Ayaklar da bakım ister

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Neutrogena® Norveç Formüllü Hızlı Emilen Ayak Kremi, kuru ayakları 24 saat boyunca nemlendiriyor. Hiç beklemeden hemen ayakkabı giyebilmeniz için yağlı bir his bırakmadan anında emiliyor ve daha sağlıklı görünen, yumuşacık ayaklar için yoğun nemlendirme sağlıyor.