Annelerin kabusu pişik, bebeğe en fazla rahatsızlık veren cilt iritasyonlarından biri. Peki pişik neden olur, nasıl tedavi edilir?

Hassasiyet, tahriş, pullanma ve kızarıklık belirtileriyle kendini gösteren pişiğe; bakteriler, idrar, dışkı, sürtünme, kapalı ortam ve nem neden oluyor.



Pişik nedir?

Tıbbi adı ''amonyak dermatiti'' olan pişikler, popo, kasıklar ve dış cinsel organların çevresinde oluşan tahrişler anlamına geliyor. Bebeklerdeki pişikler ise genellikle alt bezinin bebeğin tenine temas ettiği noktada hafif kabartılı bir kızarıklık biçiminde ortaya çıkıyor. Pişikli bölgede batma, yanma, kaşınma olduğundan huzursuzluğa neden oluyor.



Bebeklerde pişik neden olur?

- İshal dönemlerinde sık dışkıya çıkması bebeğin pişik oluşumunu kolaylaştırıyor.

- Parfüm ya da diğer kimyasalları içeren değişik türdeki ıslak havluların kullanımı bebeğin cildini tahriş edebiliyor.

- Alt bezinin yeterince sık değiştirilmemesi de pişiğe neden oluyor.



Pişik önleyici öneriler!

- Pişiği önlemenin en önemli yolu bebeğin cildini mümkün olduğunca kuru ve temiz tutmak.

- Bebeğin bezini sık sık değiştirin ve süper emici bezler kullanın.

- Bebeğin altını temizlerken cildi tahriş etmeyecek, alkolsüz ve yumuşak ürünler kullanın.

- Her alt değişiminde bariyer özelliği yüksek pişik önleyici kremler kullanın.

- Bebeğin mümkün olduğunca bezsiz gezmesine, böylece cildin havalanmasına özen gösterin.

- Doğru ölçülerde bebek bezi kullanın ve bezi çok sıkı bağlamayın.

- Önlemlere rağmen devam eden veya ağırlaşan durumlarda doktorunuza başvurun.

