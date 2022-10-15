Haftalık burç yorumları (17 Ekim- 23 Ekim 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 17 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 17 Ekim- 23 Ekim 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

17 Ekim- 23 Ekim 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; iş hayatınızda sorunlar yaşanabilir. Baskı ve manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Tepkilerinizi dengelemeye çalışmalısınız. İlişkinizde de bazı sorunlar gerçekleşebilir. Haftaya aile ve ev konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, eğlence, hobi, tatil gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; gündelik uğraşlar gündeminize gelebilir. Yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir zaman diliminde olacaksınız. Bağırsak rahatsızlıklarına ise dikkat. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız özellikle de sosyal çevrenizle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Venüs ve Güneşin Akrep burcu transitiyle de para, ödemeler, vergi, ameliyat gibi konular daha fazla gündeminize gelmeye başlayacaktır. İlişkiniz ise derinleşecektir ama kıskançlık krizlerine dikkat edilmelidir.

Sevgili Boğa; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Bel bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, hukuk, eğitim, seyahat, uzak akrabalarla ilgili de bazı sorunlar sağlığınızı ve günlük hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; aşk, çocuk, tatil, eğlence gibi konularla ilgilenebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Siz ise özellikle kariyer ve otoriteyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz bundan dolayı sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Güneş ve Venüs’ün Akrep burcuna geçmesiyle; ilişki, ortaklık konuları gündeminize daha fazla gelmeye başlayacaktır. İlişkiniz daha iyi hale gelebilir ayrıca bekarsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama muhtemelen karşınıza çıkacak kişileri eskiden tanıyor olacaksınız.

Sevgili İkizler; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; aşk, çocuk, hob, eğlence, lüks harcamalardan dolayı krizsel bir hafta geçirebilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde sorunlar gerçekleşebilir. Çocuklarınızla ilgili sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Haftaya para, maddi kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, medya gibi konular gündeminize gelebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; ev ve ailenizle zaman geçirebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanınızla ilgili daha hareketli bir sürece giriyorsunuz ve bu konularda ufak şanslar ve iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi çalışma hayatınızda, gündelik hayatta bulabilir. Ama bu kişi daha önceden tanıdığınız biri olması ise muhtemeldir.

Sevgili Yengeç; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; ilişki ve ortaklığınızda sorunlar gerçekleşebilir. Sizin için konu ilişkiler olacak. Ayrıca açık düşmanlarınızın manipülasyonu da gerçekleşebilir. Aile içinde problemler yaşanabilir. Olaylara duygusal açıdan çok gerçekçi olacak bakmanızı tavsiye ediyorum. Haftaya duygularınızı rahatlıkla ifade ederek ve iyi hissederek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; para konuları ön plana çıkabilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, medya gibi konular gündeminize gelebilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transitiyle; ; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama Satürn S olduğu için; para ve sağlık konularında dikkatli olmasınız. 24 ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak.

Sevgili Aslan; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; iş hayatınız, sağlık, ilişkiniz , kardeşlerle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ise kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve atak-girişken olacaksınız. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde para konuları gündeminize gelebilir ve maddi gelirlerinizle ilgili ince eleyip, sık dokuyabilirsiniz. Pazar günü; yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Daha çok iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konuları ön plana çıkabilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Evinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler de gerçekleşebilir. Ama 23 ekimde Satürn S olduğu için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme konularında dikkatli olmasınız.

Sevgili Başak; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; aşk, çocuk, hobi, borsa, tatil gibi konulardan dolayı maddi açıdan kriz içine girebilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde de maddiyattan dolayı sorunlar gerçekleşebilir. Haftaya sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ise içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir. Cuma-Cumartesi günlerinde kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve daha girişken olabilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konuları gündeminize gelebilir ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Önceden planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Biraz çabalarsanız ve emek verirseniz bu konularda fırsatlar sizinle olacak. Ama Satürn S olduğu için; sağlık, gündelik hayat ve iş hayatınızda sorunlar yaşanabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

Sevgili Terazi; ; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; aile ve evinizle ilgili krizsel durumlar gerçekleşebilir. İlişkinizde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca bel bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Haftaya kariyer ve iş hayatınızda odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında ise arkadaşlarınızla sosyalleşebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. . Cuma-Cumartesi günlerinde içe çekilebilir, ruhsal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; para, kazançlarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Özellikle de kadınlardan yardım alabilirsiniz ve maddi olarak rahatlayabilirsiniz. Ama 23 Ekim’de Satürn S olduğu için; aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgili sorular yaşanabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar için 24 Ekim tarihini seçmeniz daha iyi olacaktır.

