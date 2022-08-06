Haftalık burç yorumları (8 Ağustos- 14 Ağustos 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 1 Ağustos Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 8 Ağustos- 14 Ağustos 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

8 Ağustos- 14 Ağustos 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yurt dışı, seyahat, yabancılarla iletişim, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. 12 Ağustos Dolunayı ile; sosyal çevre, otorite konularında belirsiz konular belirli hale gelirken maddi konularda sorunlar yaşamanız muhtemel. Bundan dolayı harcama konularında dikkatli olmalısınız.

Sevgili Boğa; haftaya maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ani para çıkışları gerçekleşebilir. Hafta ortasında yurt dışı, seyahat konuları gündeme gelirken kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; kariyer ve iş hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ani bitişler de gerçekleşebilir.

Sevgili İkizler; haftaya partner ya da ortak konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz ve bazı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, borçlar, ödemeler gündeminize gelebilir ve dikkatli olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Para çıkışları, yanlış yatırım için adım atabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; seyahat, eğitim, hukuk, yakın ya da uzak çevrenizle ilgili kararlar gündeminize gelebilir ama bu durum psikolojinizi zorlayabilir.

Sevgili Yengeç; haftaya gündelik hayat işleri, çalışma hayatı ya da sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve mide problemlerine dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; borç, vergi, ödemeler, nafaka, mirasla ilgili belirsizlikler belirli hale gelirken maddi açıdan sizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, flört, tatil, çocuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; gündelik işlerle uğraşabilir, çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz ama bazı sorunlar ve krizler içinde kalabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; partner ya da ortakla ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Artık ilişkilerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir

Sevgili Başak; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgilenirken, aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi, eğlence konuları ön plana çıkabilir ama sosyal çevrenizden dolayı engellerle ve manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat konularıyla ilgili belirsiz durumlar belirli hale gelirken sizi zorlayacak ani durumlar gerçekleşebilir.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre ve kardeşlerle iletişim kurarak ve kısa seyahatler gerçekleştirerek başlayabilirsiniz. Ayrıca eğitim ve sosyal medya konusunda da önünüze fırsatlar çıkabilir. Hafta ortasında; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Bazı sorunlar yaşanabilir. Kariyer ve ev hayatınız arasında dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; aşk, çocuk, hobi, borsa alanındaki gelişmelerle maddi harcamalarınız artabilir. Ama buna rağmen sizin için iyi olacak gelişmeler de gerçekleşebilir.

Sevgili Akrep; haftaya maddi kaynaklar ve kariyer hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Dürtüsel olarak para konusunda yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz ama yine de dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşler ön plana çıkabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz ama iletişim ve seyahat konusunda sorunlar içinde kalınabilir. Dikkatli olmalısınız. Ayrıca eğitim alanında da yeni adımlar atabilirsiniz ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; aile ve ev-kariyer hayatınızı etkileyen önemli gelişmeler gerçekleşebilir ve olanlar sizi sarsabilir.

Sevgili Yay; haftaya dinç, neşeli, hassas ve duyarlı hissederek başlayabilirsiniz. Aile hayatınızla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi konular ön plana çıkarken harcamalarınıza ve gelir-gider dengenizin dışına çıkmamaya çalışmanızı öneriyorum. 12 Ağustos Dolunayı ile; kardeşler, eğitim, yakın çevre, seyahat, medya alanında belirsiz konular belirli hale gelirken sonuçlar sizin için iyi olacak.

Sevgili Oğlak; haftaya içe kapanarak ve ruhsal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ise dışa dönül ve iş odaklı hale gelebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz ama ikili ilişkilerde baskı ve manipülasyon gerçekleştirebilir karşı tarafın uzaklaşmasına sebep olabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; para, kazançlar, maddi konularda belirsiz konular belirli hale gelirken çok para harcayabilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasında; içe çekilebilir, ruhsa olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca sağlık açısından bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. 12 Ağustos Dolunayı ile; sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca ben-sen dengesini kaçırabilir ve partner ya da ortakla çocuk, hobi, tatil gibi konularda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz.

Sevgili Balık; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ama kararsızlıklar yaşanabilir. Yeni karar almak için pek iyi bir haftada değilsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama sosyal çevrenizin baskısıyla aşk hayatınızda sorunlar gerçekleşebilir. 12 Ağustos Dolunayı ile; bilinçaltı, psikolojik durumunuzda sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınız çok ama çok önemli olacak.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER