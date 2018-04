Anne adayının başucu terimleri

Hamile kaldığınız ilk andan itibaren belki de hayatınızda hiç duymadığınız sözcüklerle tanışacaksınız. Zamanla literatüre alışacak, bir süre sonra o dili konuşmaya başlayacak ve hatta siz konuşurken sizi anlamayanlar olunca ‘nasıl olur da bunu bilmez!’ diye düşüneceksiniz...

Yazı: Elif Girgin/Bebeğimle Elele



Embriyo: Gelişimin ilk aşamalarındaki organizma. Hamile kaldıktan sonra 10 haftaya kadar bebeğe embriyo deniyor.

Fetüs: Hamileliğin 10’uncu haftasından doğuma kadar olan sürede anne karnındaki bebeğe verilen isim.

Beta HCG testi: HCG, gebeliğin teşhisinde kullanılan, embriyo tarafından salgılanan bir hormon. Beta HCG testi, kanda yapılan ve en doğru sonucu veren gebelik testi.

Lanugo: Doğumdan önce fetüsün özellikle sırt, omuz, kol ve bacak derisini örten ince tüy tabakası.

Plasenta: Anne ile embriyonun etkileşimiyle oluşan, bebeğin anneden beslenmesine ve atıklardan kurtulmasına yarayan organ. Halk arasında ‘eş’ de denir.

Trimester: Hamileliğin, her biri 12 hafta süren üç eşit dönemi.

Göbek bağı: Gelişmekte olan bebeği plasentaya bağlayan kordon. Bebekten atık maddeleri ve karbondioksiti atar ve anneden bebeğe oksijen ve besin taşır.

Folik asit: B grubu vitaminlerden biri olan folik asit, hücre yapı taşlarının, kan hücrelerinin ve özellikle de sinir sistemi dokularının oluşum ve gelişimde, genetik şifremizin yapıtaşları olan DNA yapımında önemli bir role sahip. Planlı gebeliklerde anne adayının hamile kalmadan üç ay önce almaya başlaması ve hamilelik sırasında (doktorunuzun önerdiği doz ve süreyle)devam etmesi öneriliyor.

Amniyon kesesi: Doğum yaklaşana kadar embriyonun içinde olduğu bir çift zar. İçteki zarda amniyon sıvısı ve fetüs bulunur. Amniyonun bulunduğu koryonu içeren dıştaki zar ise plasentanın bir parçasıdır. (Koryon: Embriyoyu saran keseyi ve plasentanın bir kısmını oluşturan iki fetüs zarından dışta olanı.)

Amniyon sıvısı: Bebeğin anne karnındayken içinde bulunduğu sıvı. Bebeğin gelişimi için çok önemli olan bu sıvı, gebelik boyunca fetüsü korur ve besler.

Ovulasyon: Yumurtlama.

Serviks: Rahim ağzı.

Vajina: Doğum kanalı.

Mezoderm: Başlangıç evresindeki embriyonun ortasında oluşan ve fetüsün büyük bir kısmını oluşturan hücre tabakası.

Ektoderm: Embriyonun tepesinde oluşan ve amniyonu, sinir sistemini ve cildin dış tabakasını oluşturan hücre tabakası.

Endoderm: Embriyonun altında oluşan ve kendi üzerine kıvrılarak sindirim borusunu, akciğerleri, yolk kesesini ve amniyonu oluşturan hücre tabakası.

Yolk kesesi: Plasenta gelişmeden önce anne ve bebek arasındaki madde değişimini sağlayan kese.

Ultrason: Ses dalgalarının, incelenen dokularda yansımasının, bir ekranda görüntülenmesi esasına dayanan inceleme yöntemi. Rahimdeki fetüsün görüntülenerek takibinin yapılmasında yaygın olarak kullanılır.

Verniks: Rahmin içinde fetüsün derisini kaplayan epityal hücrelerden oluşan, peynir kıvamında yağlı, beyaz bir madde.

NST (NonStresTest): Bebeğin anne tarafından hissedilen hareketlerinin bir uzman tarafından, fetüsün kalp hızındaki değişimlerle birlikte kaydedildiği test. Gebeliğin son dönemlerinde fetüsün durumunu değerlendirmek için kullanılır.

İkili test: Gebelikte bebekte olabilecek bazı kromozomal anomalileri araştırmak için yapılan test. İkili test sonucuna göre bebekte trizomi 21 (Down Sendromu) ve trizomi 18 (Edwards Sendromu) denilen kromozomal anomalilerin olma riski araştırılır. Gebeliğin 11-14’üncü haftaları arasında yapılır.

Üçlü test: Gebelikte bebekte olabilecek bazı kromozomal anomalileri ve nöral tüp defekti denilen doğumsal anomalileri araştırmak için yapılan bir test. İkili testte olduğu gibi bebekte

Down Sendromu ve Edwards Sendromu olma riski belirlenir ancak bu sendromların bebekte kesin olarak varlığını belirlemez. Eğer üçlü test sonucunda bu kromozomal anomalilerin bebekte olma riski yüksek çıkarsa, kesin tanı için CVS veya amniyosentez yapılır. Gebeliğin 16-20’nci haftaları arasında yapılır.

