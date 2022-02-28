Mart 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Mart ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Mart ayı burç yorumları neler söylüyor? Mart ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü yanıtladı... İşte Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden Mart 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (28 Şubat - 6 Mart 2022) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’dan ruhsal olarak etki alacaksınız. Hayattan beklentilerinizi sorgulayabilir, iç sesinizi daha fazla duyabilir ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. 3 Mart’ta yöneticiniz Mars Plüton ile kavuşacak. İçsel olarak bir sıkışmışlık, üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz; bu süreçte sakin kalın ve çevrenizdeki kişilerle güç savaşlarına girmeyin. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı 5-6 Mart günleri dış görünüm değişiklikleri için uygun olacak. Ayrıca 6 Mart’ta Mars Kova burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca çevreniz değişebilir, hayatınıza yeni insanlar girebilir. Oldukça sosyal olduğunuz bir dönem olacak. İlişkiler alanınız da Mars-Venüs kavuşumu devam ettiği için hareketli. Tutkuyu ve heyecanı merkeze alabileceğiniz gibi, güç savaşları, iniş-çıkışlar, gerilimli durumlar da söz konusu olabilir. Bu süreci nasıl yönettiğiniz, ilişkinizin geleceği açısından belirleyici olacak. 18 Mart’taki Dolunay’ın etkilerini ise sağlık, günlük yaşam ve iş alanlarınızdan alacaksınız. Sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı dikkatli olun, yediğiniz içtiğiniz şeylere ve stres yönetimine özen gösterin. Belki iş yükünüzün bir kısmını bırakmak sizi rahatlatabilir. 22 Mart civarında gökyüzünde Mars Uranüs karesi nedeniyle gergin bir enerji var. Yurt dışı seyahatler, eğitim ya da ticaret konularında aksaklıklar yaşanabilir. 20 Mart’ta Güneş sizin burcunuza geçiyor ve doğum gününüz yaklaşıyor. Ayın son haftasını daha kendinize odaklı geçirebilir, hedeflerinize ve amaçlarınıza yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz.

BOĞA BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart’ın ilk gündemi, 2 Mart’taki Yeniay olacak. Sosyal yaşamınız hareketlenebilir, arkadaşlarınıza daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkın ve hayatın sürprizlerine açık olun. 3 Mart’ta yöneticiniz Venüs, Plüton ile kavuşacak. İlişkilerinizi etkileyebilecek olan bu kavuşumdan negatif etki almamak için öfke kontrolüne dikkat etmenizde, çevrenizdekilerle güç savaşlarına girmemenizde fayda var. 6 Mart’ta Venüs’ün Kova burcuna geçişiyle birlikte kariyer alanınızdan etki almaya başlıyorsunuz. Önümüzdeki birkaç hafta iş değişikliklerine, işlerinizde teknoloji kullanımının ya da sosyal medyanın ağır basmasına, çalışma alanınızda yenilikler olmasına müsait. Bugüne dek yapmayı ertelediğiniz bir değişim varsa şimdi tam zamanı. 18 Mart’taki Dolunay’dan aşk ve ilişkiler alanında etki alacaksınız. Takıntılı ya da karamsar düşüncelerin, kontrolcülüğün ya da kafa karışıklığınızın baskın olabileceği bu süreç, ilişkinizi zorlayabilir. Bu zorlanmalar bitişleri de beraberinde getirebilir. 19 Mart’ta ise Venüs Uranüs karesi nedeniyle gökyüzünde gergin bir enerji var. Son günlerde yaşadığınız sıkıntıların sağlığınıza zarar vermesi mümkün. O nedenle biraz daha kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık kontrolleri nedeniyle beklenmedik harcamalar yapmanız gerekebilir. Farklı alanlarda da fazlaca harcama yapabilir ya da parasal blokajlar yaşayabilirsiniz, dikkatli olun.

