Haftalık burç yorumları (4 Nisan - 10 Nisan 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 4 Nisan pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 4 Nisan 2022 - 10 Nisan 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



4 Nisan 2022 - 10 Nisan 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Hafta başında para alanında sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz; ancak gereksiz risklere girmekten kaçının, iyi düşünülmemiş adımlar atmayın. Uzun vadeli düşünürseniz çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz. Salı günü yöneticiniz Mars ile Satürn kavuşum yapacak. Sosyal ilişkilerinizi bozabilecek önemli gerginlik ve çatışmalar yaşanabilir. Soğukkanlı olmanız, fevri davranışlardan kaçınmanız önem taşıyor. Perşembe günü daha yapıcı konuşmalar yapılması mümkün. Bu hafta aynı zamanda sizin için şifa enerjisi taşıyan bir sürecin başlangıcı olacak. Terapi almak, gerekli tedavilere başlamak, spiritüel alanda şifa çalışmaları yapmak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Hafta sonuna doğru evinizin ihtiyaçlarıyla ve ailenizle ilgilenmeniz gerekebilir. Evle ilgili alım-satım gibi konularda adım atmak ya da karar vermek için özellikle Mars ve Merkür’ün olumlu açı yapacağı Cuma gününü değerlendirin. Haftanın son günü ise partnerinizle aranızda tartışmalar yaşanabilir. Daha önce konuşulmamış, üzeri örtülmüş konular sert bir şekilde gündeme gelebilir. Güç savaşlarına karşı dikkatli olun.

Ay’ın sizin burcunuzda olacağı Pazartesi günü motivasyonunuz yüksek olarak haftaya başlayabilirsiniz. Plan ve projelerinize, geleceğe dönük hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Enerji gerektiren işlerinizi yapabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri için de uygun bir gün. Ardından parasal konular gündeminize geliyor. Perşembe günü bu alanda uzun vadeli kararlar almak ya da imza atmak için uygun olacak. Bir finans danışmanından destek almayı da düşünebilirsiniz. Salı günü kariyerinizle ilgili konularda dikkatli olun. Bazı zorlanmalar yaşamanız mümkün, harekete geçmeden önce iyi düşünün. Aynı gün yöneticiniz Venüs Salı günü Balık burcuna geçecek ve ilerleyen günlerde sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız ön plana çıkacak. Şifa enerjisi taşıyan bu süreçte hem arkadaşlık bağlarınızı güçlendirebilir, hem de yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Etrafınız bir anda kalabalıklaşabilir. Hafta sonuna doğru bir yurt içi seyahat gündeme gelebilir ya da bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Bu alanda adım atmak için özellikle Cuma günü uygun olacak. Pazar günü ise aile içi ilişkilerde dikkatli olun. Daha önce konuşulmamış, üzeri örtülmüş konular sert bir şekilde gündeme gelebilir.

Haftaya başlarken enerjiniz biraz düşük olabilir. Evden çalışmak, çalışmıyorsanız yalnız kalıp kendinize zaman ayırmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Salı günü Ay sizin burcunuza geçecek ve Perşembe akşamına dek gökyüzü sizi destekliyor olacak. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İleriye dönük kararlar alabilir, planlar yapabilirsiniz. Özellikle yöneticiniz Merkür’ün Satürn ile olumlu etkileşimde olacağı Perşembe gününü değerlendirin. Salı gününden itibaren kariyer konularının ana gündeminiz olacağı bir döneme giriyorsunuz. Çalışmalarınızdan daha fazla gelir elde etmeniz için gökyüzü size şans ve fırsatlar getirebilir. Para konularında karar almak ve adım atmak için Cuma gününü değerlendirebilirsiniz. Daha fazla risk almaya istekli olabilirsiniz. Pazar günü ise Merkür’ün Plüton’la yapacağı sert açıya dikkat. Yakın çevrenizle, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla aranızda gündeme gelecek konular daha önce üstü örtülmüş bazı gerçekleri açığa çıkarabilir. Sert tartışmalar ve güç savaşları yaşanabilir.

Toplantı ve görüşme trafiğinin yoğun olduğu bir iş günüyle haftaya giriş yapabilirsiniz. İşinizle ilgili sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Ardından enerjinizin biraz düştüğünü hissedebilir ve içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Hafta ortası günlerde kendinizi fazla yormamanızda fayda var. Salı gününden itibaren gelecekle ilgili hayallerinize daha fazla odaklanacağınız bir dönem başlayacak. Kendinize yeni hedefler belirleyin. Şifa enerjisi taşıyan bu süreçte destekleniyor olacaksınız. İlk günler biraz zorlayıcı olabilir, ancak hayallerinizden vazgeçmeyin. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı Cuma ve Cumartesi günleri hayattan beklentilerinizi, planlarınızı, kararlarınızı yazılı hale getirin. Motivasyonunuzun yüksek olacağı bu günleri enerji gerektiren işlerinizi yapmak için de değerlendirebilirsiniz. Haftanın son gününde ise parasal alanda zorlanmalar yaşamanız mümkün. Gerçekçi olmanız ve gerektiğinde bazı stratejiler geliştirmeniz işinize yarayabilir.

Gündeminizin yoğun olduğu bir iş günüyle haftaya başlayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bazı blokajlar yaşayabilirsiniz, otorite figürleriyle çatışmalar söz konusu olabilir. Diğer taraftan maddi avantajlar elde etmeniz de mümkün. Salı günü gökyüzü biraz zorlayıcı olacak, ilişkinizde sert tartışmalar yaşanması söz konusu. Sorumluluk almadığınız konularla yüzleşmeniz gerekebilir. Fevri hareketler sonucu bitişler yaşanabilir. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atmak için uygun bir zaman olmayacak. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında sosyal hayatınız aktif olabilir. İlerleyen günlerde kalabalıklardan bunalıp biraz içinize çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak, özbakım yapmak, okumak ve yazmak için Cuma ve Cumartesi günlerini değerlendirebilirsiniz. Hızlı farkındalıklar yaşamanız da mümkün. Pazar günü ise Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak olaylara geniş açıdan bakmanız, objektif olmanız önem taşıyor.

Haftanın ilk gününde yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konuları gündeminize gelebilir. Bir yurt dışı seyahati fırsatı doğabilir. Ardından kariyerinizle ilgili konular odak noktanız olacak. Salı günü iş hayatınızda peşin hükümlü olmamak, olaylara geniş açıdan bakmak önem taşıyor. Otorite figürleriyle çatışmalar söz konusu olabilir, parasal alanda da blokajlar yaşanabilir. Perşembe günü yöneticiniz Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim olacak. Biraz daha yapıcı olabilir, daha fazla sorumluluk alabilir, önemli görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Cuma günü Merkür bu kez Mars’la pozitif etkileşim yaparak sosyal hayatınızda sizi destekleyecek. Yeni insanlarla tanışabilir, sosyal topluluklarda öne çıkabilirsiniz. Hafta sona ererken ise biraz içe çekilmeniz, yalnız kalmak istemeniz mümkün. Pazar gününü kendinize ayırabilirsiniz. Zihinsel olarak geçmişe takılabilirsiniz, negatif düşüncelerin üzerinde durmamaya çalışın. Meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı çalışmalar yapabilirsiniz.

Hafta başında ortak kazançlar, borçlar, ödemeler veya kredi konularında gündemleriniz oluşabilir. Çeşitli blokajların ve krizlerin yaşanması mümkün. Hayatınızda dönüştürmek istediğiniz alanlara yoğunlaşabilirsiniz. Salı günü gökyüzü biraz zorlayıcı olacak, partnerinizle sert tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sorumluluk almakla ilgili konular gündeme gelebilir. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye adım atmak için uygun bir zaman olmayacak. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Salı gününden itibaren yöneticiniz Venüs Balık burcuna geçiyor ve sağlık alanında şifalı bir sürece giriyorsunuz. Daha sağlıklı bir hayat tarzına geçiş yapmak, ertelediğiniz tedaviler varsa yaptırmak, bir terapiye başlamak için uygun bir dönem olacak. İş hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle Cuma günü kariyerinizle ilgili karar almak ve harekete geçmek için gökyüzü sizi destekleyecek. Haftanın son günü ise arkadaşlık ilişkileriniz açısından biraz zorlayıcı olabilir. Konuşulmamış konular, biriktirilmiş öfkeler su yüzüne çıkabilir, geçmişteki konular tekrar gündeme gelebilir ve çatışmalar yaşanabilir.

Bu haftadan itibaren aşk ve ilişkiler ana gündeminizi oluşturmaya başlıyor. Genel olarak gökyüzüne şifa enerjisi hakim. Küçük problemleri büyütmeyin. İlişkinizin şifalanabileceği bu süreçte eğer yalnızsanız hayatınıza yeni bir aşk girme olasılığı oldukça yüksek. Ortak kazançlar, borç ve ödemeler, krediler gibi konularda karar almak, imza atmak ya da önemli görüşmelerinizi yapmak için Perşembe günü uygun olacak. Yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat ya da eğitim süreçlerinizle ilgili görüşmeler, kararlar ve atılacak adımlar içinse Cuma gününü değerlendirin. Haftanın son gününde yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında sert bir etkileşim olacak. Zihinsel olarak kariyerinize odaklanmaya başlacağınız için bu etkileşimden işinizle ilgili negatif düşünceler, bastırılmış öfkelerin su yüzüne çıkması, strateji geliştirmekte zorlanmak, analitik düşünememek gibi zorlayıcı etkiler alabilirsiniz. Önemli bir karar almamanızda fayda var.

Haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz. İlk iş olarak yapılacaklar listenizi düzenlemenizde fayda var. Yeni bir planlama ile günlük rutinlerinizi de güncelleyebilirsiniz. Sağlık açısından da şifalandırıcı enerjiler var. Salı gününden itibaren aileniz ve evinizle daha çok ilgilenmek isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aile içi ilişkilerin şifalanabileceği, dargınlıkların sona erebileceği bir dönem. Aynı zamanda ev alım-satım işleri, evde yapılacak tadilat ya da dekorasyon gibi alanlarda da şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Salı günü gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var; gergin ve sabırsız hissedebilirsiniz, yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim kurarken kırıcı olmamaya dikkat edin. Yapılacak konuşmalar için Perşembe günü daha uygun olacak. Haftanın son gününde ise negatif düşünme eğiliminde olabilirsiniz. İyimser olmakta zorlanabilirsiniz. Gerginlik hissedebileceğiniz bu günde dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak iyi gelebilir.

Haftanın ilk gününde ilişkinizle ilgili konular odağınızda olabilir. Ufak tefek gerginlikler veya inatlaşmalar yaşanabilir ancak genel olarak gökyüzüne şifa enerjisi hakim. Küçük problemleri büyütmeyin. Hafta ortalarında yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Salı günü yöneticiniz Satürn ile Mars kavuşum yapacak ve sizin para evinizi etkileyecek. Bu alanda blokajlar yaşayabilirsiniz. Önemli adımlar atarken iki kere düşünün ve koşulları zorlamayın. Cuma günü ilişkinizle ilgili bazı kararlar almak, önemli konuşmalar yapmak ve adımlar atmak için gökyüzü destekleyici. Birbirinizi daha iyi anladığınızı hissedebilirsiniz. İlişkiniz yoksa hızlı gelişmeler sonucu birisiyle tanışabilirsiniz. Haftanın son günü ise gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var. İçsel krizler yaşayabileceğiniz gibi para konularında çıkabilecek sorunlarla da uğraşmanız gerekebilir. Karamsarlık, endişe, şüphe gibi negatif düşüncelere saplanabilirsiniz. Özellikle ortak maddi kaynakları paylaştığınız kişilerle iletişiminizde manipülasyon enerjisine karşı dikkatli olun.

Haftanın ilk gününde ailenizin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilir, evinizde yapmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Genel olarak evde olmaktan keyif alabilirsiniz. Salı günü Mars ve Satürn sizin burcunuzda kavuşuyor. Hayattan beklentileriniz, hayalleriniz, planlarınız gibi konularda kendinizi bloke olmuş hissedebilirsiniz. Adım atmaya çalıştıkça engelleniyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ancak sorumluluğunu aldığınız ve yeterince emek verip çalıştığınız alanlarda rahat bir akışa da geçebilirsiniz. Hayat sizi adeta test ediyor olacak. Salı gününden itibaren para konusuna odaklandığınız bir sürece giriyorsunuz. Kazancınızı arttırmak, çeşitli avantajlar elde etmek, ek gelir fırsatlarıyla karşılaşmak gibi konularda şanslı olacaksınız. Borçlarınızı kapatabilir, kredilerinizi ödeyebilir ya da kredi almakla ilgili uygun fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk ve ilişki konularında ise en desteklendiğiniz gün Perşembe. Partnerinizle konuşmak istediğiniz bir konu varsa gündeme getirin. Atmak istediğiniz bir adım varsa daha fazla düşünmeyin. Yalnızsanız yeni biriyle tanışmak için de uygun bir gün olacak. Haftanın son günü ise uzun vadeli ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar için biraz sert enerjiler taşıyor. Güç savaşlarına, gizlenen sırlara, aldanmalara, manipülasyon enerjisine karşı dikkatli olmalısınız.

Haftanın en önemli gündemi Venüs’ün Salı günü sizin burcunuza geçmesi olacak. Genel olarak şanslı olacağınız, daha pozitif düşüneceğiniz ve ön plana kendi isteklerinizi alacağınız bir döneme gireceksiniz. Maddi konularda ve ilişkiler alanında da hayat sizi destekliyor olacak. Ancak Salı günü gökyüzünde biraz zorlayıcı enerjiler var. Kendinizi yalnız hissedebilir ya da yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı endişeleriniz yüzeye çıkabilir, karamsarlığa kapılabilirsiniz. Hayatın sizi kendinizle ilgili daha fazla sorumluluk almaya ve zamanı geldiğinde harekete geçmekten korkmamaya çağırdığını unutmayın. Yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Aşk ve ilişki konularında ise en desteklendiğiniz gün Cuma. Partnerinizle bazı konuları konuşabilir, düşüncelerinizi açıklıkla dile getirebilirsiniz. Yalnızsanız hızlı gelişmelerle yeni biriyle tanışmak için de uygun bir gün olacak. Haftanın son günü ise günlük hayatınızda çevrenizde olan kişilere karşı dikkatli olun. Yanınızda çalışan kişiler varsa sizden gizledikleri bazı şeyler olabilir ve bunlar açığa çıkabilir. İş hayatınızda manipüle ediliyor olabilirsiniz. Aldanmalar, aldatılmalar söz konusu olabilir. Zorlayıcı bir gün olduğundan sakin kalmanızda, mümkün olduğunca objektif düşünmenizde fayda var.

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