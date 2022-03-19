Haftalık burç yorumları (21 Mart - 27 Mart 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 21 Mart pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 21 Mart 2022 - 27 Mart 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



21 Mart 2022 - 27 Mart 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarında gündemleriniz oluşabilir. Çarşamba günü yöneticiniz Mars ile Uranüs arasında sert etkileşim olacak. Hedeflerinizle ilgili olarak hızlı harekete geçmeyin. Dürtüsel davranmayın. Özellikle yurt dışıyla ilgili konularda risk almayın. Hafta sonuna doğru ise yoğun iş gündeminizle ilgilenebilir, kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cumartesi gününün enerjileri olumlu. Haftanın son gününde ise Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınızla ilgili kararlar alabileceğiniz, daha net, odaklı ve cesur olabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz.

Haftanın ilk günlerinde odağınız evliliğiniz ya da ilişkiniz olacak. Sonrasında ise ortak parasal kaynaklar, borç ve ödeme konuları gündeminize gelebilir. Çarşamba gününe dikkat edin, parasal konularda riske girmekten ve anlık kararlar almaktan uzak durun. İlerleyen günlerde ise yurt dışı bağlantılı konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Başlangıç yapmak, imza atmak ya da önemli görüşmelerinizi yapmak için özellikle Cumartesi günü uygun olacak. Dönüştürmek istediğiniz konularda yeni hedefler koyabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farkındalıklar yaşamaya açık olacaksınız. Sezgilerinize güvenip cesaretinizi toplayarak yeni kararlar alabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var. Bunun yansımasını evliliğiniz ya da ilişkinizde hissedebilirsiniz. Dürtüsel davranmayın, öfke kontrolünüze dikkat edin. Beklenmedik durumlar, yıkıcı etkiler söz konusu olabilir. Cumartesi günü yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim olacak. Ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarında karar almak, imza atmak ya da önemli görüşmelerinizi yapmak için günü değerlendirebilirsiniz. Haftanın son gününde Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki süreçte sosyal yaşamınız hareketlenebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Hafta genelinde ilişki konuları odak noktanızda olacak. Haftanın ilk günleri biraz çatışmalı ve gerilimli olabilir. Çarşamba gününe dikkat edin, gökyüzünde sert enerjiler var. Günlük rutinlerinizde beklenmedik aksaklıklar, dikkatsizlikten kaynaklı sakarlıklar söz konusu olabilir. Hızlı hareket etmeyin. Sağlığınıza dikkat edin. Stres ve gerilim kaynaklı baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Partnerinizle yaşadığınız problemleri çözmek için Cumartesi günü gökyüzü sizi destekliyor olacak. Ertelediğiniz konuşmaları yapabilirsiniz. Pazar gününden itibaren ise önümüzdeki süreçte kariyer alanınız hareketli olacak.

Hafta genelinde ilişki konuları odak noktanızda olacak. Özellikle Çarşamba günü gökyüzünden sert etkiler alıyorsunuz. İlişkinizle ilgili olarak dürtüsel davranmayın, partnerinizle diyaloglarınızda öfke kontrolünüze dikkat edin. Fevri hareketler yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Önemli konuşmaları yapmak için Pazar günü daha uygun olacak. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir süreç değil. Haftanın son günlerinde yapılacak işler listeniz yoğun olabilir. Günlük rutinleriniz sizi yorabilir, sağlığınıza özen gösterin.

Haftanın ilk günlerinde eğitim konuları, yakın yerlere seyahatler ya da kardeşlerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var, eviniz ve ailenizle ilgili konularda fevrilikten, ani hareketlerden uzak durun. Evinizle ilgili bir değişim yapacaksanız iyi düşünün, hızlı adımlar atmayın. Cumartesi günü yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim olacak. Partnerinizle yapmanız gereken konuşmalar varsa bugün yapabilir, ilişkinizde sorunlar varsa çözebilirsiniz. Yalnızsanız yeni tanışmalar için de uygun bir enerji söz konusu. Haftanın son gününü ise evinizde yapmanız gereken işlerle, düzenleme ve organize etme gibi konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. İniş çıkışlı olabilecek bu süreçte temkinli hareket etmeye özen gösterin. Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var. Yakın çevrenizle olan iletişiminize dikkat edin. Ani çıkışlar yapmamak, fevri hareketlerden uzak durmak önem taşıyor. Sonradan bozulan ilişkileriniz nedeniyle üzülebilirsiniz. İlerleyen günlerde eviniz ve ailenizle ilgilenmeye daha çok vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Cumartesi günü aile içinde yapılması gereken konuşmaları yapmak için ideal. Ev alım-satım süreçleriyle ilgileniyorsanız karar almak, imza atmak için de uygun olacak. Önemli görüşmelerinizi de yapabilirsiniz. Haftanın son günü ise keyif aldığınız konularla ilgilenmek size iyi gelecek. Partnerinizle de güzel vakit geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de ağırlıklı olarak ilişkiniz zihninizi meşgul edecek. Daha net ve cesur olabilir, önemli adımlar atabilirsiniz.