İKİZLER BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay genelinde ağırlıklı olarak ev, aile ve kariyer alanlarınız gündemde olacak. 2 Mart’ta yöneticiniz Merkür, Satürn ile kavuşuyor ve aynı gün Yeniay gerçekleşiyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bazı blokajlar yaşayabilir, iletişimde zorlanabilirsiniz. Önemli telefon görüşmeleri ya da sosyal medyadan kurulan kontaktlar açısından uygun zaman olmayabilir. Yeniay etkilerini de kariyer alanından alacağınız için bu süreci akışta kalarak, koşulları zorlamayarak geçirmeye bakın, çünkü ay sonuna doğru blokajlarınız çözülecek. 10 Mart’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. Takip eden özellikle iki haftalık süreçte iş alanınızda biraz rahatlayacaksınız. Ancak dikkat; aynı etki nedeniyle dalgın ya da unutkan olmanız, odaklanma zorluğu yaşamanız da mümkün. Sözleşme ya da anlaşmalarda imza atarken temkinli olun. Önemli kararlar alacaksanız iyi düşünün. 18 Mart’taki Dolunay ise ev ve aile alanınızda gerçekleşiyor. Dolunaylar bırakma enerjisi taşıdığından, yaşamınızda bu alanda olacak değişiklikler bazı vazgeçişleri de beraberinde getirebilir. Ancak kafanız da karışık olabileceğinden bu süreçte zorlanabilirsiniz. 21 Mart’ta Jüpiter’le Merkür kavuşuyor ve kariyer alanınıza şans ve şifa enerjisi getiriyor. Ayın başında yaşadığınız sıkıntılar yavaş yavaş çözüm sürecine girebilir. Neptün’ün de Merkür’le kavuşacağı bu günler hayallerinize adım atmanız için gökyüzü sizi destekliyor. 26 Mart’ta ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırımlar gibi konularda avantajlı olabilirsiniz. Dönüşüm enerjisi de aktif olacak, dolayısıyla hayatınızda kriz yaratan bazı durumları akıllıca bir yaklaşımla çözüme kavuşturabilirsiniz. Ayın son günlerinde ise sosyal yaşamınızın hareketlenmeye başlamasıyla kendinizi daha iyi ve enerjik hissettiğiniz bir döneme gireceksiniz.

YENGEÇ BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart ayı ağırlıklı olarak gelecek hayallerinize ve hedeflerinize odaklandığınız bir ay olacak ve gökyüzü sizi destekleyecek. 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da bu anlamda beklentilerinizi sorgulayabilir, yaşamınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Sezgilerinizi çok kuvvetli olarak duyacaksınız, ilginç anlamlar içeren rüyalar görme olasılığınız yüksek. Ay ortalarına doğru yurt dışı konuları, seyahatler ya da eğitim gündemleriniz oluşabilir. Ay sonuna dek bu alanlarda hareketlenme yaşayabilirsiniz. İş değişikliği yapmayı düşünebilirsiniz. Karar almak, imza atmak, kurmak istediğiniz iletişim ya da bağlantıları kurmak için uygun bir dönemde olacaksınız. Gökyüzü hayallerinizi destekliyor. 11-12-13 Mart tarihlerinde Ay sizin burcunuzda olacak. Bugünleri daha kendinize odaklı olarak geçirebilir, bireysel alanınızda kalmak isteyebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri için de doğru zaman olacak. 18 Mart’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da yakın çevrenizle ilişkileriniz, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Dargınlıklar, kırgınlıklar olabilir. Duygusal olarak zorlanabilirsiniz. 23 Mart civarında ise daha iyimser bir ruh halinde olacaksınız. Seyahate çıkma ve her şeyden uzaklaşma isteğiniz yoğun olacak; bir seyahat planı yapmak, hatta hemen bilet almak isteyebilirsiniz. Kısacası bu ay çevrenize dağıttığınız ilgi ve şefkati biraz da kendinize gösterme zamanı…

ASLAN BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart ayından alacağınız astrolojik etkiler hayatınızı değiştirebilecek güçte olacak; ancak mantığınızla birlikte sezgilerinizi de dinlemeniz gerekecek. Her şeyin üstesinden gelebilecek güçte olsanız da bazen hayatın başka planları olabilir; işte Mart size bunu gösterecek. 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’la bu sürece ilk adımı atacaksınız. Öncelikle parasal konular gündeminizde olacak. Ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırımlar gibi alanlara odaklanabilirsiniz. Tüm bu süreçte koşullarınızı çok zorlamadan mantığınızı dinlemenizde, yavaş hareket etmenizde fayda var. Yine 2 Mart’ta yöneticiniz Güneş ile Uranüs arasında pozitif etkileşim olacak; hayatınızda bazı konular kendiliğinden, beklenmedik şekilde değişebilir, siz yeter ki aceleci olmayın. 5 Mart’ta Güneş Jüpiter’le, 13 Mart’ta ise Neptün’le kavuşuyor. Bu tarihlerde parasal anlamda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hukuksal bazı süreçleriniz varsa onlar da ilerleyebilir. Ancak dalgınlıklara, unutkanlıklara da meyilli olabileceğiniz için imza atarken, sözleşme yaparken dikkatli olmalısınız. İyi odaklanmaya çalışın. 18 Mart’taki Dolunay da para evinizde gerçekleşiyor. Maddi konularla ilgili önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz; bu dönemde önemli kararlar alacaksanız bir finans danışmanından destek alarak ilerlemenizde fayda var.

