Haftalık burç yorumları (4 Temmuz- 10 Temmuz 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 4 Temmuz Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 4 Temmuz- 10 Temmuz 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



4 Temmuz- 10 Temmuz 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aşk, çocuk ya da hobi, tatil konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve kendinizi duygusal olarak iyi hissedeceksiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatınıza daha çok odaklanabilirsiniz. Sağlık problemleri, bağırsak sorunları yaşanabilir. Hafta sonunda ise; partner, yakın arkadaş ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz ama sağlık problemlerinize de dikkat etmelisiniz.

Sevgili Boğa; haftaya ev ve aile konularınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ama aile içinde sizi duygusal olarak huzursuz edecek sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil, eğlence ya da hobinize zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda ise; gündelik işler, sanat, çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. İlişki ve ortaklık konuları da ön plana çıkabilir ama karşı tarafın şüpheci hali aranızda sorunlara yol açabilir.

Sevgili İkizler; haftaya yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişim içinde ve yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz, yeni eğitim alabilirsiniz. Hafta ortasında; ev ve ailenize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda ise; aşk, flört, çocuk, eğlence gibi aktivitelerle güzel zaman geçirebilirsiniz. Sağlık problemlerine ise dikkat etmelisiniz. Gündelik uğraşlarınızla ilgili problemler yaşanabilir.

Sevgili Yengeç; haftaya para ve kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ama para konusunda dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise ev ve ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz ama aile içinde sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, flört ve hobi konuları da ön plana çıkabilir ve sizi mutlu eden gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Aslan; haftaya kendinizi çok iyi hissederek ve kendinizi ortaya koyarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında maddi kaynaklarınızla ilgilenebilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında ise; yakın çevre, kardeşler, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Aile ve evinizde ise bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Başak; haftaya içe çekilerek ve yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Duygusal olarak zorlanabilirsiniz ama hafta ortasından itibaren enerjiniz yükseliyor ve çok daha aktif ve pratik olmaya başlıyorsunuz. Duylarınızı rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Hafta sonunda ise; para ve maddi konular hayatınızda ön plana çıkabilir. Yakın çevre, eğitim ve seyahat konularında ise sizi duygusal olarak doyuracak güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Terazi; haftaya sosyalleşerek ve arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Ruhsal olarak yalnız kalmak ve kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Hafta sonunda ise; duygusal olarak kendinizi iyi ifade ederken, aşk, ilişki, sanat konuları ön plana çıkabilir. Kendinize bakım yapmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklar ve para konuları ön plana çıkabilir. Bir sene kadar maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmalısınız.

Sevgili Akrep; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz ve bazı sorunlar gerçekleşebilir. Duygusal olarak kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda ise; içe çekilmek ve sakin bir zaman geçirmek isteyebilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca etrafınızdaki insanlar sizden yardım isteyebilir ve onlarla da ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve karşınıza bu konuda fırsatlar çıkabilir. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilir çok çalışabilirsiniz. Ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; topluluk, dernek ya da arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü ise yalnız zaman geçirebilir, kendinizle ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya maddi konular, borç, ödeme, miras gibi finansal durumunuzu ilgilendiren konularla başlayabilirsiniz ve ani sağlık problemleri de yaşayabilirsiniz. Kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir ve güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda ise; kariyer ve iş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle de güzel zaman geçirebilirsiniz, bol bol sosyalleşin sevgili oğlaklar.

Sevgili Kova; haftaya ortaklık, evlilik, yakın arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; maddi kaynaklar ve sağlık konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise; eğitim, yurt dışı, seyahat, hukuk, adalet kavramlarıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise sorunlar gerçekleşebilir.

Sevgili Balık; haftaya çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşarak başlayabilirsiniz ve kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; ortaklık ve evlilik konuları ön plana çıkabilir ve bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; finansal durumunuzla ilgilenebilirsiniz ve yeni yapılandırma kararları alabilirsiniz. Bel bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim konuları da ön plana çıkabilir.

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