Haftalık burç yorumları (23 Ocak-29 Ocak 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 23 Ocak Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 23 Ocak- 29 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

23 Ocak- 29 Ocak 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı ani gelişen para kayıpları gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizde, ilişkinizde sorunlar gerçekleşebilir. Uranüs’ün S olmasıyla; maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmalısınız. Ayrıca duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Rüyalarınız mesajcı olabilir. Manevi çalışmalar yapmak size çok iyi gelecektir. Sağlık konuları da gündeminize gelebilir.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; ruhsal olarak, sağlık olarak şifalanacaksınız. Gizli aşklar gündeminize gelebilir. Karmik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Ayrıca kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Atak, enerjik olacaksınız. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Pazar günü; Aşk, para, flört konuları gündeminize gelebilir. İştahınız açılabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya kariyer, iş odaklı başlıyorsunuz. Ani dürtüsel kararlarınız kariyer hayatınızda değişimlere sebep olabilir. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı kariyer hayatınızda ani sorunlar gerçekleşebilir. Otoritelerle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. . Uranüs’ün S olmasıyla; konfor alanınızı bırakmak istemeyebilirsiniz ama akışa güvenmelisiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Bol bol sosyalleşebilirsiniz. Yeni karar alacaksanız 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; sosyalleşebilir, arkadşalarınızla güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenebilir. Ayrıca duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Spor yapmak, harekete geçmek iyi hissettirecektir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Pazar günü; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. İştahınız açılabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı aşk konusunda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Yeni karar alacaksanız 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz. Ayrıca sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; kariyer, aşk hayatınızda güzel gelişmeler sizinle olacak. Ayrıca sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü duygusal olarak içe çekilebilirsiniz, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yemek yapmak, hayatın tadını çıkaracağınız hobilerle ilgilenebilirsiniz. Özellikle sanat tam size göre. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya finans, para, sağlık konularıyla başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı aşk, finans, ödemelerle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. . Yeni karar alacaksanız 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, güzel fırsatlar sizinle olacak.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; yurt dışı bağlantılı partner, hukukçu, akademik kariyerli biriyle tanışabilirsiniz. Kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Pazar günü; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; evlilik, ortaklık, mahkeme konularında karar verebilirsiniz. Sevgiyi hissetmekte zorlanabilirsiniz. İlişkinizle ilgili önemli karar almak için 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz. Ayrıca para, finans, ameliyat, cinsellik, okültizm konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir.

27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; para, sağlık, finans, cinsellik, aşk konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Cuma-Cumartesi günlerde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Pazar günü ise; hayatın tadına bakabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; Ayrıca sağlık, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız, aşk konularında ani değişimler gerçekleşebilir. Önemli karar almak için 25 ocak tarihini tercih edebilirsiniz. partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; partner, evlilik, aşk, para, mahkeme konularında şans sizinle olacak. Cuma-Cumartesi günlerde; okültizm, para, finans, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Pazar günü; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani, güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, çocuk, hobi, teknoloji, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; aşk, çocuk, hobi, teknoloji, tatil, borsa konularıyla ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Önemli karar almak için 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz.

Cuma-cumartesi günlerinde 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınız, aşk, para konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Şans sizden yana olacak. Ayrıca evlilik, ortaklık, yakın arkadaş, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Pazar günü para, finans, cinsellik, miras, ameliyat konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya aile, evinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; aile, ev, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz ama sorunlar çıkabilir. Önemli karar almak için 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, tatillerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; aşk, çocuk, tatil, borsa, hobi konularında şans sizinle olacak. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz, çok sevebilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü; evlilik, ortaklık, partnerinizle zaman geçirebilirsiniz. Mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; aşk, para, yakın çevre, kardeşler, eğitim konularında kalıç kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ev, aile konuları gündeminize gelebilir.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; aşk, ev, aile gayrimenkul konularında şans sizinle olacak, korunacaksınız. Ayrıca aşk, çocuk, eğlence, tatil, borsa konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Pazar günü; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız, sağlık konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; para, kazançlarla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz ama bazı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Önemli karar almak için 25 Ocak tarihini tercih edebilirsiniz. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, aşk konularında güzel gelişmeler, fırsatlar sizinle olacak. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü; aşk, çocuk, hobi, eğlence, sanat konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Şans sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Hafta ortasında 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca sorumluluk almanız gereken önemli konular gündeminize gelebilir. Kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca para, kazançlarla ilgili bereketli güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; para, kazançlar, aşk konusunda şanslı bir sürece gireceksiniz. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeminize gelebilir. Pazar günü; aile, ev, gayrimenkul konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak içe çekilere, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında 23 Ocak önemli bir gün olacak. Satürn&Venüs kavuşumundan dolayı; bilinçaltı ve psikolojinizle ilgili bazı durumlar gerçekleşebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak iyi hissettirecektir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilir, kendinizle ilgilenebilirsiniz.

Cuma-cumartesi günlerinde; 27 Ocakta Venüs’ün balık burcuna geçmesiyle 3 hafta boyunca; çekici olacaksınız. Çevrenizle iletişiminiz tatlı dilli, naif ve sevgi dolu olabilir. Ayrıca sağlık olarak korunacaksınız. Aşk konusunda şans sizinle olacak. Seçim sizin olacak. Ayrıca para, kazançlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Pazar günü; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

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