BAŞAK BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart ayında ağırlıklı olarak evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular odağınızda olacak. Evliliğe adım atma, ilişkinizi geleceğe taşıma söz konusu olabilir. Ortaklıklarınız varsa onlar da gündeme gelebilir. İlk olarak 2 Mart’taki Yeniay’la beraber yöneticiniz Merkür Satürn ile kavuşuyor. Bir yandan günlük yaşamınız ve iş hayatınızda yoğunluk yaşarken bir yandan da ilişkinizle ilgili konular kafanızı meşgul edebilir. Tüm bu koşuşturma içinde fazlasıyla yorgun düşebilirsiniz, sağlığınıza dikkat edin. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Çevrenizdekilere karşı eleştirel bir dil kullanmamaya, baskıcı ya da kısıtlayıcı olmamaya özen gösterin. Tabii kendinize de çok yüklenmeyin. 10 Mart’ta Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle ay sonuna dek zihinsel olarak ilişkinize odaklanacaksınız. Zaman zaman kafanız karışabilir. Ancak akışa bırakmayı başarırsanız bu süreçten çok zorlanmadan çıkmanız mümkün. Siz yeter ki mantığınızla duygularınızı dengeleyin. 17 Mart’ta Merkür ile Uranüs arasında pozitif etkileşim olacak ve aynı gün sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşecek. Hayatınızı değiştirecek kararlar alabilirsiniz. Bırakmanız gerekenleri bırakıp önünüze bakabilirsiniz. Ancak emin olduğunuz konularda ilerleyin, olayları çok boyutlu değerlendirin. Detaylara takılıp kalmayın. 21 Mart’taki Merkür-Jüpiter ve 23 Mart’taki Merkür-Neptün kavuşumunun etkileri, ilişkinizi şifalandırmak için size fırsat verecek. Yeniay döneminde sıkıntılı bir süreçten geçtiyseniz, iyileştirme yönünde adımlar atabilirsiniz. Bu arada eğer yalnızsanız, tüm bu etkilerle birlikte Mart ayının size aşk ve yeni bir ilişki getirme olasılığı çok yüksek görünüyor.

TERAZİ BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini günlük yaşam, iş yaşamı ve sağlık alanınızdan alacaksınız. Yeni kararlar alabilir, iş ve yaşam alanınızda yenilikler yapabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs’ün Plüton’la kavuştuğu 3 Mart’ta çevrenizdeki insanlarla güç savaşlarına girmeye dikkat edin. Dengelerinizin sarsılması sizi mutsuz edebilir. 6 Mart’ta Venüs Kova burcunda seyahat etmeye başlayacak. Sonraki haftalarda ilişki konuları epeyce gündeminizde olacak. Yeni bir ilişkiye adım atabilir, ilişkinizde farklılık ve yenilik ihtiyacı duyabilirsiniz. Kendi özel alanınızla ilişkinizi dengelemeye de daha fazla önem vermeye başlayabilirsiniz. 18 Mart’taki Dolunay sizi ruhsal anlamda zorlayabilir. Hayatınızı sorgulayabilir, önemli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç ilişkilerinize zarar verebileceğinden, biraz yalnız kalmanızda, farkındalıklarınız üzerinde düşünmenizde, belki spiritüel çalışmalarla ilgilenmenizde fayda olabilir. Korkularınızla yüzleşin. Hemen sonrasında Ay sizin burcunuza geçince biraz daha iyi hissedebilirsiniz ancak hayatın size getirebileceği değişimleri iyi yönetmeniz gerekiyor. Özellikle ilişki durumunuzda ve parasal konularda beklenmedik değişimler olabilir. Ay sonunda da yine aşk ve ilişkiler alanınızdan alacağınız astrolojik etkiler size sorumluluk almanız gerektiğini hatırlatıyor. Belki evliliğe adım atmak ya da ilişkinizin geleceğini etkileyecek kararlar almak için uygun bir süreçtesiniz. Tüm bunlar olurken aşk daima odak noktanızda olacak. Yalnızsanız hayatınıza aşkın ve yeni bir ilişkinin girme olasılığı Mart ayında çok yüksek.

