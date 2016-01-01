Scholl Velvet Smooth Express Pedi’nin, yeni elmas tanelerine sahip başlıklı ürünü kadınların vazgeçilmezi olmaya aday.

Saflığın ve mükemmeliyetin simgesi olan elmas, günümüzde kozmetik dünyasında, cilt bakımında kullanılan yeni trend ve en etkili yöntemlerden birisi. Zengin mineral içeriği sayesinde cildi güçlendiren, ölü tabakadan arınmasını sağlayan elmas sayesinde ayaklarınız pürüzsüz ve pırıl pırıl bir görünüm kazanacak.

Farklı Ayaklara, Farklı Başlık

Scholl Velvet Smooth Expres Pedi, üç ayrı cilt tipine göre dönebilen başlığını geliştirerek sert – orta – yumuşak cilt tipi olmak üzere artık her cilt tipine hitap ediyor.



Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 99.99 TL (Ocak 2016)





