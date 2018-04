Bu yüzden de artık cildi nemlendirmek yetmez, cildi derinlemesine beslemek gerekir.



Cildin için en mucizevi bakımı ne verebilir? Çözümü çok uzaklarda aramaya gerek yok. Değerli ve doğal yağlar yüzümüz için en mucizevi bakımı bize verebilirler. Sardunya, portakal ve gül yağlarının rahatlatıcı ve canlandırıcı etkileriyle istediğiniz gibi ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz.



Peki Yüz bakım yağları kullanmanın ne gibi avantajları vardır? Yüzünüz için nemlendirici kullansak bile bir süreden sonra cildimiz yine gergin ve nemsiz kalabilir. Bunun nedeni cildimizin her zaman nem oranını optimum düzeyde tutamıyor ve cilt korumasını destekleyen yağları üretemiyor olması. Oysa cilt bakımınız için doğal yağları kullandığınızda yağlar cildin kaybettiği besleyici aktifleri cilde geri kazandırarak nem, sağlıklı ışıltı ve yumuşaklığı optimum düzeyde tutmasına yardımcı olur.



Yağlarla yüz bakımında herkesin korkusu yüzümüzde yağlı bir his bırakabileceğini düşünmemiz. Ama unutmayın her yağın farklı özellikleri vardır bazıları daha yoğun bazıları ise daha hafif olabilir. Eğer seçtiğiniz üründe içeriğinde yer alan yağların özel olarak birbirleriyle en iyi dengede olabilecek şekilde seçilmiş olması gerekmektedir.



Doğal yağların gücüyle cildinizi beslediğinizde siz de tazeliğini ve canlılığını koruyan cildinizdeki yumuşaklığı fark edeceksiniz. Cildiniz, ihtiyacı olan en mucizevi bakım, yağlar sayesinde her gün sağlıkla ışıldayacak.





Bu bir ilandır.