Haftalık burç yorumları (31 Ekim- 6 Kasım 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 31 Ekim- 6 Kasım 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

31 Ekim- 6 Kasım 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya kariyer ve iş odaklı başlıyorsunuz. Biraz üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Hafta ortasında ise arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz ama çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Perşembe-Cuma günü içe çekilebilir, duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Hafta sonu ise; kendinizi iyi hissedeceksiniz ve atak olacaksınız. Tüm hafta boyunca dikkat etmeniz gereken konu ise; maddi kaynaklarınız ve ilişkileriniz.

Sevgili Boğa; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında iş ve kariyeriniz ön plana çıkabilir ama burada ilişkilerde zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Anlaşmazlıklar artabilir. Perşembe-Cuma günü arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Tüm haftanın asıl konusu ise; ilişkiler, ortaklık ve evlilik. Bu konularda ani değişimler gerçekleşebilir.

Sevgili İkizler; haftaya para, finans, okültizm, sağlık, ameliyat konularıyla başlayabilirsiniz. Ani değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir ama anlaşmazlıklar artabilir. Sağlığınıza dikkat. Yanınızda çalışanlarla sorunlar yaşanabilir. Perşembe ve Cuma günlerinde kariyer ve işiniz ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; sağlık ve psikolojiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; para, finans, borçlar, okültizm, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Tatil, çocuk, hobi, aşktan dolayı harcamalarınız çok artabilir. Perşembe ve Cuma günlerinde; seyahat, eğitim, yurt dışı, uzak çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise çok çalışabilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; aşk, sosyal çevre, hobileriniz olacak.

Sevgili Aslan; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ilgili konular gündeminize gelerek başlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; partner, ortak, yakın arkadaş, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Aile içinde bazı sorunlar yaşanabilir. Perşembe-Cuma günlerinde ise para, sağlık, okültizm gibi konular gündeminizi meşgul edebilir. Hafta sonunda ise; seyahat, eğitim, uzak akrabalar, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; kariyer ve ev hayatınızla ilgili olabilir.

Sevgili Başak; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularıyla başlayabilirsiniz ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, gündelik işleriniz ön plana çıkabilir. Yanınızda çalışanlarla iletişim sorunları yaşanabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Perşembe-Cuma günlerinde ise; partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise; para, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Tüm haftanın ana konusu ise; yakın çevre, seyahat, eğitim ve iletişimdeki sorunlar.

Sevgili Terazi; haftaya aile ve ev konularıyla başlıyorsunuz. Hafta ortasında; tatil, hobi, eğlence, çocuk, aşk konuları gündeminize gelebilir ama çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; gündelik işler ve çalışma hayatı ön plana çıkabilir. Maddi kaynaklarınızı arttıracak kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; para ve gelir-gider dengesi olacak.

Sevgili Akrep; haftaya yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Medya, iletişim konuları gündeminize gelebilir. Seyahat edebilir, eğitim alabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve ev konuları gündeminize gelebilir ve bazı konularda çatışmalar yaşanabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil gündeminize gelebilir. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk konusunda şanslısınız. Hafta sonunda ise; çok çalışabilirsiniz. Sağlık konularına dikkat edebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; ilişki ve ortaklık olacak.

Sevgili Yay; haftaya para, maddi kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilir, onlarla iletişiminiz artabilir. Bazı konularda yanlış anlaşılmalar olabilir. Perşembe-Cuma günlerinde ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Ailenizle ve evinizle ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonu; aşk, çocuk, eğlence gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; sağlık ve psikolojiniz. Gizli aşklar da kafanızı karıştırabilir. Gizli düşmanlara dikkat.

Sevgili Oğlak; haftaya kendinizi iyi ifade ederek, iyi hissederek başlıyorsunuz. Çok güçlendiğiniz bir dönemdesiniz. Artık sizi kolay kolay bir şey yıkamaz. Hafta ortasında; para ve maddi kazançlar gündeminize gelebilir ama sosyal çevre ve ilişkinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Sosyal medya konuları gündeminize gelebilir. Eğitim alabilir. Seyahat edebilirsiniz. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Tüm haftanın ana konusu ise; aşk ve sosyal çevreniz olacak. Ani değişimler gerçekleşebilir.

Sevgili Kova; haftaya içe çekilerek ve ruhani olarak üzerinizde baskı varmış gibi hissederek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Gizli güçlü düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; kendinizi daha iyi ifade etmeye başlıyorsunuz. Daha dinç ve duyarlı olabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki kişilerle sorunlar gündeminize gelebilir. Karşı tarafı dinlemenizi öneriyorum. Perşembe-Cuma günlerinde; maddi açıdan güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kazançlarınız artabilir. Hafta sonu; seyahat, eğitim, yakın çevre ve kardeşler gündeminize gelebilir. Tüm haftanın ana konusu ise; aile ve iş arasındaki dengeyi kurmak olacak.

Sevgili Balık; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akraba konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Perşembe-Cuma günlerinde; kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Çevrenize karşı duyarlı olabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda ise; para ve iş gündeminize gelebilir. Tüm haftanın ana konusu ise; yakın-uzak çevre, eğitim, seyahat, iletişim olacak. Dengeyi sağlamaya çalışmalısınız.

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