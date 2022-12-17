Haftalık burç yorumları (19 Aralık- 25 Aralık 2022): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 19 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 19 Aralık- 25 Aralık 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

19 Aralık- 25 Aralık 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya finans, para, ödemeler, okültizm, ameliyat konularıyla başlıyorsunuz. Huzursuz hissedebilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; kariyer, yurt dışı, eğitim konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ama bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Durumları abartabilirsiniz ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya partner, ortak, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ben-sen dengesine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; para, cinsellik, sağlık, okültizm konuları gündeminize gelebilir. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, para, finans, ödemelerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer ve iş konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlar, sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bazı sorunlar aniden gündeminize gelebilir, sakin olmalısınız. Hafta ortasında; partner, ortak, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; para, ödemeler, evlilik, ortaklık, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Fazla harcama yapabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya aşk, çocuk, borsa, şans oyunları, tatil, eğlence, hobi konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Diyete başlamak için iyi bir süreçte olacaksınız. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sevgili, evlilik gibi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Durumları çok büyütebilir, abartabilirsiniz bu da sizi hasta edebilir. Hafta sonunda; finans, mahrem konular, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya ev ve ailenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi, tatil konuları gündeminize gelebilir. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; aşk, çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ama çok harcama yapabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, ortak, yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Sizin için güzel bir haftaya giriş yapacaksınız. Hafta ortasında; ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; ev, aile, aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ama durumları biraz abartabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik rutinleriniz, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya para, kazançlar, iş konularına odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; ev, aile, yakın çevreniz, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza ise bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; aşk, çocuk, eğlence, tatil, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya kendinizi ortaya koyarak, enerjik hissederek başlıyorsunuz. Duygularınızı rahatlıkla dile getirebilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlar, iş konularına odaklanabilirsiniz. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; kazançlar, para, yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Fazla harcama yapabilirsiniz. Hafta sonunda; ev ve ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; iş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Aile içinde ise bazı durumlar abartıya kaçabilir, dengelemeye çalışmalısınız. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyal çevre, arkadaşlar, kariyer konularıyla başlıyorsunuz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlarınıza ise dikkat etmelisiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, seyahat etmek, felsefe ve inanç konularıyla uğraşmak size iyi gelecektir. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca bu zamanlarda psikolojinize dikkat etmelisiniz, yalnız kalmamaya çalışmalısınız. Hafta sonunda; para, kazanç konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya kariyer ve iş odaklı başlıyorsunuz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı çok para harcayabilirsiniz. Ayrıca psikolojik olarak da içe çekilebilirsiniz yani biraz bunalıma meyil olabilir, dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; atak ve girişken olacaksınız. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Çevrenizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. 23 Aralık Yeni Ayı ile birlikte 15 gün boyunca; sosyal çevre, arkadaşlarınız ve işinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ayrıca çok para harcayabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla olmak size iyi gelecektir ve ruhunuzu şifalandıracaktır. Harika bir hafta dilerim.

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