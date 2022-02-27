Haftalık burç yorumları (28 Şubat - 6 Mart 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 28 Şubat pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 28 Şubat 2022 - 6 Mart 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



28 Şubat 2022 - 6 Mart 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftanın ilk günlerinde iş gündeminizde yoğun toplantılar, organizasyonlar, davetler olabilir. Sosyal ortamlarda bulunabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Hafta ortalarında biraz daha içinize dönüp yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’dan bilinçaltı düzeyde etki alacaksınız. Yeni farkındalıklar kazanabilir, ilginç rüyalar görebilir ve iç sesinizi daha fazla duyabilirsiniz. Bu süreçte sezgilerinizi mutlaka dinleyin. Perşembe günü yöneticiniz Mars, Plüton ile kavuşacak. Yaşamınızı dönüştürecek bazı kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz. Ancak hırsa kapılmamaya, çevrenizdeki insanlarla güç savaşlarına girmemeye dikkat edin. Bu süreçte gizli düşmanlarınız da açığa çıkabilir. Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve enerjiniz yükseliyor. Geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Dış görünüş değişikliği yapmak istiyorsanız doğru zaman. Hafta sonunda ise parasal alanda hareketlilik söz konusu olabilir. Pazar günü Mars Kova burcuna geçiyor. Önümüzdeki haftalarda sosyal çevrenizde hızlı değişiklikler olabilir. Sıra dışı insanlarla tanışabilir, çevrenizi değiştirebilir ve yeni ortamlara girebilirsiniz.

Haftaya başlarken kariyerinize ve iş hedeflerinize odaklısınız. Bazı beklenmedik gelişmeler canınızı sıkabilir, ancak uzun vadeli düşünerek adım attığınız alanlarda güzel başlangıçlar yapabilir, başarıya ulaşabilirsiniz. Hafta ortalarında sosyal yaşamınız hareketlenebilir. Çarşamba günkü Yeniay da bu alanda gerçekleşiyor. Yeni tanışacağınız insanlar hayatınızda önemli bir yer edinebilir. Hayatın sürprizlerine hazırlıklı olun ve akışta kalın. Perşembe günü yöneticiniz Venüs, Plüton ile kavuşacak. İlişkilerinizi etkileyebilecek olan bu kavuşumdan negatif etki almamak için öfke kontrolüne dikkat etmenizde, çevrenizdekilerle güç savaşlarına girmemenizde fayda var. Hafta sonuna doğru biraz içinize dönüp insanlardan uzaklaşmak, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir tedavi planına başlayacaksanız doğru zaman. Pazar günü ise Ay sizin burcunuza geçiyor. Kendinizle kalmak, bakım yapmak, keyif aldığınız şeylerle uğraşmak size iyi gelecek. Ayrıca Venüs’ün Kova burcunda seyahati başlıyor. Önümüzdeki haftalarda kariyer alanınızda hızlı değişimler bekleyebilirsiniz. Daha farklı düşünmeye başlayabilir, parlak fikirlerinizi hayata geçirmeye istekli olabilirsiniz. Ayrıca kazancınız da artabilir.

Haftanın ilk günlerinde varsa yurt dışı bağlantılı işleriniz, yüksek öğrenim ya da seyahatlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür, Satürn ile kavuşuyor. Kariyerinizle ilgili bazı konularda blokajlar yaşayabilir, fikirlerinizi ortaya koymakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Önemli iş görüşmeleri ya da sunumlar için doğru zaman olmayabilir. Aynı gün gerçekleşecek olan Yeniay da kariyer alanınızı etkileyecek. Bazı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru enerjiniz yükselebilir ve sosyal yaşamınız hareketlenebilir. Bolca etkinlik ya da organizasyon içinde yer alabilir, bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Haftanın son gününde ise biraz kabuğunuza çekilme ihtiyacı duyma ihtimaliniz yüksek. Evinizde kalıp dinlenmek isteyebilir, hareketli geçen haftanın ardından sakinlik ve huzur arayabilirsiniz. Oldukça aktif olan zihninizi rahatlatacak meditasyon gibi çalışmalar yapmanızda fayda var.

