A'dan Z'ye hamilelik sözlüğü

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Bebeğinizi kucağınıza almadan önce yeni kelimeler duyacak, terimlerle tanışacak, testler yaptıracaksınız. “Yeni başlayanlar için hamilelik sözlüğü”ne göz atın, işinizi kolaylaştırın!

Yazı: Burçin Öztınaz



Amniyon sıvısı: Bebeğin anne karnında içinde bulunduğu sıvıya bu isim veriliyor. Amniyon sıvısı, embriyo ile birlikte ortaya çıkıyor, gebelik boyunca fetusu koruyor, besliyor ve doğumla birlikte görevi sona eriyor. Amniyon sıvısı bebeğin gelişimi için çok önemli ve bu sıvı olmadan yaşaması mümkün değil.



Beta HCG Testi: Bu, kanda yapılan ve en doğru sonucu veren gebelik testi. İdrar testi ile hamile olduğunu öğrenen anne adayının mutlaka bir sağlık merkezinde kan testi de yaptırması gerekiyor.



Chadwick işareti: Hamilelik sırasında vajinadaki mukozanın ve rahim ağzının koyu mavi veya mor renge dönüşmesi olarak tanımlanıyor.



Çatlak: Hormonal değişim, derinin gerilmesi ve kilo artışı gibi nedenlerle hamilelikte çatlaklar yoğun olarak görülüyor. Önceleri pembe, mor renkle kendini gösteren ve zamanla beyaz renge dönüşen çatlaklar karın, göğüs ve kalça başta olmak üzere tüm vücutta görülebiliyor. Genetik yapı çatlak oluşumunu belirleyen önemli faktörlerden biri.



Doppler Ultrasonografi: 20-24'üncü haftalar arasında bir tarama testi olarak önerilen Doppler ultrasonografide, bebekteki ve bebeğe kan götüren yapılardaki kan akışı Doppler cihazıyla ölçülüyor. Yani anneden bebeğe ve bebekten anneye giden kan akımları değerlendiriliyor.



Ense kalınlığı ölçümü: Doktorun bebeğin ensesinin arkasındaki alanı ölçmesine yarayan detaylı bu ultrason tetkik, kan testi sonuçlarıyla birleştirildiğinde bebeğin Down sendromu riskini hesaplamada kullanılıyor.



Folik asit: Folik asit, anne adaylarının hamile kalmadan önce başlaması gereken vitamin grubundan. B grubu vitaminlerden biri olan Folik asit, hücre yapı taşlarının, kan hücrelerinin ve özellikle de sinir sistemi dokularının oluşum ve gelişimde önemli bir role sahip.



Göbek kordonu: Gelişmekte olan bebeği plasentaya bağlayan kordona deniyor. Bebekten atık maddeleri ve karbondioksidi atıyor, anneden bebeğe oksijen ve besin taşıyor.



Hamilelik diyabeti: Gebeliğe bağlı geçici şeker hastalığı anlamına geliyor.



Infertilite: Bir yıl boyunca korunmamaya rağmen gebeliğin olmadığı kısırlık durumuna deniyor.



İkili test: Gebeliğin erken döneminde anomalili bebekleri tespit etmek ve bu gebelikleri sonlandırmak için yapılan tarama testlerine bu ad veriliyor. Hamileleğin 11-14. haftaları arasında yapılıyor.

