Neutrogena® Norveç Formüllü Hızlı Emilen Ayak Kremi, kuru ayakları 24 saat boyunca nemlendiriyor. Hiç beklemeden hemen ayakkabı giyebilmeniz için yağlı bir his bırakmadan anında emiliyor ve daha sağlıklı görünen, yumuşacık ayaklar için yoğun nemlendirme sağlıyor.
Parmak arası terliklerin, açık ayakkabıların, yüksek topuklu sandaletlerin mevsiminde düzenli bakım yapılmazsa kuruluk problemi, topuk çatlakları ve nasır yaz boyunca ayakların peşini bırakmaz. Neutrogena® Norveç Formüllü Hızlı Emilen Ayak Kremi, ayaktaki kuru, sertleşmiş, problemli bölgeleri ilk günden itibaren onarmaya yardımcı olur. Hızlı emilen yapısı ile ayak bakımınızı aksatmadan etkili ve konforlu bakım sağlar. Günde en az bir kere ayaklara uygulanması tavsiye edilir.