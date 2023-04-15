Haftalık burç yorumları (17 Nisan- 23 Nisan 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 17 Nisan Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 17 Nisan- 23 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

17 Nisan- 23 Nisan 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Ama 20 Nisan tutulmamasıyla 1,5 sene kadar ;hayatınızda önemli değişimler gerçekleşmeye başlıyor. Fiziksel değişim, yakın çevrenizin değişimi, kariyerinizde önemli değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca ev, aileyle ilgili köklerden gelen bilinmeyen sırların açığa çıkması gerçekleşebilir. Merkür Retrosu’nun da etkisiyle maddi kazançlar, ticaret konularında belirsiz kalan konular belirli hale geliyor. Ama yepyeni kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Hafta sonunda; seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Yakın çevrenizle, akrabalarınızla, kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca neşeli ve atak olacaksınız. 20 Nisan tutulmasıyla1,5 sene kadar; hastane, sağlık, psikolojik konular gündeminize gelebilir. Bilinçaltınızı yenileyebilirsiniz. Bilinçaltınızın tortularından arınabilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir. Kardeş, yakın akraba, eğitim konularında eski konular gündeminize gelebilir. Merkür Retrosu’nun etkisiyle; çevrenizle, görüşmediğiniz kişilerle iletişiminiz artabilir. Eski arkadaşlrla, sevgililerle aranız düzebilir. Öğrenmeniz gereken ne varsa bu süreçte öğreneceksiniz ve derin bir rahatlama yaşayacaksınız. Ayrıca kendinizle ilgili yapmak istediğiniz ama yapamadığınız değişiklikleri yapabilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kazançlar, para konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz, kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Yılın ilk tutulması olan 20 Nisan tutulmasıyla 1,5 sene kadar; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgili yepyeni bir döneme giriyorsunuz. Sosyal çevreniz genişleyebilir, güzelleşebilir. Eskide kalan küslük yaşadığınız arkadaşlarınızla yeniden yollarınız kesişebilir. Maddi açıdan ise harcamalarınız artabilir. Ailenizden belki miras kalabilir. Merkür Retro’su da başlıyor. İçsel konuşmalarınız artabilir. Geçmişte kalan kişilerle gizli olarak görüşebilir, iletişime geçebilirsiniz. Yepyeni bir karar almaktan ziyade yarım kalmış işlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İlişkiler, aşk konularında şansınız artıyor. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya seyahat, yurt dışı, eğitim konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Neşeli ve keyifli olacaksınız. 20 Nisan tutulmasıyla 1,5 sene kadar; kaderinizde büyük değişimler gerçekleşecek. İş hayatınızda, kariyerinizde değişimler gerçekleşebilir. İşten kaynaklı yer değişikliği yapabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ailenizle ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür Retrosuyla sosyal çevrenizde eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Bol bol sosyalleşebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yazmak, seyahat etmek, eğitim almak ruhunuzu besleyecektir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya biraz huzursuz hissederek başlayabilirsiniz. Finans, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. 20 Nisan’da gerçekleşecek olan tutulmayla 1,5 sene kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, inançlar, hukuk konularında yepyeni bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki süreçte hayatınızda yepyeni güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki sırlar açığa çıkabilir. Bilinçaltınız, psikolojik süreçlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Gizli eril düşmanlar kendini ortaya çıkabilir. Merkür Retrosuyla; kariyer ve aşk hayatınızda yarım kalmış, tamamlanmamış ne varsa ortaya çıkabilir. Bu dönemde yepyeni bir karar almaktan ziyade uzlaşmak, konuları toparlamak, yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya ortaklık, yakın arkadaş, mahkeme, evlilik, partner konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. 20 Nisan Hibrid Güneş tutulmasıyla 1,5 sene kadar; finans, miras, vergi, ödemeler, ameliyat, okültizm konularında yepyeni bir döneme girebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Arkadaşlarınızla ilgili yüzleşmeler gerçekleşebilir. Ayrıca finansal açıdan doğru değerlendirirseniz kazançlarınız çok artabilir. Ayrıca bu hafta Merkür Retrosu da başlıyor. Merkür retrosu; yurt dışı, uzak akrabalar, eğitim, hukuk, yabancı partner gibi konuları gündeminize gelebilir. Bahsettiğim alanlarda yarım kalmış konuları tamamlayabilirsiniz. Bol bol seyahat edebilirsiniz ama seyahatlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Aşk konusunda ise şanslı bir dönemdesiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya gündelik, rutinler, çalışma hayatı, evcil hayvanınızla ilgili konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. 