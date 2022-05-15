16 Mayıs Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Akrep burcunda Ay Tutulması’nın burçlara etkileri

16 Mayıs Akrep burcunda olan ay tutulması ve burçlara etkileri konusunda Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü şunları söylüyor: Ay tutulmaları Dolunay zamanlarında olduklarından, zorlayıcı etkilerle beraber kapanma enerjisi taşırlar. Hayatımızda yaşadığımız içsel süreçlerle, bazen de bir duygusal krizle tutulma etkisini deneyimleyebiliriz; ancak bu mutlaka bir olay yaşayacağımız anlamına gelmez. Hayatımızda bir şeyleri değiştirebilir ve bazı konuları sonlandırabiliriz. Tutulma bunu tetikleyici bir enerji yaratabilir.

16 Mayıs’taki Ay tutulması, Akrep burcunda gerçekleşecek ve oldukça zorlayıcı olacak. Ay Akrep burcunda düşük konumdadır, bu da Ay Akrep’teyken kendimizi huzursuz hissetmemize yol açar. Ay tutulmaları ise Dolunay’ın kat kat fazlası bir enerji taşırlar. Tüm bunlarla birlikte bu tutulmadan zorlayıcı etki almamız kaçınılmaz olacak. Ancak bunu olumlu yönde değerlendirmemiz de mümkün. Özellikle Akrep burcunun yöneticisi olan Mars’ın Ay’a yapacağı olumlu açı, değiştirmemiz gereken konularla ilgili cesaretle harekete geçmemizi destekliyor. Tutulma hayatımızdaki değişim dönüşüm süreçlerini tetikleyecek. Direndiğimiz ve tutunduğumuz ne varsa bırakma enerjisi devreye girecek. Bu süreçte güç tutkusu, hırs, intikam, şüphe, kıskançlık, öfke gibi negatif enerjiler ciddi tuzaklar olabilir.

16 MAYIS AKREP BURCUNDA AY TUTULMASI VE BURÇLARA ETKİLERİ



Ay tutulması sizin ortak parasal kaynaklar, borç ve ödemeler, krediler, miras konularıyla ilgili alanınızı etkileyecek. Bu konularda bir kapanma enerjisi var. Sürüncemede olan bir konu sonlanabilir. Bu aynı zamanda sizde ruhsal dönüşüm sürecine de işaret eden bir tutulma. Etkilerini derin bir duygusal krizle hissedebilirsiniz. Dönüşüm için direnç gösterdiğiniz alanlar sarsılacak. Ancak yöneticiniz Mars Ay’a yaptığı pozitif açıyla size harekete geçme yönünde destek verecek. Bir karar alıp, önünüze bakabilirsiniz. Bunu yapabilecek gücünüz ve cesaretiniz var.

Ay tutulması sizi evlilik evinizden etkileyecek. Uzun ilişkiniz ya da evliliğinizde krizler yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir. Aldatma-aldatılma enerjisi de söz konusu olabilir. Bununla birlikte eğer ciddi ilişki problemleriniz de varsa ayrılık kararı gündeme gelebilir. Bu konuda cesaretinizi toplayabilirsiniz. Siz kolayca hayatını değiştiremeyen birisiniz ancak bir karar aldığınızda da arkanıza bakmazsınız. Yine de Merkür retrosunu göz önünde bulundurun. Eğer bu dönemde yalnızsanız, hayatınıza yeni ve tutkulu bir ilişki de girebilir.

Ay tutulması sizi günlük rutinleriniz, iş akışınız, sağlığınızla ilgili alandan etkileyecek. Psikolojik sağlığınız daha fazla öne çıkıyor ama genel anlamda da sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tedavi planlarınız varsa ciddiye alın, ertelemeyin. Bu dönemde artan iş yükünüz ve sorumluluklarınızın size iyi gelmediğini fark edebilirsiniz. Siz çok fazla çalışmaktan ve aşırı sorumluluk almaktan hoşlanmayan bir yapıdasınız. Farklı ilgi alanınız var ve onlara da zaman ayırmak istiyorsunuz. O nedenle bazı şeyleri sonlandırıp rahatlayabilirsiniz.

Ay tutulmasının etkilerini aşk ve ilişki alanınızdan alacaksınız. Duygusal olarak zorlanabilir, iniş-çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sorunlu bir ilişkiniz varsa ayrılık kararı gündeme gelebilir. Ya da şifalandırmak için ilişkinizde nelerin dönüşmesi gerektiğine bakabilirsiniz. Bundan sonrası için alacağınız tavır önem taşıyor. Aldatma-aldatılma enerjilerine karşı dikkatli olun. Diğer taraftan eğer çocuklarınız varsa onlarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Onların hayatıyla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Bunlar sizin bazı şeylerden vazgeçmenizi gerektirebilir.

Ay tutulmasının etkilerini aile ve ev alanınızdan alacaksınız. Aile içinde stres yaratan bazı durumlar oluşabilir. Duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir sorunlu olan bir evliliğiniz varsa bitiş söz konusu olabilir. Bir süredir ev alım-satımı ya da taşınma gibi gündemleriniz varsa artık bir karar alabilirsiniz. Hayatınızda bir dönemin kapanabileceği bir süreçtesiniz. Yurt dışına yerleşme ya da farklı bir şehre taşınma gibi önemli bir karar da gündeminize gelebilir. Aileyi toparlayan yine siz olacaksınız, o nedenle güçlü kalmaya çalışmanız önem taşıyor.

