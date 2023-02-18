Haftalık burç yorumları (20 Şubat- 26 Şubat 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 20 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 20 Şubat- 26 Şubat 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

20 Şubat- 26 Şubat 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Yeni ay yeni başlangıç demektir. Sosyal çevre, arkadaşlar, dernekler, bilinçaltınız, sağlık, psikolojik süreçlerle ilgili şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Aşk konusunda hayallerinizin aşkıyla bile karşılaşabilirsiniz. Karmik ilişkiler yaşanabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Maddi kaynaklar, para konularında iniş-çıkışlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Yeni ay yeni başlangıç demektir. Kariyer, iş, sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili yeni kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Sadece iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spor yapmak, yürüyüş yapmak ruhunuzu besleyecektir. İlişkinizde, ortaklıklarınızda iniş-çıkışlar gerçekleşebilir. Beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklar, para konuları ön plana çıkacak. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, kariyer hayatınızda yeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Kararsızlıklarınızdan dolayı şanslarınızı kaçırmayın. Ayrıca kadersel bir aşk hayatınıza girebilir. Süregelen bir ilişkiniz varsa daha güçlü hale dönüşebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk konusunda önümüzdeki 3 hafta boyunca aşk sizi arkadaş çevrenizde, topluluk-derneklerde bulabilir. Ruhsal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Yemek yapmak, sanatla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Hafta sonunda; kendinizle ilgilenebilir, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Yabancılar, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzellikler sizi bekliyor. Evlilik, ortaklıklarda kriz yaşasanız da peşinden gelen güzel gelişmeler olacak. Aşk hayatınız sağlam, köklü ve tutkulu olabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilir, topluluk-derneklerde kendinizi gösterebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yazmak, duygularınızı yazılı ifade etmek, kitap okumak, araştırmak, eğitim almak ruhunuzu besleyecektir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Finans, ameliyat, evlilik, ortaklık, ilişkilerde yeni güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Çalışma hayatınızda, kariyerinizde bazı sorunlar gerçekleşse de maddi olarak güçleneceksiniz. Aşk konusunda derin, tutkulu olacaksınız. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, kariyer hayatınızda kararlar alabilirsiniz. Ev-aile-kariyer hayatınızı etkileyen ani konular gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Evlilik, ortaklık, çalışma hayatı, sağlık alanlarında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk konusunda evliliğe gidecek güzel gelişmeler olabilir. Yıkımlardan, talihsizliklerle dönüştünüz şimdi sevginin kıymetini bilme zamanı. Mahkeme konularında da şans sizden yana olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, çalışma hayatında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, bu alanlarda fikir uyuşmazlıklar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, ameliyat, okültizm, sağlık, yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahat, eğitim konularında ani sorunlar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda, kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Yeni ay yeni başlangıç demektir. Aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa, çalışma hayatı, sağlık konularında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Aşk konusunda hayallerinizin aşkı karşınıza gündelik hayatta çıkabilir. Ev, aile hayatınız güzelleşebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil-eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; evlilik, ortaklık, partner, para, finans, sağlık, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Bu konularında ani sorunlara karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk konusunda krizle başlayan ama güçlü ilişki kurabileceğiniz aşk fırsatlarınız var. Ama ortaklıkta, ilişkinizde yine de fikir sürtüşmeleri gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu adımlar atabilirsiniz. Sağlık olarak korunuyorsunuz hatta şifalanabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yardım kuruluşları, evcil hayvanlarla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza, psikolojinize dikkat etmelisiniz. Partner, ortaklık konularında ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, para, vergi, ödemeler, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Yakın çevre, eğitim, seyahat, aile, ev konularında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Ev, aile, aşk konusunda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar sizinle olacak. Maddi kaynaklarınız ise krizlere rağmen güçlenecek. Çalışma hayatınızda, gündelik hayatınızda bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarla ilgili ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, evlilik konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Maddi kaynaklar, para, gelirler, yakın çevre, eğitim, seyahatlerde güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Aşk siz isterseniz yakın çevrenizde, seyahatlerde bulabilir. Krizle başlayabilir ama hayallerinizin aşkı aslında uzaklarda değil. Aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatilden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi, borsa konularında ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; çalışabilir, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Gündelik rutinlerinizle ilgili koşuşturmanız artabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Para, gelirler, fiziksel değişim konularında güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Maddi kaynaklarınızla ilgili güçleneceğiniz fırsatlarınız var. Beklenmedik kişilerin büyük destekleri sizinle olacak. Bu süreçte sağlığınıza, psikolojinize dikkat etmelisiniz. Aile, ev konularında iletişim sorunları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkulle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Eğitim, seyahat konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Fiziksel değişim, sağlık, maneviyat, parapsikoloji konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevreniz tarafından destekleniyorsunuz, güçlü insanların destekleri sizinle olacak. Aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir. Süregelen ilişkiniz daha güçlü, köklü bir hale dönüşebilir. Trafik, eğitim, yakın çevre veya kardeşlerinizle iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevre, kardeşlerinizle beraber seyahat edebilirsiniz. Hafta sonunda, aile, ev konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

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