20 Nisan Güneş tutulmasıyla önümüzdeki 1,5 senelik süreçte; evleniyorsunuz. Evliyseniz de yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Büyük değişimler sizi bekliyor. Ayrıca bir ortaklık da gündeme gelebilir, iş değişikliği yapabilirsiniz. İş hayatınızda bu süreçte bazı tartışmalar gerçekleşebilir, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Merkür Retrosuyla; finans, kredi, eşin veya ortağın parası konularında bazı belirsizlikler gerçekleşebilir. Yeni bir karar almanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıca ameliyat, sağlık konuları da gündeme gelebilir. Eski aşklarla iletişiminiz artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya aşk, tatil, çocuk, eğlence konularıyla ilgili güzel fırsatlarla başlıyorsunuz. Güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. 20 Nisan Güneş Tutulmasıyla 1,5 sene kadar; sağlığınızla ilgili ani konular gerçekleşebilir. İş hayatınızda beraber çalıştığınız arkadaşlarınız değişebilir, yepyeni bir döneme girebilirsiniz. Bu dönemde önemli olan sağlığınıza ve psikolojinize dikkat etmek olacaktır. Merkür Retrosuyla; eski aşklar, adını unuttuğunuz kişiler karşınıza çıkabilir. Eski defterler açılabilir, söylenmemiş sözler dile gelebilir. Bu dönemde ilişkinizde bazı anlaşmazlıkları düzeltme şansına erişebilirsiniz. Önemli olan ise karşı tarafı dinlemek olacaktır. Uzak akrabalar, yurt dışı, seyahatleriniz bu dönemde artabilir. Aile içi davalar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; finans, ameliyat, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. 20 Nisan tutulmasıyla 1,5 sene kadar; aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili önemli bir sürece gireceksiniz. Belki aşık olacaksınız, belki de çocuk sahibi olmaya karar vereceksiniz. Miras, ödemeler, vergi, ailenizle ilgili gizli konular gündeminize gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir miras gündeminize gelebilir. Merkür Retrosuyla; sağlık, çalışma hayatı, eski çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Gündelik hayat rutininizi sistemli hale getirebilirsiniz. Hafta sonunda; partner, ilişki, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili konularla ilgilenerek başlıyorsunuz. 20 Nisan tutulmasıyla 1,5 sene kadar; ev, aile, taşınmaz, araba gibi konular gündeme gelebilir. Ailenizde büyük değişimler gerçekleşebilir. Krizsel durumlar yaşanabilir. Ayrıca size ihanet etmiş kim varsa gelip sizden özür dileyecek diyebilirim. Eski aşklar, ilişkiler önümüzdeki 1,5 sene boyunca gündeminizden inmeyecek. Bir evliliğiniz varsa ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Merkür Retrosuyla da eski aşklar gündeminize gelecek. Ayrıca borsa, hobi, sanat, çocuklarla ilgili yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bol bol eğlenebilir, tatil yapabilirsiniz. Hafta sonunda; gündelik rutinler, çalışma arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya para, iş konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yılın ilk tutulması 20 Nisanda gerçekleşiyor. 1,5 sene kadar ; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili konularda önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal medyada tanınırlığınız artabilir. Sağlık konuları ise önemli olacak. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda değişimler, tartışmalar, ihanetler gündeme gelebilir. Yer değişikliği yapabilirsiniz, yakın çevreniz değişebilir. Merkür Retrosuyla; aile, ev, gayrimenkul konularında yarım kalmış işlerinizi tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Aile içi iletişimde sorunları düzeltebilirsiniz. Ama bu süreçte 17 Mayıs kadar ev değişikliği, evle ilgili yeni bir sözleşme imzalamanızı tavsiye etmiyorum. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya iyi hissederek, duygularınızı rahatça ifade ederek başlıyorsunuz. Fiziksel değişiklik yapabilirsiniz. 20 Nisan tutulmasıyla 1,5 sene; maddi kaynaklarınızla ilgili önemli değişimler gerçekleşebilir. Krizler yaşanabilir ama bu durumu lehinize çevirmek sizin elinizde olacak. Geliriniz çok artabilir. Aile, ev, çocuk, çocuğunuzun veya sevgilinizin ailesiyle ilgili bilmediğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Merkür Retrosu 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu süreçte; bol bol seyahat edebilirsiniz. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim konularında yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu dönemde yepyeni kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Hafta sonunda; ev, aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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