Haftalık burç yorumları (23 Mayıs- 29 Mayıs 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 23 Mayıs Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 23 Mayıs- 29 Mayıs 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



23 Mayıs- 29 Mayıs 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftaya başlarken biraz düşük enerjide olmanız mümkün. Haziran başına kadar olan dönemde parayla ilgili konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Ancak geleceği de hesaba katın ve çok emin olmadığınız yatırımlar gibi konularda temkinli hareket edin. Zihinsel yorgunluk ya da kafa karışıklığı yaşadığınızda evinizde dinlenmek ya da doğada vakit geçirmek iyi gelebilir. Çarşamba günü Ay burcunuza geçiyor. Aynı zamanda yöneticiniz Mars da burcunuza geçiş yaparak size ekstra destek verecek. Enerjiniz artarken kendinize odaklanıp plan ve projelerinizle ilgili motive olabilirsiniz. Girişimlerde bulunmak için en uygun döneme giriyorsunuz. Daha cesur olabilir, birçok alanda daha fazla inisiyatif kullanabilirsiniz. Ancak sabırsız olmayın ve düşünmeden harekete geçmeyin. Fevri davranmayın. Böylece gökyüzünün bu desteğini avantaja çevirebilirsiniz. Özellikle Pazar günü Mars ve Jüpiter’in burcunuzda kavuşum yapmasının da desteğiyle hafta biterken büyük çaplı adımlar atabilirsiniz.

Pazartesi günü Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Haziran’ın başına kadar olan dönemde hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Güven ihtiyacınız ön planda olsa da, esnek olup konfor alanınızdan çıkarak bu dönemi avantaja çevirebilirsiniz. Aldığınız kararların arkasında durun. Haftanın ilk günleri bolca toplantı ve görüşme trafiğiyle geçebilir. Bazı etkinlik ve davetlere katılabilir ya da arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs’ün Satürn’le pozitif etkileşimde olduğu Salı günü sosyal ilişkilerde güven duygusuna daha çok önem vereceksiniz. Kalıcı dostlukların temeli atılabilir. Hafta ortalarında biraz daha yalnız olmak, kendinizle zaman geçirmek iyi gelebilir. Evinize, odanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Temmuz başına kadar olan dönemde genel olarak biraz içsel huzursuzluk hissetmeniz mümkün. Bilinçaltı öfkeleriniz tetiklenebilir. Bunların kaynağına inecek gücü toparlarsanız yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bu arada gizli düşmanlarınızın hamlelerine karşı temkinli olun. Cuma günü Ay burcunuza geçecek, ancak Venüs ile Plüton arasında negatif etkileşim olacak. Kendinize haksızlık etmeyin. Başaramadıklarınıza değil, bundan sonra yapabileceklerinize odaklanın.

Haftanın ilk günlerinde iş gündeminiz yoğun olabilir. İş ortamınızda kendinizi daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Büyük projelere imza atabilirsiniz, bunlar size oldukça iyi kazanç da getirebilir. Özellikle yöneticiniz Merkür’ün Mars ile pozitif etkileşim yapacağı Salı gününü bu anlamda değerlendirin. Hafta başında Merkür Boğa burcuna geçiyor. Haziran başına kadar olan süreçte, değişime direndiğiniz bilinçaltı konular açığa çıkabilir. Bunların kaynağına bakmaya çalışın. Hafta ortası günleriniz sosyal olarak aktif geçebilir. Temmuz başına kadar da genel olarak bu aktif yaşamınız devam edecek. Oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Hatta bu tempo sizin gibi sosyalleşmeyi seven birinin bile başını döndürebilir. Yeni insanlarla da tanışacaksınız. Ancak hayatınıza hızla girenler gibi hızla çıkanlar da olabilir. Bu hafta sonu bazı kişilerle çatışmalar yaşamanız mümkün. Çevrenizdeki bazı insanların rakipleriniz mi yoksa gizli düşmanlarınız mı olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Biraz kendinizle kalmanız iyi olabilir. Zihninizi yatıştırmak için meditasyon gibi çalışmalar yapabilirsiniz.

