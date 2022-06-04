Haftalık burç yorumları (6 Haziran- 12 Haziran 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 6 Haziran Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 6 Haziran- 12 Haziran 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



6 Haziran- 12 Haziran 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Ajandanızı organize etme, iş akışınızı planlama, toplantılara katılma gibi işler epeyce vaktinizi alabilir. Bazı konularda kararsız olabilirsiniz ya da belirsizlikler söz konusu olabilir, ancak hafta ortalarına kadar gökyüzü enerjileri genel olarak olumlu. Sağlığınıza da odaklı olabileceğiniz bu günlerde gerekli kontrollerinizi veya tahlillerinizi yaptırabilirsiniz. İlerleyen günlerde ilişkinizle ilgili konular gündeme geliyor. Perşembe gününün enerjileri biraz gergin. Empati yapmanız önem taşıyor. Haftanın son günlerinde ise parasal konulara odaklanacaksınız. Sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beklemediğiniz bir yerden para alabilir ya da gelir artışı yaşayabilirsiniz. Ancak ani harcama gereklilikleri de söz konusu olabilir. Borçlarınızı ödeyebilir ya da almış olduğunuz bir kredi borcunu kapatabilirsiniz.

Bu hafta genel olarak kendi hayatınıza, planlarınıza, yapmak istediklerinize odaklanırken, bir yandan da ilişkinizde dengeleri sağlamaya çalışacaksınız. Ayrıca yoğunlaşan işlerinizle uğraşmanız, sağlığınızla ilgilenmeniz de gerekebilir. Haftanın ilk günleri partnerinizle aranızda fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Ufak tartışmalar yaşanması mümkün. Ancak çok çabuk toparlayabilirsiniz. Eleştirel olmaktan ve detaylara takılmaktan uzak durmaya çalışın. Hafta ortaları biraz yorucu geçebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Biraz kişisel bakım yapmak size iyi gelecektir. Cumartesi günü yöneticiniz Venüs ve Uranüs sizin burcunuzda kavuşacak. İkili ilişkilerde ani başlangıç ya da bitişler deneyimleyebilirsiniz. Hızlı kararlar verebilirsiniz ve ilişkinizde değişim rüzgarları esebilir. Bir konuyu partnerinizle konuşmak istiyorsanız Cumartesi gününün enerjileri çok uygun. Sosyal ortamlarda ise dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde birisiyle tanışabilirsiniz.

Haftaya başlarken aileniz ve evinizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar olabilir. Bir taşınma planı ya da evinizde yapmanız gereken tadilat türü işler gündeme gelebilir. Bu anlamda ani harcamalar da yapmanız gerekebilir. Hafta ortalarında ilişkinize odaklısınız. Perşembe günü ufak tefek çatışmalara müsait, empati yapmak önemli olacak. İlişkinizde dengeleri sağlamalısınız. Özellikle “ben-biz” dengesine dikkat. Cumartesi günü yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Odaklanmanız gereken işlerde başarılı olabilirsiniz. İşinizle ilgili etkin kararlar alabilirsiniz. Özellikle derinlemesine araştırmak ya da üzerinde çalışmak istediğiniz konular için çok uygun bir zaman. Pazar günü ise biraz içinize dönmek, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Gökyüzünde özellikle ani aydınlanmalar getiren bir enerji olacak. Hayatınızla, hatta ilişkilerinizle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Değişime açıksınız.

Hafta başında yakın çevre ilişkileriniz ya da eğitim konularına odaklı bir gündeminiz olabilir. Resmi kurumlardaki işlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Bir yandan kendinize özel alan yaratıp çalışmalarınızla ilgilenmek isterken, bir yandan da yakınlarınızla buluşmak, program yapmak isteyebilirsiniz. Hafta ortalarında da evinizle, ailenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Yapmanız gereken harcamalar olabilir, ancak ipin ucunun biraz kaçma tehlikesi var. Taşınma, tadilat gibi büyük çaplı planlarınız varsa başlamak için Cuma gününü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu ise ilişkileriniz odak noktanız oluyor. Partnerinizle olan ilişkinizde hisleriniz kuvvetli, iç sesinize güvenebilirsiniz. Konuşmak istediğiniz bir konu varsa kendinizi güçlü şekilde ifade edebilirsiniz. Hafta sonunun genel olarak bolca sosyalleşerek geçmesi mümkün. Arkadaşlık ilişkilerinize daha farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Bağ kurma ihtiyacınızın yanında özgürleşme arzunuzun da olduğunu fark edebilirsiniz. Bu anlamda ani bitişler olabilir, bazı insanları bir anda hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Diğer yandan da hayatınıza aniden yeni kişiler girebilir.

