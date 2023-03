Cilt bakımı önerileri: Asitler! Birlikte kullanılabilen ve kullanılamayan asitler

Eksfoliasyon yaparken dikkat etmeniz gereken birinci nokta cilt tipinize ve cilt sorununuza uygun kimyasal asiti seçmektir. Cilt tipinize veya cilt probleminize göre cildinize uygun ürün ve asit seçilmelidir. Bir diğer nokta ise kullanacağınız asidi ne kadar miktarda ve başka hangi ürünle kullanmanız gerektiğidir. Ancak gerçekte ne olduğu ve hangi asitlerin en iyi kullanılacağı konusunda hala bazı kafa karışıklıkları var. İşte bilmeniz gerekenler!

KİMYASAL ASİT KULLANIM KURALLARI

Bazı cilt tipleri AHA'lardan, BHA'lardan vb. daha fazla kazanır. Cilt endişenizi anlayın ve doğru hidroksi asidi bulma yolunda olacaksınız.

Cilt tipinize göre farklı astileri seçip kullanmaya başlamalısınız.

Eğer kimyasal asitlere yeni başlıyorsanız, çok düşük oranlarda asit içeren ürünlere cildi alıştırarak başlayın.

Önce haftada bir gün kullanarak cildi alıştırın daha sonra bunu rutin haline getirin.

Asit ürünler ciltte soyucu özelliğe sahip özel kimyasallardır. Her ne kadar faydaları çok olsa da güneş kremi adımı atlanmamalıdır.

Asitler, temizleyiciler, tonerler ve serumlar dahil olmak üzere birçok formatta olabilir. Toner kullanıyorsanız, yüzünüze hafifçe vurarak pamuklu bir bezle uygulayın. Asit toner veya serum kullanırken sakinleştirici bir nemlendirici uygulayın.

Kimyasal eksfoliasyon her ne kadar sıcak mevsimlerde pek tercih edilmese de, C vitamini güneş koruyucu kullanmak şartıyla yaz dahil bütün mevsimlerde kullanılabilir. Ancak bu konuda mutlaka bir uzmana danışın.

HANGİ ASİTLER BİRLİKTE KULLANILMAZ?

İki farklı asit ürünü aynı rutinde üst üste uygulanmamalı. (AHA, BHA, PHA, C Vitamini, retinol) “AHA'lar ve BHA'lar kesinlikle birleştirilebilir. Örneğin yağlı ciltler için salisilik bazlı bir temizleyici ve ardından glikolik asitli bir toner kullanılabilir. Genel olarak glikolik asit kuru, susuz kalmış veya karma ciltler için harikayken salisilik asit yağlı/leke eğilimli/akneli ciltler için uygun olabilir. C vitamini, topikal AHA'lar veya BHA'lar kullanıldıktan hemen sonra uygulanmamalıdır, çünkü bu ciltte tahrişe ve kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle, bir C vitamini ürünü kullanıyorsanız belki günün ilerleyen saatlerinde uygulayın veya bu ürünleri farklı günlerde kullanın. 20 yaşın altındakiler için asitlerin doktor gözetiminde olmadan ve doktorunuz veya dermatoloğunuz tarafından reçete edilmedikçe kullanılması önerilmez.

Tahriş ederseniz cildinize ne olur?

Asitler asla aşırı kullanılmamalıdır. Aşırı kullanımın belirtileri arasında tahriş, yanma veya soyulma yer alır; kızarıklık ve iltihaplanma olabilir. Cilt bakımı rutininizin geri kalanındaki malzemeleri, özellikle topikal asitlerden hemen sonra kaçınılması gereken C vitamini gibi retinolleri ve antioksidanları her zaman kontrol etmelisiniz. Aşırı stimülasyon ve herhangi bir yan etki riskini azaltmak için cildinizin her seferinde bir bileşeni tamamen emmesine izin vermek her zaman en iyisidir. (Ayrıca "Ciltte tahriş neden olur? Tahriş olmuş cilde ne iyi gelir?" haberimize de bakabilirsiniz)