Sosyal yaşamınızın biraz yeme-içme odaklı olacağı günler başlıyor. Haziran başına kadar olan bu süreçte kilo alabilirsiniz dikkat edin. Ayrıca çevrenizdeki kişilerle olan diyaloglarınızda inatçı olmamaya, kendi fikirlerinizde ısrar etmemeye de özen gösterin. Hafta ortalarında iş gündeminiz yoğunlaşabilir. Bazı kararlar almak, önemli görüşmeler ve yazışmalar yapmak ya da herhangi bir sözleşmeye imza atmak için özellikle Perşembe gününü değerlendirin. Temmuz’a kadar olan süreçte kariyer hedeflerinizle ilgili olarak harekete geçme motivasyonunuz artıyor. Kendinizi daha cesur hissedeceksiniz. Önemli girişimleriniz olacaksa bu dönemi iyi kullanın. Ancak Merkür retrosunu da göz ardı etmeyin, Haziran başına kadar temkinli olun. Haziran ayını ise rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Haftanın son günleri bazı etkinlik ya da davetlerle geçebilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Genel olarak üzerinizdeki durgunluktan kurtuluyor, sosyal yaşamdan keyif almaya başlıyorsunuz. Evinizden dışarı biraz daha fazla çıkabilirsiniz. Ancak yemek yapmak ve her zamanki gibi sevdiklerinizi beslemekten de çok keyif alacaksınız.

Öncelikle bu haftadan itibaren Haziran başına kadar olan süreçte iş yaşamınızla ilgili konfor alanlarınız biraz sarsılacak. Bir iş değişikliği ya da işinizin bir yerden başka bir yere taşınması söz konusu olabilir. Bu değişimlere ayak uydurmaya çalışabilirsiniz. Temmuz’a kadar olan dönemde ise yurt dışı ile ilgili konularla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Bazı girişimlerde bulunabilir ve bunlardan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bir uluslararası ticaret ya da yurt dışında yüksek öğrenim yapmak gibi düşünceleriniz varsa bunlara yönelik adımlar atabilirsiniz. Ayrıca seyahat trafiğiniz de artabilir, bir yurt dışı gezisi planlayabilir ve hemen harekete geçebilirsiniz. Geleceğinizi yeniden şekillendirebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz, bu süreci iyi değerlendirin. Ancak fevri olmamaya, önemli kararlarınızı anlık dürtülerle almamaya maksimum özen gösterin. Risk alırken sonuçları iyi hesaplamayı unutmayın. Haftanın son günleri, hatta hafta sonu da biraz çalışmanız gerekebilir. Yorulmanıza rağmen verimli bir hafta geçireceksiniz.

Haftaya başlarken odak noktanız ilişkiniz olacak. Gökyüzünün enerjisi destekleyici. Özellikle Salı günü yöneticiniz Merkür’ün Mars’la pozitif etkileşimi var. İlişkiyi geleceğe taşıyacak bir adım atılması mümkün. Partnerinizle birlikte bir karar alabilirsiniz. Yalnızsanız yeni tanıştığınız birinden etkilenebilir ve hızlıca iletişime geçebilirsiniz. Bu hafta Merkür Boğa burcuna geçiyor. Haziran başına kadar olan süreçte yurt dışıyla ilgili işleriniz varsa ve ilerlemiyorsa değişime açık olmalısınız. Konfor alanınızda kalmayın; doğru kararlarla güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Detaylara hakim olsanız da genel olarak emin olmadığınız konularda bir finans uzmanından destek almanızda fayda var. Ayrıca bu haftadan itibaren Temmuz başına kadar ortak kazançlarla ilgili alanınız hareketleniyor. Sürüncemede kalan miras, kredi, borç ya da ödeme konularınız varsa hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayabilir ve sonuç alabilirsiniz. Ancak gergin bir enerjiye de sahip olmanız mümkün. Sabırsız ve fevri olmamaya özen gösterin. Yine bu konularla ilgili olarak, Merkür’ün Plüton’la pozitif etkileşimde olacağı Perşembe gününü değerlendirebilirsiniz.