Öncelikle bu hafta başında maddi konularla alakalı bir gündeminiz var. Yeni bir bütçe planı veya borçlarınızı yeniden yapılandırma gibi konular üzerinde çalışabilirsiniz. Özellikle detaylara odaklanmayı gerektiren çalışmalar için haftanın ilk günleri çok uygun. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir iş teklifi alabilir veya gelir artışı yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili önemli görüşmeler yapmanız mümkün. Hafta ortalarında yakın çevre ilişkileriniz ya da eğitim konularına odaklı bir gündeminiz olabilir. Yakın arkadaşlarınızla, dostlarınızla görüşebilirsiniz. Hatta birlikte kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. Resmi kurumlardaki işlerinizle ilgilenmeniz de gerekebilir. Hafta sonu ise zamanınızı daha çok ailenize ve evinize ayırabilirsiniz. Çalışıyorsanız işlerinizi evden yürütebilirsiniz. Bazı kararlar almanız gerekebilir. Ev alım-satım, taşınmak ya da evinizle ilgili büyük çaplı işlere başlamak için uygun bir dönem.

Haftaya başlarken Ay burcunuzda olacak. Kendi yaşamınıza daha çok odaklanacağınız bugünler, dış görünüm değişiklikleri, kişisel bakım ya da uzun süredir ertelediğiniz ve size keyif veren aktivitelerle ilgilenmek için uygun günler olacak. Projelerinizle ilgili olarak parlak fikirler bulabilirsiniz. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Hafta ortalarında daha ziyade parasal konulara odaklanıyorsunuz. Bütçenizde gelir-gider dengesini ayarlamak üzerine çalışabilirsiniz. Bugünlerde biraz fazlaca harcama yapma potansiyeliniz var. Özellikle lükse kaçan keyfi harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Haftanın son günlerinde ise yakın arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Hatta birlikte yakın çevreye kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. Başlamak istediğiniz bir eğitim varsa onunla ilgili araştırmalar yapmak için de çok uygun bir dönem. Özellikle yöneticiniz Merkür’ün Plüton’la pozitif etkileşim yapacağı Cumartesi gününü bu anlamda değerlendirin. Bu hafta ayrıca yurt dışı bağlantılı bazı işler gündeme gelebilir. Beklemediğiniz şekilde sürpriz bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu bir iş, eğitim ya da seyahatle ilgili olabilir.

Haftaya başlarken biraz modunuz düşük olabilir. İşlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz, hatta biraz kafa karışıklığı yaşamanız mümkün. Uçuşan zihninizi rahatlatmak üzere meditasyon gibi çalışmalar yapmanızda fayda var. Özellikle haftanın ilk günü bu anlamda sizi biraz zorlayabilir. Ancak ilerleyen günlerde enerjiniz ve motivasyonunuz yükseliyor. Perşembe günü Ay burcunuza geçiş yapıyor. Dış görünüm değişiklikleri, güzellik, estetik, kişisel bakım uygulamaları için Perşembe ve Cuma günlerini değerlendirebilirsiniz. Sadece abartılı kararlardan, bir anda çok büyük bir adım atmaktan uzak durmaya çalışın. Haftanın son günlerinde ise parasal konular gündeminize geliyor. Hem ortak kazançlı işlerde, hem de kişisel kazançlarınızda bir artış, beklenmedik gelir kaynakları bulma ya da unuttuğunuz bir ödemeyi alma gibi sürprizler yaşayabilirsiniz. Miras, vergi, sigorta konularında da yine ani gelişmelerle bazı sorunlar çözülebilir. Ancak ani kayıplara ve istikrarsızlıklara da açık bir süreç. O nedenle adımlarınızı iyice düşünerek atın.

Haftaya başlarken sosyal hayatınız epeyce aktif olacak. Birçok toplantıya katılabilir, önemli görüşmeler yapabilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Hem iş hem de özel hayat alanınızda bir anda çevrenizin kalabalıklaşması mümkün. Özellikle Salı günü bu anlamda yüksek tempolu geçebilir. Hafta ortalarında ise biraz daha geri çekilmek isteyebilirsiniz. İçedönük hissedebileceğiniz bu günlerde yalnız kalmak, yaşadıklarınıza biraz uzaktan bakmak sizin için iyi olabilir. Sezgilerinizin de oldukça güçlü olacağı bu süreçte yeni farkındalıklara açık olacaksınız. Rüyalarınıza dikkat edin. Cumartesi günü ise Ay burcunuza geçiş yapıyor. Enerjinizin ve motivasyonunuzun yükseleceği günler başlıyor. Dış görünüm değişiklikleri yapmak için özellikle Cumartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Yöneticiniz Plüton Merkür’le pozitif etkileşim yapacağı için, aldığınız kararlardan pişman olmayacaksınız. Ayrıca yapacağınız görüşmelerde de kendinizi oldukça güçlü bir biçimde ifade edebilirsiniz. Hafta sonu ayrıca sürpriz şekilde hayatınıza bir aşk girebilir. Sosyal bir ortamda tanışacağınız birinden hızlı bir şekilde etkilenebilirsiniz. Ancak hızlı başlangıçlar kadar hızlı bitişlere de müsait bir zaman dilimi olacak. Var olan ilişkinizde problemleriniz varsa ani bitişler de söz konusu olabilir.