AKREP BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart geneli sizin odak noktanıza aşkı ve ikili ilişkileri getiriyor. 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini aşk evinizden alacaksınız. Yeni kararlar ve başlangıçlar için uygun bir zamandasınız ancak 3 Mart’ta yöneticileriniz Mars ve Plüton kavuşacak. Aynı zamanda Venüs’le de Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Bu iki önemli kavuşum size ilişkilerinizle ilgili uyarı niteliğinde: Güç savaşlarından uzak durmalı; hırs, öfke, kıskançlık, şüphe gibi negatif duygulara kapılmamaya dikkat etmelisiniz. Gölge yönleriniz açığa çıkarsa ilişkileriniz için yıkıcı olabilir. Başlayacak yerde bitirebilirsiniz. Bu etkiyi olumlu olarak kullanabilirseniz, ilişkiyi güçlendirmek, ileriye dönük adımlar atmak yönünde değerlendirebilirsiniz. İlişkinizdeki tutku ve derinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Yalnızsanız hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Oldukça da keyifli günler geçirebilirsiniz. 10 Mart’ta Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle, siz de bir su burcu olarak daha duygusal düşünmeye başlayacaksınız. Bu süreçte mantığınızı devreden çıkarmamanızda fayda var. 18 Mart'taki Dolunay ise sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizi etkileyecek. Bazı insanlar hayatınızdan çıkabilir. İlişkileriniz zorlanabilir. Ayın sizin burcunuzda olacağı 21-22 Mart günlerini yeni planlar yapmak, kararlar alıp ilerlemek yönünde kullanabilirsiniz. Dış görünüm değişikliği isteğiniz varsa yapabilirsiniz.

YAY BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart genelinde ev ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olacak. 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini bu alandan alacaksınız. Ailenizle birlikte bazı kararlar alabilirsiniz. Ya da kendinizle ilgili aldığınız, şehir değişikliği ya da taşınma gibi önemli kararlar onları da etkileyebilir. 5 Mart’ta yöneticiniz Jüpiter Güneş’le kavuşarak sizi destekleyecek. Aşk hayatınızın renklenebileceği bu süreçte yeni bir flört olasılığı sizi heyecanlandırabilir. İlişkiniz varsa kendinizi daha mutlu ve destekleniyor hissedebilirsiniz. Aynı zamanda sanatsal çalışmalar yapmak, yaratıcılığınızı ortaya koymak ya da yeteneklerinizle para kazanmak için de gökyüzü yanınızda olacak. 18 Mart’taki Dolunay’ın etkilerini ise kariyer alanınızdan alacaksınız. Zorlayıcı bir süreç olabilir, işinizle ilgili bazı sonlanmalar ya da sabrınızın sınandığı durumlar söz konusu olabilir. Olayları iyi analiz etmenizde, iş çevrenizdeki insanlara karşı fevri olmamanızda fayda var. 21 Mart’taki Jüpiter-Merkür kavuşumu, Yeniay sürecinde netleşememiş olan konular varsa netleştirmenize yardımcı olacak. Evle ilgili konularda bir imza süreci olabilir, taşınma ya da ev alım-satım kararları gündeminizi meşgul edebilir. Ayın sizin burcunuzda olacağı 23-24 Mart günlerini yeni planlar yapmak, projelerinizle ilgilenmek için kullanabilirsiniz. Dış görünüm değişikliği isteğiniz varsa yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’da iş anlaşmaları, sözleşmeler ya da yurt içi seyahatler gündeminize gelebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle ya da kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar olabilir. Bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız adım atmak için çok uygun bir dönem olacak. Aynı gün yöneticiniz Satürn Merkür ile kavuşacak. Ekstra sorumluluklar alabilirsiniz, ancak bazı yüklerinizi de bırakmanızda fayda olabilir. Kendinizi ifade etmekte biraz zorlanabileceğiniz bu süreçte çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmakta sıkıntı yaşamanız mümkün. 18 Mart’taki Dolunay ise yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı seyahatler, yüksek öğrenim konuları ya da hukuksal süreçleri gündeme getirebilir. Zorlayıcı bir Dolunay olacağından, bu konularda önünüzü görmekte zorlanabilir, kötümser düşünebilirsiniz. Bu süreci mümkün olduğunca beklemede kalarak geçirmenizde fayda var. Büyük resme odaklanın. Ayın sizin burcunuzda olacağı 25-26 Mart günlerini yeni planlar yapmak, projeler geliştirmek veya başlangıç adımları atmak yönünde kullanabilirsiniz. Dış görünüm değişikliği yapmakla ilgili düşünceleriniz varsa yine bu günleri değerlendirebilirsiniz.

