

1 Ağustos- 7 Ağustos 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya para konularında ani gelişmelerle başlıyorsunuz. Ayrıca aile ve evinizle ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partner ve ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; kredi ve ödeme konularıyla uğraşabilirsiniz ve ani para çıkışları gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; otoriteyle anlaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Seyahat edebilir, yurt dışı, eğitim, hukuk konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Boğa; haftaya ani beklenmedik gelişmelerle başlıyorsunuz ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat ya da aşk konusunda da beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatı, gündelik işler ve sağlık konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; partner ve ortaklıkla ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; para, kredi, ödeme yani finansal durumlarla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya hastane, kapalı alanlarda vakit geçirebilir, psikolojik olarak zorlanarak başlayabilirsiniz. Maddi açıdan da beklenmedik gelişmelerle maddi kazançlarınız artabilir. Hafta ortasında çalışma hayatı, sağlıkla ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda partner ve ortakla zaman geçirebilirsiniz. Seyahatlerde ise dikkat etmelisiniz, kazalara açıksınız.

Sevgili Yengeç; haftaya sosyal çevre, topluluk, derneklerde ani beklenmedik gelişme ve değişimlerle başlıyorsunuz. Hafta ortasında aşk, çocuk, tatil, hobi ya da borsada beklemedik ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; çalışma hayatı ve gündelik işlerle meşgul olabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı çok para harcayabilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer hayatınızda ya da kaderinizi etkileyen beklenmedik olaylarla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyerinizden dolayı aile ve evinizle ilgili beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, hobi, ek gelirler, borsayla meşgul olabilirsiniz. Partner ya da ortakla bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Başak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da uzak akrabalarınızla ilgili ani gelişmelerle başlıyorsunuz. Hafta ortasında; seyahat, kardeşler, eğitimle ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Trafik kazalarına dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama sorunlar gerçekleşebilir. Çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya ödeme, borç, kredi, vergi gibi konularda ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz, sağlığınız etkilenebilir. Uyku problemi yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; ani para çıkışları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; eğitim, kardeş ya da yakın çevre, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, tatil, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

Sevgili Akrep; haftaya partner ya da ortakla ilgili ani gelişmelerle başlayabilişiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili de ani gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise fırsatlarınız var. Hafta ortasında; fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz ama partnerle de beklenmedik sürtüşmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; iş ve para konuları gündeminizde olacak. Aile ve ev hayatınızla ilgili partnerle çatışmalar yaşanabilir.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, sağlık konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarınız ön plana çıkabilir. Ayrıca finansal durumunuz daha iyiye gidebilir. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ani sağlık problemleri gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Çok daha zinde olacaksınız. Trafikte kazalara açıksınız ayrıca otoriteyle anlaşmazlıklar gerçekleşebilir.

Sevgili Oğlak; haftaya aşk, çocuk, hobi, tatille ilgili beklenmedik güzel gelişmelerle başlayabilirsiniz. Aşk konusunda beklenmedik olumlu gelişmelere açıksınız. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda ise; içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca çok para harcayabilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda, aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkarken, aile içinde ki durumlar iş hayatınıza yansıyabilir. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla beraber olabilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya yakın çevre, kardeşler, aşk, tatil gibi konularda ani beklenmedik gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir, beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Ayrıca trafikte dikkatli olmalısınız.

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