Amniyosentez: Anne adayının karın cildinden girilen bir iğneyle rahim içine ve buradan da bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısına ulaşılması ve buradan sıvı alınması işlemidir.

Amniyosentez daha çok ileri yaştaki anne adaylarının bebeklerinin kromozom anomalisi açısından değerlendirilmesinde ve ikili, üçlü veya dörtlü test incelemelerinden birinde

risk saptandığı durumlarda kesin tanı amacıyla kullanılır.

Dörtlü tarama testi: Anne karnındayken bebeğin olası problemlerini tespit etmek için dört kan bileşeninin ölçülmesi.

Ense kalınlığı ölçümü: Doktorun anne karnındaki bebeğin ensesinin arkasındaki alanı ölçmesine yarayan detaylı ultrason tetkiki. Bu tetkikle bebeğin ense kısmında cilt ve cilt altı

aralığındaki sıvı birikimi ölçülür. Kan testi sonuçları ile birleştirildiğinde bebeğin Down Sendromu riskini hesaplamada kolaylık sağlar.

Doppler Ultrasonografi: Gebeliğin 20-24’üncü haftaları arasında, rahimden plasentaya, buradan da bebeğe kan götüren yapıların incelenmesi amacıyla yapılan tarama testi. Gebeliğin ilerleyen haftalarında preeklampsi, rahim içi gelişme geriliği gibi normal dışı durumların erken teşhisi açısından önemli.

Şeker yükleme testi: Tüm anne adaylarına 24-28’inci haftalar arasında yapılan bu testle anneye şeker yüklemesi yapıldıktan sonra kan değerlerine bakılıp, gebelik diyabeti riski

olup olmadığı araştırılıyor.

Gebelik diyabeti: Gebeliğe bağlı geçici şeker hastalığı.

Toksoplazma enfeksiyonu: Çiğ ya da az pişmiş etlerden, şarküteri ürünlerinden ya da kedi besleyenlerde bakım sırasında kedinin dışkısından insana bulaşabilen toksoplazma,

gebelik sırasında enfeksiyon oluşmasına ve bu enfeksiyonun doğmamış bebeğe bulaşmasına neden olabilir. Bu da bebekte enfeksiyon ve bazı anomalilere yol açabilir. Hamilelik

sırasında çiğ etten uzak durarak ve kedi bakımını çevrenizdekilere bırakarak bu enfeksiyondan korunabilirsiniz.

Epidural anestezi: Ağrısız doğum olarak da adlandırılan bu yöntem, doğum eyleminde veya sezaryen operasyonunda ağrı hissini ortadan kaldırmak için kullanılan özel bir bölgesel anestezi şekli. Epidural anestezi çok ince bir kateter yardımıyla belden epidural saha adı verilen bölgeye girilmesi ve buraya lokal anestezik maddeler verilmesi şeklinde uygulanıyor.

Oksitosin: Doğum sırasında salgılanarak rahmin kasılmasını sağlayan madde. Ayrıca doğum sürecini başlatmak ya da hızlandırmak için kullanılır.

Suni sancı: Doğum eylemini başlatan oksitosin hormonunun suni yolla ve tercihen serum içinde anneye verilmesi.

Chadwicks işareti: Hamilelik sırasında vajinadaki mukozanın ve rahim ağzının koyu mavi veya mor renge dönüşmesi.

Kan uyuşmazlığı: Annenin kan grubunun negatif babanın ise pozitif olması durumu.

Nişan: Hamileliğin sonlarında vajinadan az miktarda kan gelmesi. Genellikle doğumun başladığının işaretidir.

Kolostrum: Göğüsten gelen ilk süt. Sarı-suludur, emzirme döneminde üretilen sütten içerik olarak farklıdır.

Linea nigra: Hamilelik sırasında gelişen pigmentasyonun artmasıyla oluşan, göbek deliğinden pelvik bölgeye kadar giden koyu çizgisel renk değişikliği.

Makat prezentasyonu: Fetüsün anormal doğum pozisyonunda olması. Bu pozisyonda kalçalar veya bacaklar doğum kanalına baş kısmından önce gelir.

Zigot: Döllenmede bir spermin ve yumurtanın birleşmesiyle ortaya çıkan hücre.

Östrojen: Süt salgı bezlerini harekete geçirerek rahmi fetüsün büyümesine hazırlayan hormon.

Gebelik reflüsü: Gebelik sırasında rahim boyutları büyüdüğünden mideye baskı yaparak içindeki basıncın artmasına neden olur, bu da reflüye eğilimi artırır.

Pelvik muayene: Hamileliğin başlangıcında rahmin boyutunu değerlendirmek ve hamileliğin sonuna doğru rahim ağzının açılmasını ve incelmesini değerlendirmek için doktor tarafından yapılan muayene.