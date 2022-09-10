Haftalık burç yorumları (12 Eylül- 18 Eylül 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 12 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 12 Eylül- 18 Eylül 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

12 Eylül- 18 Eylül 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili koç; haftaya atak ve enerjik başlıyorsunuz. Hafta ortasında; para konularında ani gelişmeler yaşanabilir. Ani kazançlarda artış meydana gelebilir. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Güzel zaman geçirebilirsiniz ama duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Ayrıca ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında ise daha enerjik ve aktif olmaya başlıyorsunuz. Ani kararlar alabilirsiniz. Aşk hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Perşembe-Cuma günlerinde ise; para konusu ön plana çıkıyor ve çok para harcayabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Sevgili ikizler; haftaya enerjik ve atak başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizle ilgilenebilir, güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi dışarıya kapatabilirsiniz. Manevi anlamda ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günü ise duygularınızı daha rahat ifade edebileceksiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınız, finans, ürettikleriniz ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyer ve iş odaklı başlıyorsunuz ve duygularınızı doğru yönetirseniz karşınıza fırsatlar çıkacak. Hafta ortasında sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Perşembe-Cuma günü duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Gizli kadın düşmanlara ise dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda kendinizi iyi hissedeceksiniz ve etrafınıza karşı oldukça duyarlı davranabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; iş ve kariyer hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Perşembe-Cuma; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Hareketli bir dönem olacak sizin için. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir.

Sevgili Başak; haftaya maddi kaynaklar, para ve finansal durumunuzla ilgilenerek başlıyorsunuz ve bu konuda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani ve olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; kariyer hayatınızda yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda tartışmalara dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Terazi; partner ya da ortağınızla ilgilenerek haftaya güzel başlıyorsunuz. Merkür Retro olduğu için bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, finansal durumunuz ön plana çıkabilir. Perşembe-Cuma günü yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konuları ön plana çıkabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Sevgili Akrep; çalışma hayatıyla, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek haftaya başlıyorsunuz. Ayrıca sağlık problemlerinizle ilgili çözüm bulabilirsiniz. Hafta ortasında; partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ve ani sorunlar içinde kalabilirsiniz. Perşembe-Cuma günleri maddi kaynaklarınız, finansal durumunuzla ilgilenebilirsiniz, harcamalara dikkat. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya ilişki, aşk, hobi, çocuk ya da tatil konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güzel fırsatlarla haftaya başlıyorsunuz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarınıza ise dikkat etmelisiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; partner ya da ortakla beraber hareket edebilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; okült konular, para, finans durumunuzla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gizli kadın düşmanlara ise dikkat etmelisiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya aile ve ev konularıyla başlıyorsunuz. Aile içinde sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; gündelik uğraşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Hayat rutininizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Hafta sonunda ise; partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ama çok sert bir tutum sergileyebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya yakın çevre, kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konusunda da önemli adımlar atabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve ev konuları ön plana çıkıyor. Aile içinde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Perşembe-Cuma günü; aşk, hobi, çocuk konuları ön plana çıkabilir. Eğlenebilirsiniz. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Mide problemlerine dikkat etmelisiniz.

Sevgili Balık; haftaya para ve kazanç konularıyla başlıyorsunuz ve bu konuda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili beklenmedik güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ani seyahat kararı alabilirsiniz ama trafikte dikkatli olmalısınız. Perşembe-Cuma günü; aile ve ev konuları ön plana çıkabilir ama kararsızlıklar yaşanabilir. Hafta sonunda aşk, çocuk, eğlence ön plana çıkıyor.

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