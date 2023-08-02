Cildinizden yaş almanın izlerini silmek için 6 öneri

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, yaş almanın izlerini silmek için yapılabilecekleri sizler için anlatıyor...

CİLT YAŞLANMASINI YAVAŞLATMAK İÇİN 6 ÖNERİ

VİTAMİN VE MİNERAL ALIMI

Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için yeterli mineral ve vitamin alımı gereklidir. Sebze ve meyveler tüketilmelidir. Alkol alımınızı azaltırken gün içinde su alımınızı da artırmalısınız. Bu sayede vücutta biriken toksinler kolaylıkla atılabilir.

PEELING

Cildinize özel cilt bakımı rutininize devam etmelisiniz. Ölü derinin birikmesini önlemek için cilt tipinize uygun bir peelingi rutininize ekleyebilirsiniz. Kullanacağınız peeling mutlaka bir uzman tarafından tavsiye edilmeli ve cilt hassasiyetine neden olmamalıdır.

SİGARA VE ALKOL KULLANIMINI BIRAKMAK

Sigara ve içki gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmaya çalışın. Cildiniz daha genç, parlak, ışıltılı görünümüne kavuşabilir. Bu sayede sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK

Güneş kremi, sadece yaz aylarında değil, cilt bakımı rutininizin önemli bir adımıdır. Zararlı güneş ışınlarına maruz kalmak çeşitli cilt hastalıklarına neden olabilir. Korunmasız güneşe uzun süre maruz kalmak kırışıklıklara neden olabilir. Kırışıklıkların yanı sıra zararlı ışınlara maruz kalmak da cilt kanserine neden olabilir. Cilt güneşte leke oluşumuna karşı hazırlanır. Güneş kremi sürmeden güneşe maruz kalırsanız, çeşitli boyutlarda ve renklerde lekeler görünebilir. Özellikle açık tenli kişiler, güneş yanığından sonra daha fazla ağrı yaşayabilir. Güneş yanığı önlenmezse ilerleyen süreçte cilt kanserine dönüşebilir.

Güneş ışığı cildimize ve sağlığımıza faydalı olduğu kadar zararlı da olabilir. Bu nedenle tüm yaş grupları ve mevsimler korunmalıdır. Güneş kreminin düzenli kullanımı, zararlı güneş ışınlarının zararlı etkilerini azaltabilir ve cilt problemlerini önleyebilir.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEK

Nemlendirici, parlak ve ışıltılı bir cilt için çok önemlidir. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanarak cildinizin nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Nem, cildin elastikiyetini artırarak genç bir görünüm sağlar. Ayrıca nemlendiriciler cilt yüzeyinde ince bir tabaka oluşturarak cildin dış etkenlere karşı hassasiyetini, kuruluğa bağlı oluşan çatlak ve dökülmeleri azaltır.

BOL SU İÇMEK

Cildinizi nemlendirmenin yanında günlük su tüketiminize dikkat ederek vücudunuzu neme her açıdan doyurabilirsiniz.

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