KOVA BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart ayının ilk iki gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Kendi yaşamınıza, isteklerinize, beklentilerinize odaklı olabilirsiniz. Yeni projeler geliştirebilir, parlak fikirlerinizle çevrenizi etkileyebilirsiniz. Gözlerin üzerinizde olacağı bu iki günü güzel değerlendirin. Dış görünüm değişikliği yapmak istiyorsanız tam zamanı. 2 Mart’ta gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini ise para evinizden alacaksınız. Gelir-gider dengenizi yeniden gözden geçirebilir, bazı kararlar alabilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs Güneş ile pozitif etkileşimde olacak ve sizi destekleyecek. Ancak bu süreçte iletişim zorlukları yaşayabileceğiniz için iş yaptığınız kişilerle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. 6 Mart’ta Venüs ve Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Önümüzdeki haftalarda hayatınız oldukça hareketli olabilir. İlişkilerinizle ilgili de değişimler, yenilikler, başlangıçlar söz konusu olabilir. 18 Mart’taki Dolunay’ın ise sizin için biraz krizli olması mümkün. Ortak kazançlar, borçlar, ödemeler, yatırımlarla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yurt dışıyla ilgili işler ya da ticari faaliyetler yapıyorsanız beklenmedik para kayıpları söz konusu olabilir. Tüm bu süreçte psikolojik anlamda da kendinizi sıkışmış, baskı altında hissedebilirsiniz. 22 Mart civarında ise Uranüs’ün Mars ile yapacağı zorlayıcı açı, sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan iletişiminize dikkat etmeniz gerektiğine vurgu yapıyor. Öfke kontrolüne dikkat etmeye özen gösterin. Bazı kişilerle iletişiminizi hızla kesmek ve uzaklaşmak yönünde istek duyabilirsiniz ancak fevri olmayın.

BALIK BURCU MART 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mart ayı sizin için oldukça önemli bir ay olacak. Gökyüzünün desteğini hissedecek, hayatınızda önemli açılımlar yaşayacak ve ilerleme kaydedeceksiniz. Adeta size yeniden doğuş enerjisi verecek olan bu etkileri en iyi şekilde değerlendirin. İlk olarak 2 Mart’taki Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili karar almak, bazı konuları artık sonlandırmak, fanusunuzdan çıkıp yeni başlangıçlar yapmak için en uygun dönemdesiniz. Gökyüzü size şifa getirecek enerjiler taşıyor, dileklerinizi ve niyetlerinizi ortaya koyun. Son dönemlerde zorlandığınız konularda daha akışta kalabilir, sezgilerinize göre ilerleyebilirsiniz. İçsel enerjiniz de yüksek olacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ancak dikkatli olun; fazlaca hayal dünyasında kalıp gerçekleri gözden kaçırabilirsiniz. Ayın sizin burcunuzda olacağı 2-3 Mart günlerini dış görünüm değişiklikleri için değerlendirebilirsiniz. 10 Mart’ta Merkür de sizin burcunuza geçiş yapacak. Daha duygusal düşünmeye başlayabilirsiniz, ay sonuna dek sezgilerinize göre kararlar almaya daha meyilli olacaksınız. Bu etkiden de pozitif yönde yararlanmak sizin elinizde. Daima iç sesinizle birlikte mantığınızı da dinleyin. 18 Mart’taki Dolunay ise ilişkiler alanınızı etkiliyor. Evliliğinizi ya da ilişkinizi zorlayabilecek olan bu dönemde bitişler söz konusu olabileceği gibi, gökyüzünden size akan şifa enerjisiyle yeniden doğuş da mümkün olabilir. Ancak bazı vazgeçişler de beraberinde gelecektir. Kendinizi odak noktanıza alacağınız, kendi değerinizi daha iyi bileceğiniz Mart boyunca akışta kalırken, ayaklarınızı da yere sağlam basarak ilerleyin.

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