Ay tutulmasının etkilerini özellikle yakın çevre ilişkilerinizde hissedeceksiniz. Kardeşinizin, bir akrabanızın ya da çok yakın bir arkadaşınızın gündemi sizi de etkileyebilir. Onun sorunları sizin yaşamınıza da yansıyabilir. Bir süredir gündeminizde bir anlaşma ya da sözleşme varsa, imza atabilirsiniz. Bu karar hayatınızda bir dönemi kapatabilir, yeni bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Aynı şekilde, bir eğitim sürecindeyseniz artık sona erebilir. Ancak alacağınız tüm kararlarda Merkür retrosunun devam etmekte olduğunu da göz önünde bulundurun.

Ay tutulmasının etkilerini parasal alanda hissedeceksiniz. Bu alanda zorlanmalar ve koşullarınızın yarattığı krizler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda endişeli olabilirsiniz. Bunlar da size önemli kararlar aldırabilir. Dengeleri sağlamak için bazı şeylerden vazgeçme gerekliliği doğabilir. Psikolojik astrolojide para evi aynı zamanda özdeğerle de ilgilidir. Ay tutulması sizin kendinize verdiğiniz değerle ilgili de size farkındalıklar yaşatabilir. Kendinize zaman ve alan yaratmak, size iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarmak, kendinize daha şefkatli davranmakla ilgili kararlar alabilirsiniz.

Ay tutulması sizin burcunuzda olacak ve sizi özellikle duygusal anlamda önemli ölçüde etkileyecek. Hayatınızla ilgili ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz, ancak gölge taraflarınızla yüzleşmeniz de gerekecek. Neleri sonlandırmalısınız, tutunduğunuz neleri bırakmalısınız, hangi vedaları artık yapmalısınız, bunlar önünüze gelecek. Direnç enerjisi çalıştırırsanız ciddi içsel krizler yaşayabilirsiniz. Tutulmayı bir dönüşüm fırsatı olarak değerlendirirseniz hayatınızda seviye atlayabilirsiniz. Bir dönem sona eriyor.

Ay tutulması sizi bilinçaltı düzeyde etkileyeceği için önemli etkiler alacaksınız. İçinize çekilebileceğiniz günlerdesiniz. Rüyalarınız mesaj içerebilir. Bir dönüşüm sürecindesiniz ve aslında yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Hayat size gerçekleri gösteriyor. Bugüne dek gizli kalmış, sizden saklanmış her şey görünür olacak. Özellikle dost görünüp aslında öyle olmayan kişilerin gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Bazı vedaları yapıp, buradan aldığınız derslerle yolunuza devam edebilirsiniz. Bir hastane ve tedavi sürecindeyseniz artık sonlanması mümkün.

Ay tutulmasını arkadaşlık ve sosyal çevreyle ilgili alanınızda hissedeceksiniz. Çevrenizdeki kişilerle ilgili gerçekleri görebilirsiniz, bazı kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ancak ardından gerçek dostlarınızla yola devam edeceksiniz. Güvenilir biri olduğunuz için insanlar size yakın olmak istese bile, siz insanlara kolay yakınlaşamayan bir yapıdasınız. Bu tutulma bu tarafınızı tetikleyebilir. Güvensizlikleriniz yüzeye çıkabilir. Bu açıdan da ilişkilerinizde bitişler yaşayabilirsiniz. Ancak kendi gölge taraflarınızla da yüzleşmelisiniz.

Ay tutulmasıyla birlikte kariyer alanınızda krizler yaşayabilirsiniz. Bunu bir şeyleri dönüştürme yönünde itici kuvvet olarak değerlendirin. Bir karar alıp önünüze bakabilirsiniz. Mevcut işinizden ayrılma gündeme gelebilir. Bu bir dönemi kapatabilir, ancak sonrasında yaşadığınız hayat değişimiyle farklı yollar sizin için açılacaktır. Bu gelişmelere direnç göstermemeye çalışın. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu ise, iş hayatınızda rekabet, kıskançlık, hırs gibi negatif enerjilerden uzak durmak. Bunlar karma yaratabilir ve olumsuz sonuçlarıyla yüzleşebilirsiniz.

Ay tutulması süresince geleceğe dair hayallerinizi, umutlarınızı sarsan duygusal etkiler alabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için dönüştürmeniz gereken her şey karşınıza çıkabilir. Hayat sizden cesur olmanızı ve kendinizi dönüştürerek geleceğe adım atmanızı istiyor. Sezgilerinizi dinleyin ama eyleme geçmeniz gerektiğini de bilin. Ki bu yönde destekleyici bir Mars enerjisi de var gökyüzünde. Yurt dışıyla bağlantılı işleriniz varsa, ticaret yapıyorsanız veya bir eğitim alıyorsanız onunla ilgili sonlanma gündeme gelebilir. Bir dönem kapanabilir.

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