Sevgili Akrep; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; gizli kapaklı her şey açığa çıkabilir. İletişimde ve yakın çevrenizdeki güç insanlarla problem yaşayabilirsiniz. İletişimde sivri dilli olabilirsiniz. Haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akraba, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Cuma-Cumartesi günlerinde sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; kendinizi çok daha rahat ortaya koyabileceksiniz ve fiziksel olarak dinç hissedebilirsiniz. Çevrenizin ilgisi de artabilir yani çekiciliğinizin arttığı bir döneme giriyorsunuz. Bekarsanız aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir. Ama 23 Ekimde Satürn S olduğu için; aile ve ev konularında dikkatli olmalısınız. Ev ve ailenizle ilgili önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihinde vermeniz daha iyi olacaktır.

Sevgili Yay; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; bağlı olduğunuz topluluk, dernekler ya da sosyal çevrenizden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde ve arkadaş ilişkilerinizde sorunlar gerçekleşebilir. Haftaya finansal konular, okültizm konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak çevre ya da yabancılar gündeminize gelebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastaneler, kapalı alanlar, cezaevleriyle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca gizli aşklar yaşanabilir ama yine de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 23 Ekimde Satürn S olduğu için; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat ve iletişimde zorluklar yaşanabilir, otoriteyle çatışmalar yaşanabilir. Bu konularda önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihi itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili Oğlak; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; kariyer ve iş hayatınızda çevrenizdeki insanları manipüle edebilirsiniz ya da manipülasyona uğrayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Haftaya partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; finansal konular, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak çevre ya da yabancılar gündeminize gelebilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca eski aşklar sosyal medyadan, sosyal topluluklarda karşınıza çıkabilir. Yeni kişilerle de tanışabilirsiniz. 23 Ekimde Satürn S olduğu için; maddi kazançlar konusunda önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum sonrasında işin içinden çıkmakta zorlanabilirsiniz. Para konularda önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihi itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum.

Sevgili Kova; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; yurt dışı, eğitim, seyahat, yabancılar, uzak akrabalarla ya da hukuk konularında krizler içinde kalabilirsiniz ama işin içinden çıkabileceksiniz. Yine de gizli düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. Haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik işlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz mide rahatsızlıkları yaşanabilir. Hafta ortasında; partner, ortak, mahkeme gibi konular gündeminize gelebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; finansal konular, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Eski iş arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca kariyerinizle ilgili daha rahat bir süreç geçirebilirsiniz. Satürn S olduğu için; fiziksel değişim yapmak için 24 Ekim tarihini beklemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca otorite olmak konusunda çok sert olabilirsiniz, biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Sevgili Balık; tüm haftayı etkisine alacak olan Plüton-Güneş ve Plüton-Venüs karesinden dolayı; sosyal çevre, dernekler, topluluklardan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Borçlarınıza dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızın da baskısına maruz kalabilirsiniz. İlişkinizde sorunlar gerçekleşebilir. Haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence gibi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; partner, ortaklık, mahkeme gibi konular gündeminize gelebilir. 23 Ekim Tarihinde ise; Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, yabancılar, hukuk konuları ön plana çıkabilir ve bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bekarsanız yabancı partner, yurt dışı bağlantılı partner sizi bulabilir. Satürn 23 Ekimde S olacağı için özellikle yalnız kalmamaya çalışmalısınız ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Otoriteyle sorunlar da yaşanabilir aman dikkat. Önemli kararlarınızı 24 Ekim itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum.

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