Bebek yatağı nasıl olmalı? Bebek için yatak alırken nelere dikkat edilmeli?

Seda Özcan 25 Eylül 2021

Bebek ve Çocuklarda Yatak Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Birçok ebeveyn, çocukların her yerde uyuyabildiklerini düşünür. Yani yetişkin olarak yatağın konforundan rahatsız olabildiğimiz halde çocukların da böyle bir rahatsızlığı olacağını genellikle düşünemeyiz. Çocukların verimli ve kaliteli uyku uyuması, gelişimlerini büyük oranda etkileyen bir faktördür. Bu nedenle uykuyu aslında düşündüğümüzden daha fazla etkileyen bebek ve çocukların yatak seçiminde nelere dikkat etmeliyiz birlikte inceleyelim.



YATAĞIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALI?

Yatağın boyutları, çocuğunuzun rahat edebileceği boyutlarda olmalıdır.

Çok küçük veya çok büyük yüksek parmaklıklı yatak mobilyası seçilmemelidir. Çocuğa kendini sıkışık hissettirebilir.

Yatağın şiltesi çocuğun sağlıklı bir uyku çekmesine imkan tanıyacak özelliklerde olmalıdır. Ortopedik şilteler bu konuda çocukların omurga yapısını destekleyecektir.

Yenidoğan döneminde yatağın şiltesinin içeri gömülmemesi gerekir. Henüz başını tam tutamayan bebeğiniz için risk oluşturur.

Şilte üzerinde herhangi bir çıkıntı olmamalıdır. Bu durum çocuğunuzun gelişen omurga yapısını bozabilir.

Ağır bir şilte tercih etmeyiniz. Nevresim takımlarını değiştirmek için yatağı sık sık kaldırmanız gerektiğini unutmayın, pratik olması için hafif olması önemli bir unsurdur.

Hava geçirgenlik özelliği yüksek olan yün, pamuk, lateks gibi malzemelerden üretilmiş şilteler tercih edilmelidir.



KARYOLA SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yatak mobilyası, kurşun içermeyen bir boya ile boyanmış olmalıdır.

Satın alınmadan önce yatağın ve beşiğin üretildiği malzemeler gözden geçirilmelidir.

Sentetik veya kanserojen malzemelerle üretilmediğinden ve boyanmadığından emin olunmalıdır.

Yuvarlak köşelere sahip, herhangi bir sivri çıkıntısı olmayan yatak mobilyası tercih edilmelidir.

tercih edilmelidir. Mobilyada çatlak veya kırık kısımlar olmamasına özen gösterilmelidir.

Kolay yıpranan mobilya malzemesi tercih edilmemelidir.

Yatak mobilyasının ve şiltesinin yerden çok yüksek olmamasına dikkat etmelisiniz.

Mümkünse ileri aylarda kullanıma kolay olması için, yan korkuluğu çıkabilen, yerden yüksekliği az olan yatak mobilyalar tercih edilmelidir.

Şilte, karyolanın içerisine tam olarak oturuyor olmalıdır. Boşluk kalıyorsa bile iki parmaktan az olması gerekir. Köşelerde boşluklar kalması, el kol sıkışması vb gibi istenmeyen kazalara yol açabilir.



BEBEKLER HANGİ AYDA KENDİ YATAĞINDA UYUMALI?

Peki, bebekler hangi ayda kendi yatağında uyumalı? Ebeveynlik ekolünüzle alakalı olmakla beraber bu işin kesin bir doğrusu yoktur. Ebeveyn yatağında ebeveynler ile birlikte uyumak güvenlik açısından risk taşıdığından ilk 6 ay aynı oda farklı yatak ya da anne yanı yatakta kalması önerilir. Elbette güvenlik koşullarını sağladığınızdan emin olarak bebeğinizle aynı yatakta uyumak istiyorsanız uyuyabilirsiniz. 6. aydan sonra artık ebeveynler olarak siz ne zaman kendi yatağına/ odasına geçsin istiyorsanız o zaman sizin için doğru zaman olacaktır. En geç 18-20. ay civarı artık kendi odası ve kendi yatağında uyuması gerektiğini de unutmamak gerekir.



Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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