Haftanın ilk günlerinde kariyeriniz odak noktanızda olacak. İş gündeminizin yoğun olacağı bu günlerde toplantı ve görüşme trafiğiniz artabilir. Detay gerektiren çalışmalara odaklanmak için ideal bir süreçte olacağınız için, uzun süredir elinize almaya üşendiğiniz, ertelediğiniz ne kadar iş varsa tamamlayacak enerjiniz olacak, değerlendirin. Hafta ortalarında ise sosyal hayatınız epeyce aktif olabilir. Hem iş toplantılarına hem de davet edildiğiniz çeşitli organizasyonlara katılabilirsiniz. Havada flört enerjisi de var. Yeni tanışacağınız bir kişiyle aranızda bir çekim olabilir. Hafta sonunu ise biraz daha sakin ve yavaş geçirmek isteyebilirsiniz. Yapmak istediklerinizin listesini çıkartmak, kendinize yeni rutinler oluşturmak, bir diyet ya da spor programına başlamak gibi olasılıklar için uygun bir süreç. Hayatınızı derleyip toplamaya başlıyorsunuz. Sağlığınıza daha fazla özen göstermek adına bazı kararlar alabilirsiniz.

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işler ya da yüksek öğrenim konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Detaylara odaklanmayı gerektiren konularda çalışmak için çok uygun bir süreç olacak. Ertelediğiniz işleri hızlıca tamamlayabilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerden verimli sonuçlar alabilirsiniz. Ancak kariyerinizle ilgili olarak çok büyük adımları bir anda atmaktan uzak durmanız önem taşıyor. İş ve özel yaşam dengenizi de kurmaya çalışmalısınız, zira hayatınızdaki kişi çok fazla çalışmanızdan şikayet ediyor olabilir. Hafta sonunu biraz daha fazla sosyalleşmeye ve partnerinize ayırabilirsiniz. Birlikte arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bir davet organize edebilir ya da çağrıldığınız bir yere gidebilirsiniz. Yalnızsanız sürpriz bir şekilde birisiyle tanışmanız mümkün. Hatta bir anda aşık olabilir ya da hızlı bir çekime kapılabilirsiniz. İlişkiniz varsa ve sorunlar yaşıyorsanız, gökyüzünün enerjisi ani bitişler de getirebilir.

Haftanın genelinde işlerinize ve parasal konulara odaklısınız. Ortak kazançlı işler, miras, vergi, sigorta konularıyla ilgilenebilirsiniz. Özellikle detaylara odaklanmanız gereken konular varsa haftanın ilk günlerinde ele alabilirsiniz. Hafta ortalarında ise daha çok yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da yüksek öğrenim konuları gündeminizde olabilir. Bir yurt dışı seyahat planı yapabilirsiniz. Kariyerinizi ilgilendiren ilgili önemli bir görüşme yapmak, imza atmak ya da bir karar almak için Cumartesi gününün enerjileri çok uygun. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Aileniz ve evinizle ilgili konularda ise beklemediğiniz sürpriz gelişmeler olabilir. Bir ev alım-satım konusunun aniden çözümlenmesi ya da taşınmayı planlıyorsanız sürpriz gelişmerle işlerin hızlanması mümkün. Yöneticiniz Uranüs’ün Venüs’le kavuşacağı Pazar günü bu anlamda gökyüzünün desteği sizinle olacak.

Haftaya başlarken ilişkinizle ilgili olarak kafanız biraz karışık olabilir. Ufak tefek tartışmalar ya da fikir ayrılıkları yaşanması mümkün, ama bunlar daha ziyade kafanıza taktığınız önemsiz meseleler yüzünden olabilir. Eleştirel olmamaya ya da fazla detaycı düşünmemeye özen gösterin. Büyük resim göründüğünden farklı olabilir. Hafta ortalarında ortak kazançlı işler, miras, vergi, sigorta konularıyla daha çok ilgilenebilirsiniz. Bir kredi alma, borç ödeme ya da bütçe planı yapma gibi konulara odaklanarak gelir gider dengenizi sağlamaya çalışabilirsiniz. Bu konulardaki krizleri çözmek sizi içsel olarak da rahatlatacak. Yurt dışı bağlantılı işlerle birlikte seyahat konularının da gündeme gelebileceği hafta sonu ise sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Özellikle Cumartesi günü yapacağınız görüşmeler, telefon konuşmaları ya da toplantılar uzun vadede size önemli geri dönüşler sağlayabilir. Bununla birlikte bir iş seyahatine çıkabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakınlarınızla da daha fazla vakit geçirmek isteyeceğiniz hafta sonunda enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek olacak.

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