Haftaya başlarken plan program yapmak, bazı düzenleme ya da organizasyon işleriyle ilgilenmek için enerjiniz yüksek olabilir. Bir diyete ya da spor programına başlangıç yapmak için gökyüzü enerjileri destekleyici. Bu hafta başından Haziran başına kadar olan dönemde ortak kazançlarla ilgili alanınız hareketleniyor. Ancak ortaklık yaptığınız kişilerle ya da miras, nafaka, borçlanma gibi konulardaki muhataplarınızla fikir uyuşmazlıkları, inatlaşmalar gibi olumsuz durumlar söz konusu olabilir. Bu da sağlıklı kararlar almanızı ve doğru iletişim kurmanızı engelleyecektir. Durumu lehinize çevirmek için diplomasi yeteneğinizi kullanmanın tam zamanı. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakmaya ve madalyonun her iki yüzünü de görmeye çalışın. Kredi, yatırım gibi konularda ise acele kararlar almayın, maddi güvenliğinizi önceliğiniz yapın. Bunların dışında, Temmuz başına kadar olan dönemde aşk hayatınız hızlanıyor. Aniden aşık olabilirsiniz. Hızlı bir evlilik kararı ya da teklif almak söz konusu olabileceği gibi ilişkilerde hızlı bitişler, fevri ayrılık kararları da söz konusu olabilir. Bu dönemde dengenizi korumakta zorlanabileceğiniz için dikkatli olun.

Haftaya başlarken odak noktanız aşk ve ilişkiler olacak. Gökyüzünün enerjisi destekleyici. Biraz duygusal hissedebilirsiniz. Özellikle Salı günü yeni bir romantik ilişkiye adım atmanız mümkün. Hızlı bir tanışma ve flört başlangıcı söz konusu olabilir. İlişkiniz varsa partnerinizle birlikte bir konuyu konuşabilir ve ortak karar alabilirsiniz. Ayrıca haftanın ilk günleri sanatsal çalışmalarınız ya da hobileriniz varsa onlarla ilgilenmek için de çok uygun olacak. Bu haftadan itibaren yöneticiniz Mars Koç burcuna geçecek. Haziran başına dek ilişkiler alanınızda hayatınızı değiştirecek gelişmeler olabilir. Partnerinizle evlilik kararı ya da birlikte yaşama fikri gündeme gelebilir. Ancak sizin de konfor alanınızdan çıkmanız gerekecek. İnatçı ve sabit fikirli olmayın, değişime açık olursanız çok daha mutlu olabilirsiniz. Temmuz’a kadar olan dönemde ise biraz sağlığınızla uğraşmanız gerekebilir. Migreniniz varsa tetiklenebilir ya da baş ağrıları yaşayabilirsiniz. Stresten, gerilim yaratacak ortamlardan uzak durun. Hafta ortalarında derleme toplama, organize etme gibi işlerle uğraşabilir, hafta sonunu da partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde evinizle ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Bu haftadan itibaren Haziran başına kadar olan süreçte günlük yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bugüne dek hep aynı şekilde kullandığınız çalışma ortamınızı, günlük iş akışınızı ya da evinizdeki rutinlerinizi yenilemeye yönelik karar alabilirsiniz. Değişime adapte olabilirseniz bu yenilikler size oldukça keyif verebilir. Yeme içmeyi biraz abartmanız mümkün olacağından sağlığınıza da dikkat edin. Temmuz başına kadar olan süreçte aşk hayatınız hızlanıyor. Aniden aşık olabilirsiniz. Hızlı flört başlangıçları söz konusu olabilir. Ancak aynı zamanda ilişkilerde hızlı bitişler, fevri ayrılık kararları da gündeme gelebilir. Sonradan pişman olmamak için bu dönemde fevri olmayın ve acele kararlar almayın. Heyecan ararken kendinizi riskli durumlarda bulabilirsiniz. Bu dönemdeki enerjiyi spor yapmak veya hobilerinizle ilgilenmek için de kullanabilirsiniz. Özellikle sporla ilgili hedefleriniz varsa hızlı sonuç alacağınız için bu dönemi değerlendirin. Hafta sonu yöneticiniz Jüpiter Mars ile kavuşuyor. Bu da size flört enerjisi ve şans getirebilir ancak karşınızdaki kişiyi gözünüzde fazla büyütmeniz ya da duygularınızı abartmanız da mümkün.

