Anneler günü için 8 hediye ve sürpriz fikri

Özel fotoğraf albümü

Sadece kendisi için hazırlanmış kişiselleştirilmiş bir fotoğraf albümüyle annenizin en sevdiği anılarının daima gözü önünde kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu işi yapmak için önemli olan şey yakalanmadan fotoğraflara ulaşmak. Ailenizdeki başka bir kişiden yardım alabilir, ya da anneniz başka bir işle meşgulken fotoğraflara siz ulaşabilirsiniz. Pandemi sürecinde farklı evlerde yaşıyor ve ziyaret edemiyorsanız ise telefon galerinizi karıştırma vakti. Annenizin fotoğraflarını basılı bir albüm haline getirip ona kargo ile ulaştırabilirsiniz.