Haftanın ilk iki gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Bu süreçte kendinize daha çok odaklanabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak için de uygun günler. Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var, parasal alanda temkinli olmalısınız. Dürtüsel olabilir, ani harcamalar yapabilirsiniz. İyi düşünmediğiniz konularda, özellikle yatırım alanlarında dikkatli olun. Cumartesi günü yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında olumlu etkileşim olacak. Yakın çevrenizle iletişiminiz ön plana çıkıyor. Bazı kırgınlıkları sona erdirmek, ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Pazar gününden itibaren önümüzdeki süreçte iş gündeminiz yoğunlaşabilir.

Haftaya başlarken biraz enerjiniz düşük olabilir, işlerinize odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Mümkün olduğunca kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçiyor. Ancak günün enerjileri sert olduğu için dürtüsel hareketler yapmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bir projeye iyi düşünmeden başlamak, planlanmamış bir konuda girişimde bulunmak gibi durumlardan uzak durun. İlerleyen günlerde parasal konular gündeme geliyor. Bu alanda bir karar almak, imza atmak ya da önemli görüşmeler yapmak için özellikle Cumartesi günü uygun olacak. Pazar gününden itibaren ise önümüzdeki süreçte ağırlıklı olarak ilişkiniz zihninizi meşgul edecek. Daha net ve cesur olabilir, önemli adımlar atabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde sosyal hayatınız hareketli olabilir. Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var. Modunuzun düşük olabileceği bu süreçte mümkün olduğunca kendinizle kalın, iç sesinizi dinleyin. Bazı farkındalıklar yaşayabilir, hayatınızda bir değişim yaratmak isteyebilirsiniz; ancak hızlı adımlar atmamalısınız. Cuma ve Cumartesi günleri Ay sizin burcunuzda olacak. Kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bu süreçte plan ve projeleriniz üzerinde çalışabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapabilirsiniz. Özellikle Cumartesi gününü değerlendirin. Pazar günü ise parasal konular gündeminize geliyor.

Haftanın ilk iki gününde iş gündeminiz yoğun görünüyor. Yorucu geçebilecek bu sürecin ardından sosyal yaşamınız hareketleniyor. Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var. Arkadaşlarınızla aranızda gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Öfke kontrolünüze dikkat edin, fevrilikten uzak durun. Yeni tanıştığınız kişilere karşı da temkinli olmanızda fayda var. Hafta sonuna doğru enerjiniz biraz düşebilir. Kalabalıklardan uzak olmak, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Dönüştürücü olabilecek bu süreçte rüyalarınıza dikkat edin, hatta yazmayı deneyin. Pazar günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha iyi hissedebilir, dış görünüm değişiklikleri yapabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde gelecekle ilgili hayallerinize ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konular daha çok hafta ortalarında zihninizi meşgul edecek. İş değişimleri, ani istifalar, iyi düşünülmemiş her türlü kariyer kararı ileride size zarar verebilir. Özellikle Çarşamba günü gökyüzünde sert enerjiler var, sakin ve soğukkanlı olmaya çalışın. İlerleyen günlerde sosyal yaşamınız hareketleniyor. Cumartesi günü arkadaş toplantıları için ideal. Yeni kişilerle de tanışabilirsiniz. Hafta sona ererken biraz yalnız kalma ihtiyacı duymanız, içinize çekilmeniz mümkün. Sezgilerinizi çok güçlü olarak hissedeceksiniz. Rüyalarınıza dikkat edin.

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