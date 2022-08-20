Haftalık burç yorumları (22 Ağustos- 28 Ağustos 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 22 Ağustos Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 22 Ağustos- 28 Ağustos 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

22 Ağustos- 28 Ağustos 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aile ve ev konularıyla başlıyorsunuz ve duygusal olarak kendinizi ifade ederken gergin olabilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; hayatınızda gündelik işler, çalışma hayatı, rutin alışkanlıklarınız ve sağlığınız ön plana çıkabilir. 22 Eylüle kadar hayatınızı daha sistemli hale getirebilir, çok çalışabilir ve diyete başlayabilirsiniz. Hafta ortasında aşk, eğlence, çocuk, tatil konuları ön plana çıkabilir. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; ilişki ve ortaklık konusunda daha çok iletişime geçebilirsiniz ve yeni haberler alabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; çalışma hayatı, gündelik işlerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Anlaşmazlıklar yaşanabilir. Hafta sonunda; gündelik işler ve çalışma hayatı ön plana çıkabilir.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilir, eğitim konuları gündeminize gelebilir. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; Aşk, hobi, tatil, eğlence konuları hayatınızda ön plana çıkabilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve ev hayatınızla daha çok ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı ve gündelik işlerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatında daha çok iletişime geçebilir, yeni sözleşme imzalayabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, hobi ya da şans oyunlarıyla ilgilenebilirsiniz ama para kaybı gerçekleşebilir. Vereceğiniz kararlarda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda aşk, çocuk, tatil konularıyla ilgilenebilir ve güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili İkizler; haftaya maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kadınlardan bu konularda yardım alabilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir ve aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. 26 AğustostaMerkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, hobi konularında karar verebilir ayrıca bu konulara yeni haberler alabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; aile ve ev hayatınızla ilgili yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz ve bu durum aile içinde tartışmaya ve fikir çatışmalarına sebep olabilir. Ayrıca seyahat, eğitim, ilişkilerinizde bazı sorun ve engeller yaşayabilirsiniz.Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilir, ailenizle zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak iyi hissederek başlayabilirsiniz. Geçmişi çok düşünebilirsiniz ama duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara daha anaç bir yaklaşım içinde bulunabilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; kardeşler, yakın çevre, yakın akrabalar, eğitim ve kısa seyahat konuları gündeminize gelebilir ama iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; aile ve ev hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, taşınabilir, sözleşme imzalayabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; yakın çevre ve kardeşlerinizle beraber yeni kararlar alabilirsiniz ama tartışma, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni bir eğitime başlayabilir, kısa seyahatleriniz artabilir. Gizli eril düşmanlar kendini gösterebilir ve arkanızdan konuşulanlar önünüze serilebilir. Maddi kaynaklarınıza da bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kardeş ve yakın çevreyle iletişiminiz artabilir.

Sevgili Aslan; haftaya içe çekilerek ve yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak için güzel bir gündesiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; maddi kaynaklarınız, kazançlar, ürettikleriniz ve değerleriniz ön plana çıkabilir. Bu konuda olumlu kararlar alabilirsiniz. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişimiz artabilir. Sosyal medyada kendinizi daha fazla ifade edebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşinizle ilgili yeni haberler alabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; maddi kaynaklarınız ve para konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ama sosyal çevre ya da bağlı olduğunuz topluluklardan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ilişki ve ortaklık konusunda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; maddi kaynaklar ve çalışma hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bol bol sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; kendinizi daha rahat ortaya koyabilir, kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Ayrıca fiziksel değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınız ise bu dönemde daha iyi olabilir. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgili yeni kararlar alabilir, para konusunda fikir alışverişleri gerçekleştirebilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; kendinizle ilgili yeni kararlar alabilir, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda otoriteyle problemler yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; girişken ve aktifsiniz. Kendinizle ilgilenebilir, kişisel bakıma yönelebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya kariyer ve iş hayatınızla ilgili konulara yönelerek başlayabilirsiniz ve kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve çok çalışabilirsiniz. Bilinçaltı ve ruhsal şifalanmaya açık olacaksınız. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; kendinizi daha rahat ifade edebilir, iletişimle işlerinizi daha rahat yönetebilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Hastane ve kapalı alanlarda daha çok zaman geçirebilirsiniz. Bu dönemde ruhsal olarak kendi kendinizi zorlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir ama sorunlar çıkabilir. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. 26 AğustostaMerkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; içsel konuşmalarınız artabilir. Fikirlerinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Yazı yazmak bu dönemde size iyi gelecektir. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınız, topluluklar ya da derneklerde kendinizi daha çok gösterebilirsiniz. Ama sosyalleşirken çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.Kariyer hayatınızda ise sorunlar gerçekleşebilir.Hafta sonunda;arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya maddi kaynaklar, ödeme ve borçlar gündemiyle başlıyorsunuz. Yatırımlarınıza ve borçlarınıza dikkat etmelisiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Sorunlar gerçekleşebilir, dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilir, güzel kararlar alabilirsiniz. 26 AğustostaMerkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir, arkadaşlarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda yeni bir döneme geçebilirsiniz. Ama tartışma ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni imzalanacak sözleşmelerde fikir tartışmaları yaşanabilir. Eğitim, seyahat, yurt dışı konularında engellerle ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.Hafta sonunda;kariyer hayatınız ön plana çıkabilir, çok çalışabilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya ortak ya da partnerle iletişime geçerek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir, kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, cinsellik, okült konularla ilgilenebilirsiniz. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınızda iletişiminiz artacaktır ve yeni haberler alabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; eğitim, yurt dışı, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir ama gündelik hayattaki aksaklıklar, çalışma hayatınızdaki problemler bu konudaki başlangıçlarda problem yaratabilir. Ayrıca sağlığınıza bu dönemde dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, yut dışı konularıyla ilgileneceksiniz.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşarak başlayabilirsiniz. Mide problemleri gerçekleşebilir. Ayrıca diyete başlayabilirsiniz. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; maddi kaynaklar ve finansal durumunuzla ilgili durumlar ön plana çıkabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ani para çıkışları gerçekleşebilir. 26 Ağustosta Merkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Akademik kariyerli insanlarla iletişiminiz artabilir, yurt dışı bağlantıları kurabilirsiniz. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; maddi kaynaklar, borçlar, ameliyatlar ve okült konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı ise para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ortaklık konularında sonlanmalar ya da sorunlar gerçekleşebilir. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Partnerle ilgili de sorunlar kendini gösterebilir. Hafta sonunda; para, sağlık, okült konularla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya aşk, çocuk, hobi, eğlence konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; partner ya da ortaklık konuları ön plana çıkabilir, bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. 26 AğustostaMerkür’ün terazi burcuna geçmesiyle; para, ödemeler, borçlar konusunda fikir alışverişi yapabilir, yeni imzalar atabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Bel, böbrek sorunlar yaşanabilir. 28 Ağustos Yeni Ayı ile 15 gün boyunca; partner ya da ortaklık konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Ama bazı fikir çatışmaları gerçekleşebilir. Aile ve ev düzeninizde sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz.Hafta sonunda; partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla zaman güzel zaman geçirebilirsiniz.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER