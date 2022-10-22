Haftalık burç yorumları (24 Ekim- 30 Ekim 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 24 Ekim- 30 Ekim 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

24 Ekim- 30 Ekim 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; para, cinsellik, sağlık olacak. Otoritelerle ve kariyerle ilgili konularda kriz ve sorunlar yaşanabilir. Açıkçası maddi olarak zor bir sürece girebilirsiniz. Bundan dolayı bu zamana göre kendinizi ayarlamanızı ve önlem almanızı tavsiye ediyorum.

Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; bilinçaltınız şifalanabilir, ruhsal olarak kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz ve hayatınızda her alanda ilahi korumanız artabilir. Hafta sonunda ise; iş ve kariyer hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Boğa; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; evlilik, ortaklık ya da mahkeme olacak. Evlilikle ilgili geçmiş konular gündeminize gelirken açıkçası krizsel bir durum içinde kalabilirsiniz. Eğer iyi bir ilişki içindeyseniz korkmanıza gerek yok ama eğer bu ilişkide mutlu değilseniz evlilik içinde sorunlar büyüyecektir. Ayrıca geçmişten gelen biriyle bir ilişkiye de başlanabilir ama çok kolay ilerleyebileceğini söyleyemem sabredip sorumluluk alırsanız ilişkiniz bu süreci atlatacaktır.

Hafta ortasında; para, cinsellik, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; sosyal çevreniz genişleyebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir

Sevgili İkizler; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık ya da evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Özellikle de yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da para konusunda zorluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar da kapınızı çalabilir.

Hafta ortasında; ilişki ve ortaklık konuları ön plana çıkabilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınızda şanslı olduğunuz ve korunduğunuz bir sürece gireceksiniz. Hafta sonunda; ; para, cinsellik, okültizm, sağlık konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Yengeç; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Aşk, çocuk, hobi konularında güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu süreçte sadece para ve ödemelerinize dikkat etmelisiniz. Destek almakta zorlanabilirsiniz ama bir taraftan da güzel gelişmeler sizinle olacak. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir.

Hafta ortasında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık ya da evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili konular ön plana çıkabilir ve bu alanlardan şans sizi bulabilir. Hafta sonunda; ilişki ve ortaklık konuları gündeminize gelebilir, partnerle ya da ortağınızla güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Ev ve aile konularıyla ilgili yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bazı krizsel durumlar sizi zorlayabilir. Sağlığınıza ve iş hayatınızda dikkatli olmanızı öneriyorum.

Hafta ortasında; aşk, eğlence, tatil, hobi, çocuk konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; para, vergi, miras, sağlık, okültizm konularında şanslar sizinle olacak. Psikolojik olarak ve sağlık olarak korunacaksınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili bereketiniz artabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik hayat işleri, yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. Diyete başlayabilirsiniz. Eklem, diz, kemik, diş rahatsızlarınız artabilir. Evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha önceden planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Biraz çabalarsanız ve emek verirseniz bu konularda fırsatlar sizinle olacak. Aşk, hobi, çocuk konularında ise dikkatli olmalısınız. Ayrıca eski aşklar karşınıza çıkabilir.

Hafta ortasında; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; partner, evlilik, ilişki ve ortaklık konularında korunabilirsiniz. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, eğlence, hobi alanlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Para, kariyer ve iş hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ama bu süreçte krizsel durumlar yaşayabileceğinizi unutmamalısınız ve paranızı değerlendirirken dikkatli olmalısınız. Maddi sorunlar aile hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Ama dikkatli olursanız bu süreci atlatabilirsiniz. Ayrıca ev, toprak alabilirsiniz ve bundan dolayı yüklü para çıkışı gerçekleşebilir.

Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim, kısa seyahat konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili şanslarınız artabilir. Sağlık konusunda şifalanabilirsiniz. Hafta sonunda; ailenizle ve evinizle ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ayrıca sosyal kimliğinizle ilgili değişim ve dönüşümler yaşayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Yakın çevreniz değişebilir çünkü yakın çevre, kardeşlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Trafikte ise dikkatli olmalısınız.

Hafta ortasında; para, kazançlar, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularında şanslarınız artabilir. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim, kısa seyahat konuları gündeminize gelebilir.

Sevgili Yay; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Sağlık, hastaneler, ameliyathaneler, cezaevleri, psikolojik konularla ilgili krizsel bir döneme girebilirsiniz. Bundan dolayı dikkatli olmanızı ve özellikle psikolojinizle ilgili kendinizi iyileştirecek yardımlar almaktan çekinmemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca para konusunda ciddi dönüşümler yaşayabilirsiniz aman dikkat bu zamana kadar maddi açıdan tedbirlerinizi almalısınız.

Hafta ortasında; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız ve duygularınızı rahat ifade edebileceksiniz. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; aile ve ev konularında şanslarınız artacak. Aile içi huzurunuz artabilir. İlahi korumanız aile ve ev konularıyla ilgili olacak. Hafta sonunda; para, kazançlar, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Oğlak haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Sosyal çevre, topluluk, kariyer hayatınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalsanız da krizi fırsatı dönüştürebileceksiniz. Aslında terfi edebilir, yeni bir işe de girebilirsiniz. Burada güçlü olan sizsiniz ve krizi yaratan siz olacaksınız. Ya manipülasyona uğrarsınız ya da manipüle edersiniz. Seçim sizin olacak. Güçlü olmanız gerekiyor ve stratejik ilerlemelisiniz.

Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastane konuları gündeminize gelebilir. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili şanslarınız artacak. Hafta sonunda; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız ve duygularınızı rahat ifade edebileceksiniz.

Sevgili Kova; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Kariyer hayatınızda aslında önceden planladığınız konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz ama gizli düşmanlarınıza ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Daha stratejik ve akılcı ilerlemenizi tavsiye ediyorum yoksa kariyerinizde istediğiniz gibi gitmeyen durumlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca ilişki konusunda da kadersel olaylar yaşayabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz.

Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Jüpiter’in balık burcuna geçmesiyle; para, kazançlarda bereket artacak. Maddi kaynaklarınız korunacak. Hafta sonunda; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastane konuları gündeminize gelebilir. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya 25 Ekim güneş tutulması etkisiyle başlıyoruz. 1 yıl boyunca; Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha önceden planladıklarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden ve güçlü insanların manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz. Eğer boşanmışsanız 2.ci evlilik kararı da alabilirsiniz.

Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Jüpiter’in Balık burcuna geçmesiyle; kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve hayatınızda genel anlamda şanslarınız artacak. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

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