Haftaya başlarken ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırımlar gibi alanlarda hareketliliğiniz yüksek olabilir. Hafta ortalarında ise varsa yurt dışı bağlantılı işleriniz, yüksek öğrenim ya da seyahatlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay, gelecek odaklı düşüncelere girmenize neden olabilir. Hayattan beklentilerinizi sorgulayabilir, mutlu olmadığınız konuları nasıl dönüştüreceğinize dair yoğun düşünceler içine girebilirsiniz. Sezgilerinizi çok kuvvetli olarak duyabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin, ilginç anlamlar içeren rüyalar görme olasılığınız yüksek. Hafta sonuna doğru iş yaşamınızda bir hareketlenme olabilir. Yeni başlangıç adımları atmak için doğru zaman. İş görüşmelerinizi, önemli toplantılarınızı Cuma gününe koyabilirsiniz. Haftanın son gününü ise arkadaşlarınızla keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Ortaklıklarınız varsa onlarla ilgili bir gündem de oluşabilir. Bu süreç ani gerilimlere müsait, iletişim güçlükleri söz konusu olabilir. Daha sakin kalarak, tartışmalara girmeyerek bu süreci atlatabilirsiniz. Hafta ortalarında ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırımlar gibi alanlarda hareketliliğiniz yüksek olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay da sizi bu konularda ve hayatınızdaki dönüşüm süreçlerinde etkiliyor. Daha akışta kalabilir, sezgilerinizi daha iyi duyarak hayatınızdaki krizleri yönetebilirsiniz. Aynı gün yöneticiniz Güneş ile Uranüs arasında pozitif etkileşim olacak. Olaylara daha farklı bir açıdan yaklaşarak yeni başlangıçlar yapmak için çok güzel bir zamandasınız. Cumartesi günü ise Güneş ile Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz, geleceğe dönük bir hayaliniz varsa harekete geçmekten çekinmeyin. Bir seyahat planı yapabilir ya da yurt dışıyla ilgili farklı konularda da bazı adımlar atabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde yoğun bir iş gündeminiz olabilir, rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenirken epeyce yorulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız, özellikle Pazartesi günü ani rahatsızlıklara karşı dikkatli olun. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür, Satürn ile kavuşuyor ve aynı gün Yeniay gerçekleşiyor. Evlilik evinizden alacağınız bu etkiyi ikili ilişkilerinizde bazı iletişim zorlukları, kendinizi ifade edememekten kaynaklanan gerilimler şeklinde yaşayabilirsiniz. Olaylara daha duygusal bakabileceğiniz bu süreç, dargınlıklara ya da içe kapanmalara müsait. İlerleyen günler de bazı krizli durumları beraberinde getirebilir. Ancak kendinizi daha güçlü hissederek hepsini başarıyla yönetebilirsiniz. Parasal konularda avantajlar elde edebilirsiniz. Hafta sonunda ise gündeminize bir seyahat gelebilir.

Haftanın ilk günlerinde ilişkiniz odak noktanızda olabilir. Pazartesi günü ani gerilimlere müsait; sakin kalarak, tartışmalara girmeyerek bu süreci atlatabilirsiniz. Hafta ortalarında işleriniz yoğunlaşabilir ve biraz fazla çalışmanız gerekebilir. Çalışmıyorsanız evinizde ya da günlük hayatınızda organize etmeniz gereken çok fazla şey olabilir ve yorulabilirsiniz. Koşullarınızı zorlamayın ve sağlığınıza dikkat edin, bazı rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini de günlük yaşam, iş yaşamı ve sağlık alanınızdan alacaksınız. Biraz daha akışta kalmanız, bazı şeyleri oluruna bırakmanız, çok zorlamamanız psikolojik olarak da size iyi gelebilir. Özellikle yöneticiniz Venüs’ün Plüton’la kavuştuğu Perşembe günü çevrenizdeki insanlarla güç savaşlarına girmeye dikkat edin. Dengelerinizin sarsılması sizi mutsuz eder. Hafta sona ererken Venüs Kova burcunda seyahat etmeye başlayacak. Sonraki haftalarda ilişki konuları epeyce gündeminizde olacak. Yeni bir ilişkiye adım atabilir, ilişkilerde farklılık ve yenilik ihtiyacı duyabilirsiniz. Kendi özel alanınızla ilişkinizi dengelemeye de daha fazla önem vermeye başlayabilirsiniz.

Haftaya başlarken ailenize daha çok vakit ayırmak isteyebilir ya da evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Pazartesi günü ev aletlerinde çıkabilecek ani arızalara karşı dikkatli olun. Hafta ortalarında ilişki konuları gündeminize geliyor. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini aşk evinizden alacaksınız. Yeni kararlar ve başlangıçlar için uygun bir zamandasınız ancak Perşembe günü yöneticileriniz Mars ve Plüton kavuşacak. Aynı zamanda Venüs’le de Plüton kavuşumu gerçekleşecek. Bu iki önemli kavuşum size ikili ilişkiler ve yakın çevrenizle olan ilişkileriniz alanında uyarı niteliğinde: Güç savaşlarından uzak durmalı; hırs, öfke, kıskançlık, şüphe gibi negatif duygulara kapılmamaya dikkat etmelisiniz. Gölge yönleriniz açığa çıkarsa ilişkileriniz için yıkıcı olabilir. Bu etkiyi olumlu olarak kullanabilirseniz, ilişkinizi dönüştürmek, güçlendirmek, ileriye dönük adımlar atmak yönünde değerlendirebilirsiniz. İlişki konuları hafta sona ererken de gündeminizde olacak. Pazar günü gerçekleşecek olan Mars-Venüs kavuşumuna yine dikkat. Unutmayın; tüm bu etkileri olumlu kullanırsanız ilişkinizdeki tutku ve derinliğin tadını çıkarmanız da mümkün.

