Süper Ay burçları nasıl etkiliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, Yay burcunda gerçekleşen dolunayın etkilerini yorumladı...

14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşti. Tüm dünyada Süper Ay olarak medyada yerini aldı bu olay. Dolunaylar, hayatımızın belli dönemlerinde etki ederek belirsizliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Peki, Yay burcunda çilek dolunayı da denen bu dolunay burçları nasıl etkileyecek? Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... Birlikte bakalım:

14 HAZİRAN 2022 YAY BURCUNDA DOLUNAY

14 Haziran 2022’de İstanbul saatiyle 14:51’de 23 derece Yay burcunda dolunay gerçekleşecek. Dolunay enerjisinde belirsizlikler görünür olurlar. Çevremizdeki kadınlarla ilgili gelişmeler gerçekleşebilir. Aklımızdaki soru işaretlerinin cevaplanmasını sağlar. Ayrıca bitiş ve sonlanma enerjisine sahiptir. Bu dönemde duygular daha sert olarak kendini ortaya çıkarır bu da gerginliklere, sorunlara ve çatışmalara sebep olur.

Bu dönemde özellikle kadınlarda şişkinlik , ödem gerçekleşebilir. Yay burcunun 23 derecesinde Lesath sabit yıldızı vardır. Bu dönemde böcek, haşere, seyahatlerde sokulmakla alakalıdır. Ayrıca dolunayın gökyüzü konumunda ay Merkür’ün evinde olduğu için; dilinizle insanları sokabilirsiniz. Yani bu dönemde dinlemek, karşı tarafı anlayışla karşılamak ve iletişimde karşı tarafı dinlemeden yargılamamak gerekiyor. Çünkü yay enerjisinde ben bilirimcilik vardır ve karşı tarafı dinlemeden yargılayabilir.

Genel kolektif etkiye baktığımızda; eğitim, seyahatler, din adamları, inanç konularıyla ilgili spekülasyonlar, kandırılmalar, hayal kırıklıkları, kaynağı olmayan söylentiler çok artabilir. Fikir ve inanç çatışmaları çok yaşanabilir. Maddi konuda ise kriz çok sert şekilde kendisini göstermeye devam edecektir. Sağlık alanında yeni buluşlar gerçekleşebilirken bir taraftan da hastalıklarda artış olabilir, bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler, akciğer rahatsızlıkları artabilir.

Hava durumu ise yağışlı ve nemli olacaktır. Sel, baskın gibi doğa olayları kendini gösterebilir. Yangın ve kazalarda artış meydana gelebilir.

Türkiye Açısından; sağlık, kamu, işçiler, sağlık kuruluşlarıyla ilgili yeni kararlar alınabilir ve bu durum hem halkı zorlayabilir, hem de hayal kırıklığı yaratabilir. Yöneticilerle ilgili sorunlar ve yöneticilerin kendi içlerindeki tartışmaları, kararsızlıkları ülkemizde sorunlara yol açabilir. Uranüs ise 11. Evde ve 5. Evimizdeki akrep stelyumumuza karşıtlık yaptığı için; borsada, maddi kaynaklarda sorunlar devam edecektir. Ayrıca yurt dışı konularında sorunlar, engeller gerçekleştiğinde borsa ve finansal durumumuzda krizlere yol açabilecektir. Aslında ülkemize yapılan bir baskı var. Ama yine de plütonik bir ülke olduğumuz için güçlü kalacağımızı söyleyebilirim. Ayrıca topraklarımızla ilgili söylemler sadece iletişimde kalacağını net bir saldırı olmayacağını ön görüyorum. Ama düşmanlarımız algı olarak sürekli baskı ve manipülasyon yapacaktır ayrıca bu piyasaları da olumsuz etkileyecektir. Bu süreç ise 2024 gibi sonlanacak. Bu dönemde sağlık, hayvanlardan bulaşabilecek salgın hastalıklara dikkat etmelisiniz. Salgın hastalıklar artabilir.

YAY BURCUNDA DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ

Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında belirsizliklerin belirleneceği bir döneme gireceksiniz. Bu konuda güzel gelişmeler gerçekleşirken; sağlık problemleri yaşayabilirsiniz.

Finans, vergi, yatırım konularında belirsiz olan konular gün yüzüne çıkarken kazançlarınızla ilgili artış meydana gelebilir. Ama sosyal çevrenizden dolayı kandırılabilir ve para kaybı yaşayabilirsiniz.

İlişki, ortaklık konularında yeni bir döneme girebilirsiniz , belirsizlikler belirli hale gelebilir. Kariyer hayatınızda ise bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Sağlık, çalışma hayatı, gündelik hayat ya da evcil hayvanınızla ilgili bazı durumlar gün yüzüne çıkabilir. Bu konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, hukuk ya da yurt dışı konularında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama buna rağmen avantajlı çıkacaksınız.

Aşk, hobi, çocuklarla ilgili belirsizlikler belirli hale gelirken harcamalarınız artabilir ve maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlar yaşanabilir. Para kayıplarına dikkat. Ayrıca sağlık problemi de yaşayabilirsiniz.

Aile ve ev hayatınızla ilgili kariyerinizi de ilgilendiren bazı durumlar meydana gelebilir. Bu konularda hayal kırıkları yaşanabilir. Maddi açıdan ise kazançlarınız artabilir.

Yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da medya, iletişim konularında yanlış anlaşılmalar ve sorunlar gerçekleşebilir. Dolandırılmalara dikkat. Ortaklık ya da evlilikte ise destekleneceksiniz.

Para, maddi kaynaklarınızla ilgili belirsiz konular belirli hale gelirken para kayıpları yaşanabilir. Ama çalışma hayatınızda ise bu konudan destekleneceksiniz. Sağlık olarak şifalanacaksınız.

Sağlık, fiziksel değişim, sosyal kimliğinizle ilgili aile hayatınızı da etkileyen bazı durumlar meydana gelebilir. Aile ya da evinizle ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Çocuk, aşk ya da hobi konularında ise iyi gelişmeler var.

Sağlık ve psikolojiniz zorlanabilir ayrıca hastalıklar, hastanelerle ilgili bazı durumlar içinde kalabilirsiniz ve yakın çevreniz, kardeşler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Aileniz ya da evinizle ilgili ise olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

Sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Ama bazı maddi kayıplar gerçekleşebilir. Yakın çevre, eğitim ya da kardeşlerden ise destekleneceksiniz. Kısa seyahat kararı alabilirsiniz.

Kariyer ve iş hayatınızda belirsiz konular belirli hale gelirken bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama maddi açıdan olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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