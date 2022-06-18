Haftalık burç yorumları (20 Haziran- 26 Haziran 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 20 Haziran Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 20 Haziran- 26 Haziran 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



20 Haziran- 26 Haziran 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya içe çekilerek başlayabilirsiniz ve duygusal olarak her şeyi hissedebilir, sezgileriniz artabilir. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; aile ve ev hayatınız ön plana çıkacaktır. Bazı sorunlar bu süreçte yaşanabilir. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; yakın çevrenizle iletişimde çok daha barışçıl olabilir, uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizi genişletmek, yeni insanlar tanımak isteyebilirsiniz. Eğitime daha fazla yönelebilirsiniz. Bu süreçte çok daha sempatik bir dille kendinizi ifade edebilirsiniz. Ama insanlarla ilişkileriniz yüzeysel kalabilir ve çabuk sıkılabilirsiniz. Çok sık seyahat edebilirsiniz. Yakın çevrenizden yeni aşk karşınıza çıkabilir ama bu ilişki kısa süreli olabilir. Karşınızda sorumluluk almak istemeyen ve özgür kalmak isteyen kişiler çıkabilir. Hafta sonunda; maddi kaynaklarla, yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; yakın çevre, eğitim, kardeşler, medya, seyahatler hayatınızda belirgin olarak kendini gösterebilir. Bu konularda olumlu ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; maddi kaynaklarınızda rahatlama gerçekleşebilir, kazançlarınızda artış olacaktır. Bu süreçte çevrenizdeki kadınlardan fikir alabilir, maddi kaynaklarınızı genişletip büyütebilirsiniz. Ticaret konusunda ise daha bereketli olduğunuz ve paranın daha rahat geldiği bir süreç sizi bekliyor olacak. Önemli olan bu süreçte cesaretli olmanız. Hafta sonunda; kendinizle ilgilenebilir, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya duygusal olarak iniş, çıkışlar yaşayarak başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; maddi kaynaklar, para konuları gündeminize daha çok gelecektir. Maddi kaynaklarınızın bereketlendiği bir dönemde olacaksınız. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; çok daha çekici ve sempatik olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Tatlı dilinizle insanların gönüllerini fethedebilirsiniz. Güzelleşmek, kendinizle ilgilenmek, kişisel bakım için güzel bir dönemde olacaksınız. Zekanızla, sempatikliğinizle insanları etkileyebilirsiniz. Ayrıca hayatın her alanından karşınıza aşk fırsatları çıkabilir. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla iletişime geçebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; kendinizi ortaya koyabilir, ışığınız daha çok parlayabilir. Benliğinizle hayatınızın her alanında harekete geçebilirsiniz. Baskı ve manipülasyonlara ise dikkat etmelisiniz. İyi ki doğdunuz Yengeçler! Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; gizli ve platonik aşklar hayatınıza girebilir. Bu dönemde daha gizli kapaklı ilişkiler yaşayabilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Gizli kadın düşmanlara ise dikkat etmeniz gerekiyor, her söylenene inanmayın. Hafta sonunda; sosyalleşebilirsiniz ama Pazar günü yalnız kalmak isteyebilir, kendinize özel zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya duygusal olarak iniş çıkış yaşayarak ve duygusal tepkilerinizi net göstererek başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; içe çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Daha kapalı bir hayat yaşamak isteyebilirsiniz. Ama bilinçaltı, ruhsal çalışmalar açısından ise oldukça verimli bir süreç geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bol bol eğlenip, sosyalleşeceksiniz. Çevrenize yeni sanatçı insanlar dahil olabilir. Ayrıca aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerle bol bol sosyalleşip, eğleneceksiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir ayrıca kariyer hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya kendinizi gergin hissederek başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, topluluk, dernekler hayatınızda daha çok ön plana çıkacaktır. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; kariyer ve iş hayatınızda sizi sevecek ve destekleyecek insanlarla karşılaşabilir, kadınlardan destek alabilirsiniz. İletişimle pek çok konuyu pozitife dönüştürebilirsiniz ama detaycılık ve mükemmeliyetçilik sorunlara yol açabilir. Yeni bir iş arıyorsanız, iş fırsatları daha kolay size gelecektir. Ayrıca kariyerinizde terfi gibi özel durumlarda gerçekleşebilir. Hafta sonunda; seyahat edebilir, eğitim konularına odaklanabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya çalışarak ve çalışma hayatınızda ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Adalet ve uyum arayışınızdan dolayı ise sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularında yabancılardan, kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca ihracat yapıyorsanız bu konuda yeni şanslar karşınıza çıkabilir. Bekarsanız yurt dışı bağlantılı, hukuk ya da akademik kariyerli bir adayla tanışabilirsiniz. Hafta sonunda; para, eğitim, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Akrep; haftaya kendinizi iyi hissederek, pozitif olarak başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir ve bu konularda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; finansal durumunuzda, maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Bu süreçte kadınlardan yardım görebilirsiniz, iletişim ve zekanızla konuları kolayca çözüme kavuşturabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum özellikle nefes, akciğer problemlerine dikkat. Hafta sonunda; partnerle zaman geçirebilir, maddi konularla ilgili kararlar verebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya duygusal olarak gergin ve değişken olarak başlayabilirsiniz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; kredi, ödemeler, vergi, miras konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Ani harcamalar ve para kayıpları gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Mide sorunları, kadınsal rahatsızlarınız belirginleşebilir. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; partner ya da ortaklık konularında şanslı bir döneme gireceksiniz. Karşınıza yeni bir aşk çıkabilir. Bunun aynı sıra süregelen bir ilişkiniz varsa daha iyi bir hale gelebilir. Sadece ilişkide özgürlük arayışınızdan ve sorumluluk almak istemediğinizden dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışabilir, gündelik işlerle uğraşabilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya kendinizi duygusal olarak iyi hissederek kendinizi doğru ifade ederek başlıyorsunuz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; ortaklık ve partner, yakın arkadaşlarınız ön plana çıkabilir. Ama ben-sen dengesine dikkat etmelisiniz. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; çalışma hayatınızda, gündelik hayatta çevrenizden destek alabilirsiniz. Kadınlar bu süreçte size destek olabilirler. Ayrıca iştahınız açılabilir, dikkatli olun. Sanata yönelebilir ve pek çok konuda yeni şeyler üretebilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi çalışma hayatınızdan, gündelik hayatta bulabilir. Hafta sonunda; aşk, çocuklarla ya da hobilerinizle ilgilendiğiniz güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya iş odaklı başlıyorsunuz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; çalışma hayatınız, gündelik uğraşlar, yanınızda çalışanlar ve evcil hayvanlarınızın hayatınızda ön plana çıkabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz, bazı rahatsızlarınız belirginleşebilir. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; aşk, çocuk, hobilerinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Etrafınıza daha çok neşe saçabilirsiniz. Ayrıca keyfinize çok düşkün olup, bol bol eğleneceksiniz. Yeni flört ve aşklar ise karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; sevdiklerinizle, ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya kendinizi iyi hissederek, duygusal olarak hassas olsanız da duygularınızı yansıtmakta zorlanmayarak başlıyorsunuz. Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; aşk, flört, eğlence, hobi ve çocuklar ön plana çıkacaktır. Güzel bir süreç sizi bekliyor olacak. Hafta ortasından itibaren; Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; evinizle ve ailenizle daha çok ilgilenebilir. Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Aile içinde mutlu ve huzurlu olduğunuz, sevdiklerinizle iletişiminizin arttığı bir süreçte olacaksınız. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşlerle, ailenizle ilgilenebilir, seyahat edebilirsiniz.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER