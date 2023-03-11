Haftalık burç yorumları (13 Mart- 19 Mart 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 13 Mart Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 13 Mart- 19 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

13 Mart- 19 Mart 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda değişimler, manipülasyonlar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. Ayrıca sağlığınıza, psikolojinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Meditasyon, nefes çalışmaları ruhunuza iyi gelecektir. Trafikte dikkatli olmalısınız. İletişimde sorunlar gündeminize gelebilir.

Venüs’ün 17 Mart ile boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; maddi kaynaklarınızda bereket, rahatlama gerçekleşebilir. Daha kolay para kazanabilirsiniz. Aşk sizi para kazandığınız yerlerde bulabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade ettiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir, 3 hafta güzel düşünün, güzel şeyler olsun.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya finans, okültizm, ameliyat, sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir, Borç alıp-vermenizi tavsiye etmiyorum.

Venüs’ün 17 Mart ile boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz, çevrenizin ilgilisi artabilir. Sevginizi göstermekte zorlanmayacaksınız. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Sosyalleşebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir, dikkatli olmalısınız. Ayrıca kariyer hayatınızda bazı yanlış anlaşılmalar hayal kırıklığına sebep olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Venüs’ün 17 Mart ile boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; psikolojiniz daha iyi hale gelebilir. Aşk konusunda daha gizli kapaklı, karmik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlar veya sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; ortaklık, evlilik, mahkeme, partnerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda manipülasyon veya baskıya maruz kalabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında iletişim sorunları, aksilikler meydana gelebilir.

Venüs’ün 17 Mart ile boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Yalnızsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir. Hafta sonunda; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya aşk, çocuk, tatil, hobi konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, gündelik uğraşlarınız, evcil hayvan veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Yut dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında engellerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

Venüs’ün 17 Mart’ta boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; kariyer, iş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca aşk sizi kariyer hayatınızdan bulabilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında aşk, çocuk, hobileriniz, tatil konuları ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda veya partnerinizle yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobi konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

Venüs’ün 17 Mart’ta boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk sizi seyahatte, eğitimde, yurt dışında, hukuk konularıyla ilgili alanlarda bulabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatınız, sağlığınız, gündelik işleriniz, evcil hayvanınızla ilgili konular gündeminize gelebilir.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeş konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, sağlık, çalışma hayatınızda iletişim sorunları, aksilikler gerçekleşebilir. Evlilik, ortaklıkta manipülasyon, baskı gibi konulardan dolayı sorunlar yaşanabilir.

Venüs’ün 17 Mart’ta boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; finans, kredi, vergi, miras, okültizm konularında fırsatlar ve olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İlişkiniz daha tutkulu hale dönüşebilir. Yalnızsanız tutkulu bir aşk yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, eğlence, tatil, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya kazançlar, para konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında, yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi, borsa, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınızda iletişimde manipülasyon, baskıya maruz kalabilirsiniz.

Venüs’ün 17 Mart’ta boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; evlilik, ortaklık, mahkeme konularında şans sizden yana olacak. Yalnızsanız güzel bir aşk sizi bekliyor olacak. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya; kendinizle ilgilenerek, fiziksel değişim yaparak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kazançlar, iş hayatınız, maddi gelirlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ev, aile, partner, evlilik, ortaklıkta bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, tatil, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir.

Venüs’ün 17 Mart’ta boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Yalnızsanız aşk sizi çalışma hayatınızda, sağlık konularının olduğu yerlerde, gündelik hayatta bulabilir. Hafta sonunda; yakın çevrenizle, kardeşinizle ilgilenebilirsiniz. Seyahat edebilir, eğitim konularıyla ilgilenebilisiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Seyahat etmek, eğitim almak, felsefeyle ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Hastane konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. İş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konularında bazı krizler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda, seyahatlerde, iletişimde sorunlar gündeminize gelebilir.

Venüs’ün 17 Mart’ta boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; aşk, çocuk, tatil, hobi, eğlence konularıyla ilgili şanslar sizinle olacak. Hafta sonunda; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya sosyalleşerek, topluluk-derneklerde kendinizi göstererek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Gizli düşmanlar, sağlık konuları gündeminize gelebilir. İş hayatınıza odaklanmak ruhunuzu besleyecektir. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Borç vermenizi tavsiye etmiyorum. Yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitimde bazı krizler yaşayabilirsiniz.

17 Mart’ta Venüs’ün boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; ev, aile, gayrimenkul konularında şanslar sizinle olacak. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Çevrenizle etkileşiminiz artabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; değişimlerin olduğu bir hafta sizi bekliyor. Haftaya; kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aile içinde, evinizle ilgili bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

17 Mart’ta Venüs’ün boğa burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; kardeşler, eğitim, seyahat konularında şans sizinle olacak. Partnerinizle bol bol seyahat edebilirsiniz. Yalnızsanız aşk sizi yakın çevrenizde, eğitimde, seyahatte bulabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Astroloji, teknoloji gibi konular ruhunuzu besleyecektir.

Harika bir hafta dilerim.

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