Bu haftadan itibaren Haziran başına kadar aşk ve ilişki alanınızda bazı değişiklikler olabilir. Partnerinizle fikir ayrılıkları hatta inatlaşmalar yaşayabilirsiniz, kendi doğrularınızda ısrarcı olmamanız önem taşıyor. Karşı tarafı da anlamaya çalışın. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, onun için de sizin bazı adımlar atmanız gerekebilir. Sadece karşı taraftan beklemeyin. Temmuz başına kadar olan dönemde evinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizde değişimler yapmak, hızlı taşınma kararları almak söz konusu olabilir. Ev alım-satımı konularında işleriniz varsa hızlanabilir. Bu anlamda biraz konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. Sürüncemede kalan konulardan sonuç almanız mümkün. Bu haftanın ortalarında da ağırlıklı olarak gündeminiz bu konular olabilir. Özellikle Perşembe günü bir karar almak ya da imza atmak için uygun. Ancak Merkür retrosunun etkilerini de göz ardı etmeyin ve emin olduğunuz konularda ilerleyin. Hafta sonunu partnerinizle keyifli bir şekilde geçirebilir ya da hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

Pazartesi ve Salı günleri parasal konularla ilgili gündemleriniz olabilir. Gökyüzü genel olarak oldukça destekleyici. Karar almak ve adım atmak için bu süreci değerlendirin. Bu haftadan itibaren Haziran başına kadar olan süreçte evinizle ilgili bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Sizi konfor alanınızdan çıkaracak kararlar alabilirsiniz. Bir taşınma ya da evde bir tadilat gündeme gelebilir. Değişime direnmemeye çalışın. Temmuz’a kadar olan süreçte ise iletişim, eğitim ve seyahat alanınız hareketleniyor. Bolca kısa seyahat yapabilirsiniz. Yakın yerlere sık sık gideceğiniz iş gezileri ya da küçük hafta sonu kaçışları planlayabilirsiniz. Seminerlere ya da workshop gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Yakınlarınızla da bolca görüşebilirsiniz. Bu hızlı hayat temposundan başınızın dönebileceği haftalar sizi bekliyor. Ancak ara ara kendi alanınızda kalmak ve tek başınıza planlar yapmak da size iyi gelecek. Haftanın son günlerini evinizde kalarak geçirmek isteyebilirsiniz. Yakın akrabalarınızı ya da arkadaşlarınızı eve davet etmek, yeme-içme odaklı etkinlikler yapmak için de güzel bir zaman.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda ilerliyor olacak. Gökyüzünün enerjileri bu süre boyunca oldukça destekleyici. Enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor, moral depoluyorsunuz. Yeni plan ve projeler geliştirebilir, çok hızlı düşünebilir ve kararlar alabilirsiniz. Bunları unutmamak için yazmanızda fayda var. Bu haftadan Haziran başına kadar olan süreçte biraz yerinizden kalkıp ertelediğiniz seyahatleri gündeme almak iyi bir fikir olabilir. Almak isteyip ertelediğiniz eğitimler varsa onlara da başlamak için biraz konfor alanınızdan çıkmaya çalışın. Akışla birlikte ilerlemek size güzel gelişmeler getirecek. Hafta ortalarında parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Bazı görüşmeler yapmak veya karar almak için Perşembe gününü değerlendirin. Temmuz başına kadar olan süreçte de para alanınız hareketleniyor. Size hızlıca gelir getirecek işlere başlayabilir, yatırımlar yapabilirsiniz. Ücret artışı ya da ek gelir imkanları söz konusu olabilir. Ancak paranın gidişi de çok hızlı olabilir, bolca harcama da yapabilirsiniz. Gelir-gider dengesi sağlamaya çalışın ki bu durumu avantajınıza kullanın. Haftanın son gününde yöneticiniz Jüpiter ile Mars kavuşuyor. Bir seyahate çıkmak şanslı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Hareket halinde olmak size iyi gelecek.

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