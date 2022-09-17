Haftalık burç yorumları (19 Eylül- 25 Eylül 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 19 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 19 Eylül- 25 Eylül 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

19 Eylül- 25 Eylül 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aile, ev, annenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda önemli ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınız aniden artabilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani aşk gündeminize gelebilir. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; ortaklık, partner, evlilik konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Mahkeme konuları da gündeminize gelebilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; çalışma hayatınızda önceden planladığınız konular gündeminize gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; çalışabilir, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda bazı sorunlar yaşanabilir.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Eğitim konusuna odaklanabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularında önemli ve güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı seyahati, eğitim, hukuk konularında önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Bel bölgesi rahatsızlıklarınız artabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; aşk, çocuk, tatil, hobi konuları gündeminize gelebilir. Eski konular aklınıza gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya para ve aile konularıyla başlıyorsunuz. Aile ve evinizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Ev, taşınmaz alabilirsiniz. Ayrıca ani aşk gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşlerle ilgilenebilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitim konusuyla ilgilenebilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; aşk, çocuk, hobi ve eğlence konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; aile ve evinizle ilgili planlarınızı dile getirebilirsiniz. Ayrıca ailenizle ilgili geçmiş konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk konusunda hayal kırıklıkları gerçekleşebilir ama gerçekçi yaklaşırsanız güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Yengeç; haftaya enerjik ve iyi başlıyorsunuz. Duygularınızı rahatça dile getirebilirsiniz. Partner ya da eşle ortak kararlar alabilirsiniz. Eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Kardeş ve yakın çevrenizden desteklenebilirsiniz. Aşk konusunda ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para ve maddi kaynaklar ön plana çıkabilir, kadınlardan destek alabilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; kardeşlerle ve yakın çevreyle iletişiminizde sorunlar gerçekleşebilir. Eskiden tanıdığınız insanlarla karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar aniden karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; seyahatlerde, eğitim, hukuk konularında sorunlar yaşanabilir. Gerçeklikle- hayaller arasındaki dengeyi kurmanızı öneriyorum. Ayrıca aşk konusunda bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; haftaya yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Duygusal olarak içe kapanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili güçlü adımlar atabilir, büyük fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve enerjiniz yükselecek. Aktif ve dışa dönük olacak ve ben buradayım diyeceksiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca kısa seyahatleriniz artabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; para ve maddi konularla ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Yeni sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Temkinli olmalısınız. Geçmişte parasal açıdan yapmak isteyip yapamadıklarınızla ilgili adım atabilirsiniz. Hafta sonunda; para ve iş hayatınız ön plana çıkacaktır. Para kayıplarına dikkat etmelisiniz.

Sevgili Başak; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatil gibi konularda güçlü kararlar alabilirsiniz ve büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Ayrıca gizli kadın düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; para ve maddi kaynaklarınız hayatınızda ön plana çıkabilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; aktif ve dışa dönük olacaksınız.

Sevgili Terazi; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Aile ve evinizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; kendinizi ortaya daha rahat koyabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların ilgili artabilir. Daha sağlıklı ve dinç hissedebilirsiniz. Kişisel bakım ve fiziksel değişim yapma istediğiniz artabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Yazı yazmak size iyi gelecektir. Kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Arkanızdan söylenenleri öğrenebilirsiniz. Geçmişteki kişiler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; dinlenebilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Biraz halsiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Zehirlenmelere karşı dikkatli olmalısınız.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz ve güçlü insanlar tarafından desteklenebilirsiniz. Önemli imzalar atabilirsiniz. Eğitim, seyahat konularında önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizden desteği sizinle olacak. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınıza daha çok odaklanabilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; yalnız kalabilir, kendi iç dünyanızı aydınlatabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza ise dikkat etmelisiniz. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir ama yanlış anlaşılmalar da gerçekleşebilir. Eski konular gündeminize gelebilir. Eski arkadaş ya da aşklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya maddi konular, ödeme ve borçlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli fırsatlar yakalayabilir, kazançlarınızı arttırabilir, maddi anlamda güçlenebilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkıyor. Ani aşk kariyer hayatınızdan sizi bulabilir ve şaşırabilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız hayatınızda ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; kariyer ve iş hayatınızda ilgili eski konular gündeminize gelebilir. Eski ve bitmemiş projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Kariyer hayatınızda eski kişiler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; çok çalışabilir, kariyerinize yönelebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili önemli ve güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz. İletişimde ve fikirlerinizle ilgili yanılabilir, kandırılabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz. Her söylenene inanmayın. Hafta ortasında; para konuları gündeminizi meşgul edebilir. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor. Dikkatli olmalısınız. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; eğitim, seyahat, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Eskiden planladığınız ama yapamadığınız eğitim, seyahat gibi konuları gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı ya da gündelik işlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mide problemleri yaşayabilirsiniz. Maddi konular, yatırım, finansal durumunuzla ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Okült konularda derinleşebilirsiniz. Ameliyat olacaksanız, başarılı bir operasyon geçirebilirsiniz. Hafta ortasında; partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili önemli kararlar alabilir, ani değişimler yaşayabilirsiniz. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; finans, ödemeler, vergi, partner ya da ortağın parası, okült konular gündeminize gelebilir. Yeni bir anlaşma yaparken bu süreçte dikkatli olmanızı öneriyorum. Hafta sonunda; finans, okült konularla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

Sevgili Balık; haftaya aşk, hobi, çocuk, tatil, sanat konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Partner ya da ortakla güçlü kararlar alabilirsiniz. Beraber önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz, arkadaşlarınız size destek olacaktır. Hafta ortasında; çalışma hayatı ve gündelik işler ön plana çıkabilir. Yanınızda çalışanlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Aşk konusunda ani olumlu gelişmeler yaşanırken, gerçekler yine de sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Gerçeklerle hayaller arasındaki dengeyi kurmanızı öneriyorum. 23 Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; para, borçlar, yatırım, eşin parası hayatınızda ön plana çıkabilir. Sağlık ve ameliyatla ilgili durumlar gerçekleşebilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; çalışma hayatı ve gündelik işlerle ilgili eskiden planladığınız ama bitirmediğiniz konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. Eski tanıdıklar, eski aşklar gündelik hayatta, çalışma hayatınızda karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; partner, ortak, yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz.

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