Ayaklar hazır!

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Bakım listenize ekleyeceğiniz birkaç ürünle bakımlı ve yumuşacık ayaklara sahip olmak çok kolay. Çiçek özleriyle zenginleştirilmiş içeriklere sahip peeling, nemlendirici, pudra gibi ayak bakım ürünleriyle bebeksi ayaklar yaratın.

Koku önlemi

Ayak ve ayakkabı kokularını önlemek ve tüm gün kuruluk ve ferahlık sağlamak için geliştirilen Odor- Eaters Foot & Shoe Spray koku önleyici ayak ve ayakkabı spreyi, formülünde yer alan anti-bakteriyel içerikler sayesinde ayak bakımını sağlayarak oluşabilecek teri ve kokuyu engellemeye yardımcı oluyor.

Odor-Eaters Foot&Shoe koku önleyici sprey, TL 19.50.

