Ayaklarınızı yaza hazırlayın

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Parmak arası terliklerin, açık ayakkabıların zamanı yaklaşıyor! Ayakları bakıma alma zamanı!

Düzenli bakım yapmazsanız kuruluk problemi, topuk çatlakları ve nasır yaz boyunca ayaklarınızın peşini bırakmaz. Dünyadaki en sert ve en soğuk iklim koşullarına karşı cildi korumak için Norveç’te yaratılan Neutrogena Ayak Kremleri, gliserinle zenginleştirilmiş yapısı ile cildi sararak en kuru ciltlere anında ve uzun süreli rahatlama hissi sağlıyor. Kurumuş / Hasar Görmüş Ayaklar için Neutrogena Ayak Kremi, ayak üzerindeki sertleşmiş, pürüzlü bölgelerin ve çatlakların oluşumunu azaltıyor, ayak derisini rahatlatıyor.