Haftaya başlarken yakın çevre ilişkileriniz, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bazı sözleşmeler, iş anlaşmaları ya da kısa seyahatler için de uygun bir süreç. Hafta ortalarında ailenize vakit ayırabilir, evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini de aile evinizden alacaksınız. Ailenizle birlikte bazı kararlar alabilirsiniz. Ya da hayatınızla ilgili aldığınız kararlar onları da etkileyebilir. Hafta sonuna doğru odak noktanız ikili ilişkiler olacak. Cumartesi günü yöneticiniz Jüpiter Güneş’le kavuşarak sizi destekleyecek. Aşk hayatınızın renklenebileceği bu süreci iyi değerlendirin. Yeni bir flörte başlamak sizi heyecanlandırabilir. Aynı zamanda sanatsal çalışmalar yapmak, yaratıcılığınızı ortaya koymak ya da yeteneklerinizle para kazanmak için de gökyüzü sizin yanınızda olacak. Hafta sona ererken günlük rutinleriniz, yapılması gereken düzenleme ya da organizasyon işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Pazar günü sağlığınıza dikkat edin.

Haftaya başlarken parasal konular odak noktanızda olacak. Bazı zorunlu harcamalar yapmanız gerekebilir ve gelir-gider dengenizde yaşanabilecek istikrarsızlıklar canınızı sıkabilir. Ancak koşullarınızı doğru değerlendirerek ve gerçekçi olarak bu süreci atlatabilirsiniz. Hafta ortalarında bazı iş anlaşmaları, sözleşmeler ya da kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle ya da kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar olabilir. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini de bu alanda alacaksınız. Aynı gün yöneticiniz Satürn Merkür ile kavuşacak. Ekstra sorumluluklar alabilirsiniz, ancak bazı yüklerinizi de bırakmanız gerekebilir. Seçim size ait. Kendinizi ifade etmekte biraz zorlanabileceğiniz bu süreçte çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmakta zorlanmanız mümkün. Hafta sonuna doğru ailenizle veya evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Pazar gününü ise biraz rahatlamaya, dinlenmeye ve hobilerinizle ilgilenmeye ayırmak size iyi gelebilir. Spora ya da diyete başlamak için çok uygun bir gün.

Haftanın ilk iki gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Kendi yaşamınıza, isteklerinize, beklentilerinize odaklı olabilirsiniz. Yeni ve sıra dışı projeler geliştirebilir, parlak fikirlerinizle çevrenizi etkileyebilirsiniz. Gözlerin üzerinizde olacağı bu iki günü güzel değerlendirin. Dış görünüm değişikliği yapmak istiyorsanız tam zamanı. Hafta ortalarında ise gündeminize mali konular oturacak. Çarşamba günü gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini de para evinizden alacaksınız. Parasal olarak rahat bir akışa geçebilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs de Güneş ile pozitif etkileşimde olacak ve sizi destekleyecek. Ancak bu süreçte iletişim zorlukları da yaşayabileceğiniz için iş yaptığınız kişilerle olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru yakın çevrenizdeki kişilerle ya da kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar oluşabilir. Sizden destek almak isteyebilirler ya da onların bazı sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Ancak faydalı olmak size iyi hissettirecek. Pazar gününü ise ailenize ayırabilir, evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Haftaya biraz düşük enerjiyle başlamanız mümkün. Kabuğunuza çekilmek, yalnız kalmak isteyebileceğiniz bu süreçte endişeli olabilir, bunalmış hissedebilirsiniz. İşlerinize odaklanmakta ya da çevrenizdeki kişilerle bir arada olmakta zorlanabilirsiniz. Önemli işleriniz varsa birkaç gün ertelemenizde fayda var. Akşam saatlerini ise spiritüel çalışmalarla değerlendirmek size iyi gelebilir. Rüyalarınıza dikkat edin, ilginç ve mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri ise Ay sizin burcunuzda olacak ve Çarşamba günü burcunuzda Yeniay gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili karar almak, bazı konuları sonlandırmak, yeni başlangıçlar yapmak için en uygun dönemdesiniz. Gökyüzü size şifa getirecek enerjiler taşıyor, dileklerinizi ve niyetlerinizi ortaya koyun. Son dönemlerde zorlandığınız konularda daha akışta kalabilir, sezgilerinize göre yaşayabilirsiniz. İçsel enerjiniz de yüksek olacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hafta sonuna doğru ise parasal konular gündeminize geliyor. Gelir artışı yaşayabilir ya da ek gelir elde edebilirsiniz. Pazar günü ise kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar da oluşabilir. Kısa bir seyahate çıkma olasılığınız da doğabilir.

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